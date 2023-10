Beköltözik a szerelem a TV2 stúdiójába

Egyik nap se hagyja unatkozni a nézőket a TV2, ami jól látszik nemcsak a nézettségükön, de azon is, hogy mely témák érdekelték a legjobban az olvasóinkat. A Dancing with the Stars ugyan csak szombaton kezdődött, de már a hét korábbi napjain is lázban tartotta az olvasókat. Leginkább az a cikk, melyben egy jósnő nézett bele a szereplők jövőjébe, ami bizony két szerelmet is tartogat a stábon belül.

Nemcsak a táncé lesz a főszerep a Dancingben? (Fotó: TV2)

Hétköznaponként A Nagy Ő hoz izgalmakat az otthonokba. Az első rózsaceremónia pedig nemcsak a tévék előtt ülőknek volt izgalmas, hanem a főszereplőnek, Jákob Zoltánnak is. Az esemény eszébe is juttatta a legrosszabb szakításait, melyekről a Borsnak mesélt.

Visszatérve a Dancing háza tájára: Krausz Gábor majdnem sokkot kapott, amikor az első élő adás előtt Lékai-Kiss Ramóna közölt vele egy fontos információt. Ma már tudjuk, hogy a sztárséf kiválóan teljesített Mikes Anna oldalán a parketten.

A tévéműsorok mellett Azahriah dupla, majd azóta triplára duzzadt Puskás koncertje volt a slágertéma. A zenész kollégákat megosztotta a történelmi jegyeladás, és mind a fanyalgók, mind a támogatók hangot is adtak véleményüknek.

A tévéképernyőkön és a színpadon túl is volt hol témát találni. Hajdú Péter új online műsorában Szabó Zsófi vendégeskedett, és a színésznő olyan kendőzetlen őszinteséggel beszélt mindenről, hogy azt mindenki látni, illetve olvasni akarta.