"Átlátszó, ötlettelen és proli" – Azahriah miatt esett egymásnak a magyar zenészszakma

Azahriah lassan nem "csak egy előadó" lesz, hanem jelenség, ami egyfelől bemutatja, hogy a 21. században hogyan változtak a zenehallgatási szokások a világban, illetve, hogy ha valakinek tényleg eredeti ötletei vannak, melyeket szupertehetséggel kombinál, szakmailag a csillagos égig repülhet. A fiatal énekes máris úton van a halhatatlanság felé, ennek bizonyítéka, hogy 21 évesen dupla teltházat csinál a Puskás Arénában. A ország legnagyobb sportlétesítményébe 67 215 néző fér be... Csak a miheztartás végett, ha mindkét bulira eladják az összes jegyet, körülbelül egy Győr városnyi ember, 134 ezren táncolnak majd a buliján.

Azi megállíthatatlan Fotó: Azahriah/Facebook

Azahriah üstökösként száguld

Azahriah karrierje szó szerint a semmiből indult, illetve mégsem... Az ország akkor ismerte meg a nevét, amikor kiderült, hogy ő volt az az előadó, aki egy vidéki koncertje után nyilvánosan szexszelt egy rajongó lánnyal, egy Toi Toi wc mögött, az aktust pedig valaki videóra vette és persze fel is töltötte az internetre. A botrány azonban nem tudott ártani a karrierjének, sőt! Egyszerre mindenki kíváncsi lett arra, hogy ki ez a srác, és milyen dalokat énekel. A különleges hangzású, nagyon egyedi és modern dalai szinte percek alatt lopták be magukat az emberek szívébe. Az ország háromnegyede (nem túlzás!) Azahriah rajongóvá vált.

Azahriah egyik napról a másikra a legnagyobb fesztiválok fő fellépője lett, egyenes út vezetett oda, hogy 2024 májusára meghirdesse a Puskás Aréna koncertjét. A jegyértékesítés elindulása után pár perccel összeomlott az oldal, volt, aki 5 órán keresztül várakozott, hogy interneten lecsaphasson a jegyére, sokaknak az az üzenet jelent meg a monitorján, hogy még 30 ezer ember van előtte.... Nem meglepő, hogy a jegyek 95 százaléka azonnal el is fogyott, így az énekes meghirdette a ráadás napot is. Azahriah 2024. május 25-én és 26-án tart bulit, a második koncertre október 13-án, pénteken 10 óra 13 perctől lehet jegyet venni.

Nem mindenkinek tetszik Azahriah sikere

Az elképesztő sikert a pálya széléről nézik végig azok a népszerű előadóművészek, akik közül sokan évtizedek óta zenélnek, színházban játszanak, mégsem adódott soha lehetőségük arra, hogy akárcsak hasonló léptékű bulit szervezzenek. A showbusiness már csak ilyen, kinek mennyi rajongója van, akkora koncerten szerepel. Az elégedetlenkedők hangja viszont egyre hangosabb, október 11-én, szerdán egy nyilvános poszt alatt el is mondták, hogy mit gondolnak.

A kritikusok között van Czutor Zoltán zenész is:

"Én nagyon sok esélyt adtam a dalainak. Sokszor újrakezdtem, hogy zenében, szövegben is megpróbáljam felfedezni, ráérezni. Sajnos semmivel nem tudott meglepni, lelkesíteni, tehát megvenni sem. Sokszori próbálkozás után is az az érzésem, hogy zavarba ejtően gyenge, átlátszó, ötlettelen és proli. Persze, nyilván stadionkoncert, meg minden. De ugyanennyi erővel zseni Zámbó Jimmy, Orbán Viktor, vagy Majka is, hiszen milliók imádják őket is. Mivel az igazságnak egyáltalán nem kritériuma az igazság népszerűsége, a kedvelőinek legyen elég elfogadtatni azt, hogy népszerű! Azt azért már mégse kelljen, hogy jó is!"

Czutor Zoli vállalja a szavait Fotó: Huszar Mark

Koós Réka sokkal megengedőbb volt:

"Na meghallgattam 3 dalt. Képtelen lennék megkülönböztetni őket. De annyira nem az én zeném hogy inkább nem is mondok véleményt. Meg nem is érdekel senkit én tuti nem leszek ott az Arénában."

A zenészek közül erre többen is Azi mellé álltak, például Tóth Gabi:

"Kreatív és tehetséges! Megérdemli. (...) Számomra (tisztelet a kivételnek) , a magyar zenei szakmában ,ahogy egymást tapossák , elszomorító…képmutató emberek, akik egy partyn jópofiznak, aztán ahonnan lehet kifúrják a másikat… hiányoznak a “nagyöregek” , akik valahogy mindig egyensúlyt tartottak és összehozták a zenész generációkat … hiányoznak … hiányoznak azok a közösségi helyek pl szeparé, ahol tudtunk egymással beszélgetni… alteros , népzenész, dj, rocker… mindenki… jót tenne a szakmának… talán picivel nagyobb lenne az összefogás és kevesebb a másikra irigykedés, megfejtés…"

Tóth Gabi kiáll Azi mellett Fotó: TV2

Dopeman is Azahriah pártján áll:

Mindenki sikerének képes vagyok örülni, mert az ITT ÉS MOSTBAN ez mindig annyival több kerek, egész embert jelent. HAJRÁ!

A művésztársadalom véleménye persze semmiben sem befolyásolja Azahriah karrierútját. Erre az egyik bizonyíték a péntek lesz, amikor feltételezhetően megint órák alatt elfogynak a jegyek a második gigakoncertre is... Ahol elénekli majd, hogy mindenki be...hatja.