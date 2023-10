Úgy fest, hogy Krausz Gábornak nincs szerencséje a nőkkel: Lékai-Kiss Ramóna rossz hírrel sokkolta, táncpartnere, Mikes Anna pedig nem elégedett a teljesítményével. Már csak hármat kell aludni a Dancing with the Stars negyedik évadának első show-jáig, a sztárséf pedig egy cseppet sem nyugodt.

Lékai-Kiss Ramóna rossz hírrel támadott

Krausz Gábor a Séfek Séfe című gasztrorealityben már bizonyította, hogy mindig a tökéletesre törekszik, és magával szemben is magas elvárásokat támaszt. Maximalista mentalistása a táncpróbákon is kézzel fogható, ezt meg is követeli profi táncos partnere, Mikes Anna. És ha ez nem lenne elég, még a show egyik műsorvezetője, Lékai-Kiss Ramóna is rátett egy lapáttal a stresszfaktorra!

Rami egy táncpróbán nyitott rá a párosra, majd sugárzó arccal közölte:



Van nektek egy meglepetésem!



Jókedve nem volt éppen ragadós, Anna és Gábor balsejtelmekkel hallgatta a közlendőjét:

– Képzeljétek, a Dancing with the Stars idei évadában ti vagytok az a pár, akik először a parkettre lépnek! Juhú! – Ramóna izgalmában még a levegőbe is szökkent, nem zavartatva magát azzal, hogy a hírvivőn kívül senki sem örül. Nagy felelősség ugyanis egy ekkora show-t megnyitni!

– Mi kezdünk? Akkor gyakoroljunk még… – törődött bele végül a páros.

„Buliban a pultnak támaszkodva vártam”

Gyakorlásra szükség is van, ugyanis Gábor korábban már hangoztatta, hogy semmi tapasztalata a tánc terén.

– A tánchoz annyi közöm van, mint az asztalos szakmához. Pont annyiszor táncoltam életemben, ahányszor asztallábat faragtam. Hogy faragtam-e már asztallábat? Nem!

Világ életemben én voltam az a csávó, aki egy buliban a pultnak támaszkodva várta, hogy leszólítsa a Miss World világverseny győztese, ami persze nem történt meg

– fogalmazott nevetve korábban lapunknak.

A TV2 nemrég egy montázsvideót osztott meg, betekintést engedve a párok próbáiba. A kisfilmben Krausz a kamerába nézve leszögezte:

– Én ezt már most akarom jól csinálni! – lelkesedése idővel alább hagyott, a próba egy pontján szemrehányóan fordult kritikus mesteréhez:

– Ez ilyen lesz végig, hogy semmi nem jó? – háborgott Krausz, persze csak viccelődve: egyébként többször is egyértelművé tette, hogy nagyszerű párt kapott maga mellé!