Szandi boldogsága határtalan: babafotóval jelentette be a nagy hírt

Szandi boldogsága határtalan, és nemcsak családja ünnepel vele, hanem valamennyi rajongója is. Közösségi oldalán osztotta meg a világgal, hogy pontosan 17 évvel ezelőtt adott életet harmadik – s egyben legkisebb – gyermekének, Csabának.

Szandi örökké mosolyog. Fotó: Markovics Gábor

Szandi már hosszú ideje él boldog házasságban. Bogdán Csabával való házassága harmonikus és kiegyensúlyozott, és szinte soha nem keveredtek nyilvános botrányba. 1992-től alkotnak egy párt, majd hét év együtt járás után, 1999-ben össze is kötötték az életüket. Szerelmük azóta is lángoló, családjuk pedig boldogabb, mint valaha. Első gyermekük, Blanka 2000-ben látott napvilágot, vele pedig rendszeresen vállal szerepeket az énekesnő. Azóta is sok közös programot szerveznek, és edzeni is együtt járnak. 2002-ben született meg Domonkos, aki igyekszik kerülni a rivaldafényt, így szinte sosem látjuk őt nyilvánosság előtt. A legkisebb gyermeke, Csaba 2006 márciusában született, neki pontosan ma van a születésnapja. Csabika – anyjához hasonlóan – színpadra született, igaz, ő nem, az éneklésben találta meg önmagát. A fiú táncosként halmozza a sikereket, és nagyon szeret színpadra állni, hogy megmutassa tehetségét.

Legfiatalabb gyermeke születésével 17 évvel ezelőtt Szandi minden álma teljesült: háromgyermekes, nagycsaládos édesanya lett. Azóta sem felejtette el azt a boldogságot, ami akkor érte, és a gyermekeiből azóta is sok erőt és örömöt merít.

,,17 évvel ezelőtt hajnali 4 óra 25 perckor világra jött harmadik gyermekünk, Csabus! Általa, Vele beteljesedett minden, amiről kislány korom óta álmodoztam. Amikor a születése után néztünk egymás szemébe, egy örök életre megmaradt bennem! Azt a vele született bölcsességet, amit akkor láttam a tekintetében, a mai napig tapasztalom. Igazán mélyen tudunk beszélgetni az élet dolgairól és mindig kiváncsi vagyok a véleményére fontos döntéseknél. Nagyon szeretem, hogy sajátos stílusa van és fontos számára, hogy mindig önmaga lehessen" – írja Szandi.