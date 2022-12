"Kérjük vissza a régi Edinát!" – megosztotta rajongóit Kulcsár Edina és G.w.M közös dala

Kulcsár Edina igencsak mozgalmas, mondhatni szappanoperákat idéző éven van túl, melyben helyet kapott egy nagy visszhangot kiváltó válás, egy legalább akkora visszhangot kiváltó új kapcsolat, újabb gyermekáldás, eljegyzés, no meg egy új, énekesnői karrier kezdő lépései. Mindeközben G.w.M-mel, azaz Varga Márkkal végre rátalált az a boldogság, ami korábbi kapcsolataiban nem lehetett jelen, sajnos a követői felemás érzésekkel viszonyulnak a 2022-es év Kulcsár Edinájához. Volt, akik azt tették szóvá, hogy gyakorlatilag mindketten épp csak szakítottak, és máris egymás karjaiban kötöttek ki, emellett a volt szépségkirálynő babavárásában is többen láttak negatívumokat. Sokaknak az szúrta a szemét, hogy nem rejtik véka alá: van pénzük, így megengedhetnek bizonyos luxuscikkeket, legyen szó Gucci-ruhákról vagy épp egy Porshcéról, és az eljegyzés bejelentése után is megjelentek a fanyalgók a közösségi felületeken.

Kulcsár Edina a Boldogság címűklipben Fotó: YouTube

Az első igazán markáns negatív hangok talán épp Edina első dalánál, a Csutival való szakítása után kiadott, és nyilvánvalóan azt a kapcsolatot megéneklő Egyetlen szó kapcsán jelentek meg, igaz nem a dal alatt, ugyanis ott a mai napig nem lehet kommentelni – legalábbis a YouTube-on. Csuti egyébként együtt gyakorolta (akkor még párjaként) Edinával a dalt. Mint később elárulta: nem is sejtette, hogy a szerzemény róla szól.

Az Egyetlen szó most csupán azért érdekes, mert pár napja, december 23-án (épp Kulcsár Edina születésnapján, egyébiránt a lánykérés bejelentését követő napon) jelent meg a volt szépségkirálynő második saját dala, a G.w.M-mel közösen előadott Boldogság. Kíváncsiak voltunk, hogy viszonyulnak a hallgatók az új dalhoz.

Legyetek boldogok, csak ne énekeljetek

Nos, Edina első dalának is vegyesre sikeredett a megítélése: az Insta- és Facebook-felületeken elég sok csípős kritikát fogalmazott meg a hallgatóság, és a kedvelések számát – 19 ezer – is jócskán meghaladta a nem kedvelések – 45 ezer – száma a YouTube-on, ugyanakkor kétségtelen, hogy 2,3 milliós lejátszást ért el, ráadásul ebből az első egymillióhoz mindössze másfél nap kellett, ami több mint szép eredmény, főleg egy első dalos előadónál. A Boldogságnál is hasonló a helyzet, bár talán nem ennyire sarkalatosan.

Pozitív és negatív vélemények egyaránt sorakoznak a dal alatt szép számmal Fotó: YouTube

A dal, ami alapvetőn arról szól, mennyire boldogtalan volt Kulcsár Edina a korábbi kapcsolataiban, most azonban rátalált a címben említett nagybetűs Boldogság, jelenleg 600 ezer megtekintésnél jár, azaz lassabban kúszik fel, mint az első Edina-dal, ám rossznak semmiképp sem tekinthető, sőt! (Összehasonlításképp: G.w.M előző klipje két hónppal a megjelenés után 1,2 milliós megtekintésen áll, Tóth Andi legutóbbi, ugyancsak két hónapos dala pedig 520 ezer alatt.) A kedvelések és a lefelé mutató ujjacskák aránya azonban kevésbé hízelgő: 6500 ujj mutat felfelé, és 45 ezer lefelé. (Ez utóbbit a YouTube alaphelyzetben nem mutatja, csak a feltöltőnek, de egy böngészőkiegészítéssel láthatóvá válhat mindenki számára.)

És akkor jöjjenek vélemények!

Legyetek boldogok, csak ne énekeljetek! Főként G.w.M hagyja abba a rappelést, ember nem érti, mit mond

– írja egy kritikus követő a dal alatt. Ez a bejegyzés önmagában közel 900 kedvelést kapott.

– A szám amúgy nem rossz, tényleg. Én szeretek mindent, amihez G.w.M nyúl. Az összes számát kívülről betéve ismerem. De! Én is úgy érzem, hogy ez is, és az első is arról szól, hogy mennyire rossz volt minden Csutival... ami ha még így is van, a két gyerekre való tekintettel nem kommunikálom ennyire kifelé. Sőt... Csutira való tekintettel sem – olvasható egy G.w.M-rajongó véleménye, immár Edina Insta-oldalán.

Többen szóvá tették: a gyerekeire gondolva nem kéne ilyen dalokat írni Fotó: Instagram

Mások ugyancsak azt emelték ki, hogy a gyerekekre való tekintettel más témát kellene a dalokhoz választani.

– Egyet kell, hogy értsek sok előttem szólóval! Mind a ketten úgy viselkednek, mintha az előző kapcsolatuk egy botrány lett volna! Mindenhol született 2 gyerek! Mit fognak gondolni ezek a gyerekek, ha nagyobbak lesznek, és meghallgatják ezt a számot??? Nem kell a múltat a porba tiporni, hiszen ott is volt sok boldog pillanat, különben nem lennének gyerekek! – írja egy hozzászóló.

Kérjük vissza a régi Edinát!

– fogalmazott a szépségkirálynő egyik régebbi rajongója.

A legjobbak!

Szerencsére ugyanakkor nem csak negatív kommenteket találni. A YouTube-on igencsak szép számmal sorakoznak elismerő szavak, sőt, ott alapvetően ezek vannak többségben: mind Edina hangját, mind a dalt dicsérik, és még több hasonló produkciót kérnek.

Minden negatív kommentre jut egy tucat pozitív a YouTube-on Fotó: YouTube

A szépségkirálynő Insta-oldalán érezhetően több a kritikus bejegyzés, ám itt is jó páran állnak ki mellette, kiemelve: most talált magára igazán!

Én azt látom, hogy élet költözött beléd, egy jó humorú csajszi vagy és biztos jó kis tanulás egy FÉRFI mellett nem viselni a nadrágot. Szóval légy boldog, fürdőzz a szeretetben és bár nem lehet könnyű, ne törődj azzal, aki hasonlítgatja a korábbi kapcsolataidat a mostanihoz!

– fogalmazta meg jótanácsát egy követő.