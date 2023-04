Azok a lábak: mini bőrszerkós képet mutatott Szulák Andi

Nincs olyan magyar ember, aki ne ismerné Szulák Andi nevét. A zenei pályára kisgyerekkora óta készült, a nagy lehetőséget azonban a Neoton Família kettészakadása jelentette. Az új együttes ugyanis őt választotta a zenekar énekesnőjének, innentől kezdve pedig csak úgy ívelt felfelé a karrierje. Csakhamar musicalekben is szerepet vállalt, színésznőként és műsorvezetőként is megcsillogtatta tudását.

Szulák Andi sokoldalú tehetség.

Az énekesnő most egy régi posztert mutatott, amelyen együtt pózol a bandatagokkal. Nem mai a kép, Szulák Andi azonban már akkor is értett hozzá, hogy elképessze a rajongóit. Egy feszes bőrszerkóban villantotta meg a vékony lábait, így garantáltan jó pár férfit bevonzott a koncertjükre.

Szulák Andi azóta az ország egyik első számú tévésévé nőtte ki magát: folyamatosan vállal szerepeket, kiváló műsorvezetőnek bizonyul, és a különféle műsorok gyakori fellépője. Az egyik televíziós műsorban például azt mesélte el, hogy egyszer ellátogatott Las Vegasba, az eredeti terv pedig az volt, hogy elmennek a Little White Chapelbe. Ez meg is történt, itt pedig teljes titokban összeházasodtak Frei Tamással, az ezt igazoló papírt pedig a mai napig őrizgeti. Ahogyan azt már korábban is megírtuk, az ilyesféle házasságok Magyarországon nem tekinthetők érvényesnek, ugyanakkor biztosan emlékezetessé tette az amerikai utazását.