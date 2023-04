Határtalan öröm: eljegyezték a TV2 gyereksztárját

A TV2 egyik legkedveltebb és legmeghatóbb műsora Az ének iskolája volt, amelyben 8 és 16 év közötti gyerekek mutathatták meg tehetségüket a világnak. A gyerekek fejlődését Szulák Andi, Szandi, Hajós András, Caramel és Király Viktor biztosította, ők voltak ugyanis a zsűrik. Ebben a műsorban bukkant fel először Juhos Zsófi, akivel azóta már többször is találkoztunk.

A fotó illusztráció. Fotó: Pixabay

Juhos Zsófi mindössze 13 éves volt, amikor felbukkant a műsor harmadik évadában, bizony nem is akármilyen eredményt ért el! 2015-ben ő nyerte meg Az ének iskoláját, karrierje azonban itt nem állt meg. Később, felnőtt fejjel ugyanis felbukkant a Sztárban sztár leszek! műsorában, ahol szexi idomaival és lehengerlő hangjával mindenkit elvarázsolt.

Az utóbbi időszakban azonban nem láttuk őt a tévé képernyőjén, ennek pedig az az oka, hogy most magánéletére fókuszál, így el szeretne rejtőzni a kíváncsi szemek elől. Most azonban egy csodálatos hírrel lepte meg a rajongóit: a kislányból felnőtt nő lett, s mint felnőtt nő, bizony férjhez megy.

Megkérték ugyanis Juhos Zsófi kezét, ráadásul nem is akárhol. Szerelmével Bécsbe utaztak, Schönbrunn előtt pedig barátja tértre ereszkedett, és megkérte a lány kezét. Ő azonnal igent mondott, és most boldogan mutatja meg gyönyörű eljegyzési gyűrűjét a rajongók számára. A követők természetesen határtalanul boldogok, s most özönlenek a gratulációk.