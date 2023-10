Nem tagadja: elcsattant néhány pofon Szabó Zsófiéknál

Szabó Zsófi mindössze 26 éves volt, amikor elvesztette imádott édesapját, a kiváló színművész Szabó Gyulát. A Nemzet Színésze életének 84. évében, hosszú betegség után távozott, ám kimagasló alakításain és legendás mesemondásán keresztül tovább él.

Szabó Zsófi őszintén vallott az édesapjáról Fotó: Szabolcs László

Lánya, Szabó Zsófi évek óta aktív szereplője a bulvárnak, leginkább fogyása és a szerelmi élete miatt kerül a címlapokra, imádott édesapjáról viszont csak ritkán nyilatkozik. Hajdú Péterrel viszont most kivételt tett, és a Frizbi pénteki adásában őszintén és hosszasan mesél arról, milyen kapcsolat fűzte őt a számára annyira fontos személyhez.

Sírás után közös fotó

Hajdú Péter kezdésképp egy családi fotót mutatott Zsófinak, amin ő még kislány, és az apukájával látható. A csinos műsorvezető meghatottan idézte fel a kép történetét.

- Képzeld el, hogy ezt a fotót gyerekként én nem szerettem, mert emlékszem, sírtam, mielőtt elkészült volna. Később, még piciként ki is kapartam a szememet meg az arcomat a fotón. Úgyhogy bennem egy teljesen más kép él erről a felvételről - kezdte Hajdúnak Zsófi a pénteken élesedő adásában, majd arról is őszintén mesélt, mennyire volt szigorú az édesapja.

- Van az a típusú szülő-gyerek kapcsolat, amikor a gyerek iszonyúan tiszteli a szülőjét, vagy van az, amikor baráti köztük a kapcsolat. Biztos van még többféle, de szerintem ez a kettő a legjellemzőbb. A mi kapcsolatunkat leginkább ez a hatalmas szerelem és tisztelet jellemezte. Amikor ő nemet mondott, az egy határozott nem volt. Soha nem mentünk el addig a tesómmal, hogy igazán mérges legyen ránk - emlékezett vissza Zsófi a gyerekkorára.

Elcsattant néhány atyai pofon

Zsófi azt sem tagadta, hogy bizony megesett, hogy elcsattant néhány atyai pofon, édesapja ugyanis művészemberként egy kifejezetten impulzív személyiség volt, ám ő ezt sosem élte meg nagy drámaként.

- Egy művészember nagyon indulatos tud lenni, mivel a színpadon elő kell hoznia magából mindent, és sok esetben ezt a magánéletében is viszi magával. Ő már egyébként a magyar népmeséknek köszönhetően már történelem. Az, hogy a mai fiatal anyukák, huszonévesek is őt hallgatják a babájukkal, az egy nagyon nagy dolog. Még én is folyamatosan hallom a hangját. Ha csak egyszer hallanám, akkor nagyon megérintene, de így, hogy sokszor hallom, már megszokott. Gyerekkoromban biztos nekem is mesélt, de nincsenek erről konkrét emlékképeim. Ami nagyon megmaradt az az, hogy a mi életünkben sosem volt rendszer. Volt, hogy péntekenként hiányoztam az iskolából, mert ő épp Székesfehérváron játszott, ott is volt egy lakásunk. Mi mindig az ő életéhez alkalmazkodtunk - árulta el a műsorvezető, aki kiemelte, ma már a gyerekközpontú nevelési elv az elterjedt, ám akkoriban ez még másképpen volt.

Zsófi a Beköltözve Hajdú Péterhez péntek esti adásában nemcsak az édesapjáról beszél, de válásáról is őszintén vall, valamint elárulja, jelenleg van-e valaki az életében!

