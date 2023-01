Gyerekműsorból a legnagyobbak közé - Hogyan lett Ördög Nóra a legismertebb hazai női műsorvezető?

Ördög Nóra mára tagadhatatlanul egy külön márkává nőtte ki magát a hazai televíziózás világából, ebben pedig férjének, Nánási Pálnak és két gyermeküknek, Micinek és Vencelnek is hatalmas szerepe volt. Nehéz elhinni, hogy a mára már saját sminkmárkával, YouTube-csatornával, több százezres követőtáborral, balatoni büfével és számos, a nevéhez köthető sikerműsorral rendelkező tévés a Kölyökklubból indulva lett az ország egyik legismertebb és legbefolyásosabb nője.

Honnan indult az ország Nórija? Mik volták élete meghatározó pillanatai? Mikor talált rá a boldogság?

Csillag születik

Ördög Nóra 1981. szeptember 8-án született Mórahalmon. Tanulmányait a helyi Móra Ferenc Általános Iskolában kezdte, középiskolai tanulmányait a szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban folytatta később pedig a Budapesti Gazdasági Főiskola KVIF Karára járt. Gyermekkorában jazz-balettozott és tíz évig versenytáncolt is. Tévés karrierjét egy szegedi televíziónál kezdte, innen került gyakornokként az RTL Klubhoz, ahol első televíziós szereplése a Top of the Pops című zenei műsorban volt, később pedig már a Kölyökklub és a Moziklub műsorvezetője, illetve szerkesztője is volt.

A mindig kedves és mosolygós műsorvezető karrierjén a Reggeliben és a Stohl Andrással közösen vezetett, nagy sikerű Szombat esti láz című műsorban való szereplése lendített óriásit, a hab tortán pedig az ezt követő Csillag születik és az X-Faktor volt, melyeknek háziasszonyaként már végképp feltette magát a hazai televíziózás térképére.

A váltás

Kétségtelen, hogy Nóri életében az egyik legnagyobb fordulópont az volt, amikor 2014-ben több mint 10 évnyi közös munka után otthagyta az RTL Klubot, és - mindenki legnagyobb meglepetésére - átigazolt annak legnagyobb konkurenséhez, a TV2-höz.

A csatornánál a Rising Star című tehetségkutató műsorvezetőjeként debütált, azóta pedig mások mellett olyan olyan óriási népszerűségnek örvendő műsorokban szerepelt már, mint Az ének iskolája, a Kismenők, a Star Academy, a Vigyázat, gyerekkel vagyok!, az Ázsia Expressz vagy a Dancing with stars.

Társkeresés

Nóri életében eddig két két meghatározó nagy szerelem volt: 2008 augusztusában ment férjhez Rubin Kristófhoz, akivel ekkor mér hét éve éltek együtt. Utólag úgy tűnik, hogy nem volt a legjobb ötlet hivatalosan is összekötni az életüket, ugyanis még az év decemberében elváltak. Nórira később, a szintén ismert fotóművész, Nánási Pál személyében talált rá a szerelem, akivel 2010 szeptemberében titokban, szűk családi körben össze is házasodtak. A párnak három évvel később, 2013. május 6-án megszületett az első gyermeke, Nánási Mici, egy évvel később, augusztus 3-án pedig már a másodig gyerkőc is megérkezett, aki a Vencel nevet kapta.

Nánásiék

Nagyon senkinek sem kell bemutatnunk, hogy az anyaság egy kicsit sem szegte Nóri kedvét a szereplés terén, hiszen a folyamatos tévés szereplései mellett férjével közösen elindították a Nánásiék című YouTube-csatornát, melyen a gyerekeik is rendszeres szereplők. Emiatt ugyan már több támadás is érte a házaspárt, azonban még így rengeteg embert érdekel a hétköznapinak egy kicsit sem mondható család mindennapjai, hiszen már több mint 160 ezer feliratkozója van a csatornájuknak.

Videós tartalmaik mellett a közösségi médiás posztjaikat is zabálják: Nóri Facebook-oldalát több mint 300 ezren, Instagramját pedig 319 ezren követik, a közös, Nánásiék Instagram-profiljukat pedig 162 ezren. A sztár pár még ennek ellenére sem tud nyugton ülni és pár éve még egy büfét is nyitottak a Balatonon, amely szintén óriási népszerűségnek örvend, - bár egyszer már költözniük kellett - Nóri nemrég pedig még egy saját szépségápolási márkával is kijött, Nora Beauty néven.

Elismerések

Ördög Nóra megkerülhetetlenségét népszerűsége mellett pedig még a szakmai elismerései is remekül mutatják: eddig már négyszer ( 2009, 2012, 2018, 2022) nyerte el a Story Ötcsillag-díját „Az év műsorvezetője” kategóriában, 2011-ben Junior Prima díjat kapott Magyar sajtó kategóriában, 2016-ban pedig a Televíziós újságírók díjával is kitüntették női műsorvezető kategóriában.