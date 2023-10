"Úgy elzavart, hogy a fal adta a másikat" – Jákob Zoli az első szerelmi csalódását élte újra a Rózsaceremónián

Jákob Zoli az üzleti életben pillanatok alatt képes nehéz döntéseket meghozni, de a magánéletében már nem ilyen egyszerűen képes sorsdöntő lépéseket tenni. Ezért is izgult olyan nagyon, amikor először állt szembe a kegyeiért küzdő 16 gyönyörű nővel, miközben előtte csupán 14 rózsa feküdt a egy tálcán. Magyarország 39. leggazdagabb embere a Borsnak bevallotta, bizony álmatlanul forgolódott A Nagy Ő első rózsaceremóniáját megelőző éjjel.

A szakításból csiki-csuki történet kerekedett

– Pontosan úgy éreztem magam, mintha egy szakításra készültem volna, amiben ugyan van már tapasztalatom, de ennek ellenére sem könnyű. Hogy őszinte legyek, nem is vagyok túl jó ebben, hiszen nagyon nem szeretek fájdalmat okozni senkinek. Éppen ezért fordulhatott elő korábban, hogy egy szakításból amolyan csiki-csuki történet kerekedett.

Az egyik nap szétmentünk a hölggyel, a másik nap újra kezdtük és ezt több körön át játszottuk., ami egyikünknek sem volt jó

– kezdte lapunknak Jákob Zoli, aki számára az sem jelentett könnyebbséget a A Nagy Ő csütörtök esti adásának forgatása előtt, hogy korábban már kiválasztott egy hölgyet, akitől elbúcsúzott, hiszen jól látta, hogy Zoénak mennyire rosszul esett, hogy neki kellett elsőként távoznia a mesés kastélyból.



„Nehéz álmokat összetörni”

– Őszintén megmondom, a torkomban dobogott a szívem, már akkor is, amikor Zoétól búcsúztam, most pedig két hölgynek is csalódást kell majd okoznom. Persze a hölgyek és én is tisztában vagyok azzal, hogy a végén csak egyetlen lány állhat majd velem szemben, de még így is nagyon nehéz álmokat összetörni, pláne, ha az az álom én vagyok… Ezért álmatlanul forgolódtam a ceremónia előtti éjjel és még reggel sem tudtam pontosan, kiknek is fogok rózsát adni este – tette hozzá a Nagy Ő, akinek emlékeiben a döntéshozatal perceiben felsejlett az első szerelem emléke, ahol bizony ő volt az, akit ejtettek.



„Megpróbáltam jóvá tenni...”

– Amikor ott álltam a lányok előtt, eszembe jutott az első igazi szerelmem és a szakításunk története. Huszonévesek voltunk és ahogy az lenni szokott, hatalmas szerelem volt a miénk. Aztán valahogy azt éreztem, hogy új utakra lépnék és szakítottam. Pár hónappal később rájöttem, hogy egy igazi barom voltam, és megpróbáltam jóvátenni a hibámat. Nos a lányt nem abból a fából faragták…

Úgy elzavart, hogy a fal adta a másikat. Én persze összetörtem, de ma már pontosan értem, hogy miért döntött így és bevallom, máig becsülöm is érte

– árulta el lapunknak Jákob Zoltán.

Hogy a magyar milliárdos végül kiket választ és kik azok, akik számára véget ér A Nagy Ő, az kiderül csütörtök és hétfő este a TV2 képernyőjén, közvetlenül az Ázsia Expressz után.