Összeállt a Sztárban sztár leszek! 12 döntőse – Ők küzdenek 2022 legsokoldalúbb előadójának díjáért

Szombaton Köllő Babett és Majka, míg vasárnap Tóth Gabi és Pápai Joci csapatai álltak össze. A mestereknek picit sem volt könnyű dolguk, ugyanis a harmadik évadban rengeteg tehetség próbált szerencsét a válogatók során, de mindössze tizenkét főre kellett szűkíteniük a mezőnyt. Nehéz döntéseket kellett meghozniuk a mestereknek, hogy kik azok az énekesek, akikkel idén elvihetik 2022 legsokoldalúbb előadójának a díját. Mutatjuk, kik azok a versenyzők, akik október 9-én megkezdik az igazi „harcot” az első helyért.

László Attila

Egyik vágya már teljesült, bekerült az élő show-ba. Azonban azt sem titkolja, hogy szeretné megnyerni a versenyt. Külön öröm számára, hogy Majkához került, ugyanis eredetileg is az ő csapatát szerette volna erősíteni. Úgy érzi, most jött el az ő ideje, hogy szerencsét próbáljon, mint énekes.

László Attila Fotó: TV2

Yulaysi Miranda

Yuli kubai zenész családból származik. Párja magyar hegedűművész, aki kint tanult Amerikában és akivel egy kubai turnén találkoztak, nem sokkal később kezdtek el együtt dolgozni. A nézők még kismamaként láthatták a válogatókon, a középdöntőre pedig már megszületett a kislányuk. Azért költöztek Budapestre, mert Kubában nem tudják elképzelni a közös életüket.

Yulaysi Miranda Fotó: TV2

Kaly Roland

Roland már ismerős a nézőknek, ugyanis tavaly is szerepelt a műsorban. A középdöntőig jutott, de úgy gondolta, bizonyítani szeretné, hogy helye van a műsorban, így idén is visszatért. Majka ejtette ki, de most mégis tőle kapott egy új esélyt. Az éneklés mellett továbbra is fodrászként dolgozik, de ezalatt az egy év alatt is megbizonyosodott arról, hogy a zene az élete.

Kaly Roland Fotó: TV2

Molnár Sándor

Sanyi a második évad középdöntőjében esett ki. Az elmúlt egy évben rengeteget dolgozott azért, hogy bizonyítson a mestereknek, hogy van tehetsége az énekléshez. Külsőleg és belsőleg megújulva tért vissza a versenybe, mert közel áll hozzá a színpad, és pontosan tudja, hogy a jövőben a zenével szeretne foglalkozni.

Molnár Sanyi Fotó: TV2

Piltman Anna

Anna csecsemő- és kisgyermek gondozónak tanul, és minden vágya, hogy egy magánbölcsődét nyisson. Nyolc éve kezdett színészkedni és énekelni, többször fel akarta adni, de valahogy az élet mindig visszaterelte. Most pont azért indult a versenybe, hogy kiderüljön, bele illik-e a zenei világba.

Piltman Anna Fotó: TV2

Tóth Napsugár

Napsugár kislányként is az énekesi pályán képzelte el magát, azonban az eddigi próbálkozások ellenére sem ért el átütő sikert. Az utóbbi tíz évben teljesen az anyai feladatok kerültek az első helyre. A hosszú kihagyás után szinte újra kellett tanulnia énekelni, most, hogy már gyermekei 7 és 9 évesek, úgy érzi, most végre eljött az idő, és esélyt ad magának, hogy megvalósítsa álmait.

Tóth Napsugár Fotó: TV2

Szirtes Dávid

Dávid szerény anyagi körülménye között él, ezért utcazenész volt az egyetem mellett. Elsősorban azért szeretett volna bekerülni az élős show-ba, hogy édesanyjával újra közelebb kerüljenek egymáshoz, felvegyék a kapcsolatot, és rendezni tudják a problémáikat. Neki is szeretne bizonyitani a műsorral.

Szirtes Dávid Fotó: TV2

Tímea Göghová

Tímea Németországban él, civil munkája mellett zenekari próbákra jár. Mindene a zene, egy igazi metál lady, ami az extravagáns öltözködésében is visszaköszön. Kimondottan a Sztárban sztár leszek! miatt utazott haza Magyarországra, hogy az itthoni közönség is megismerje, és valóra váljon az álma.

Tímea Göghová Fotó: TV2

Jósa Tamás

Tamásnak van ez zenekara, rock-metál számokat játszanak. Civilként nyomdász, grafikus, de több mint húsz éve foglalkozik zenéléssel. A rock stílus áll hozzá a legközelebb. A féktelen partik már nem mindennaposak az életében, de szabadon és buliként fogja fel az életet, épp ezért jelentkezett a műsorba is. A mestereket azonnal lenyűgözte tehetségével.

Jósa Tamás Fotó: TV2

Oláh Szandra

Szandrának már van egy zenekara, de most szólóban is szeretne szólóban is helytállni, és ismert előadók bőrébe bújni. Azért jelentkezett a műsorba, hogy bebizonyítsa, van helyen a zenei világban. Még sosem zenélt csapata nélkül, ezért különösen nagy kihívás számára a Sztárban sztár leszek!

Oláh Szandra Fotó: TV2

Bari Laci

Laci kissrácként ismerte meg az ország az Ének Iskolája első évadában. Akkor még egy félénk, visszahúzódó fiú volt, ám azóta kinyílt, és most szeretné megmutatni új énjét és tehetségét. A zene mindig is az élete része volt, már édesanyja pocakjában is muzsikát hallgatott. Az éneklést tartja a szupererejének, most készen áll, hogy a Sztárban sztár leszek! élő show-jában ezt bizonyítsa.

Bari Laci Fotó: TV2

Kálóczi Réka

Réka úgy érzi, szakmájában nem tud kiteljesedni, ezért hétvégén karaoke bulikat tart. Az éneklés mindig is fontos szerepet játszott az életében, minden vágya, hogy hosszú távon is ezzel tudjon foglalkozni. Énekesnő szeretne lenni, ezért jelentkezett a műsorba. Bizonyítani akar, sokkal több van benne, mint amit eddig volt lehetősége az életben megmutatni.

Kálóczi Réka Fotó: TV2