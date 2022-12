Miért akarod ennyire bizonygatni a boldogságod? – máris nekimentek az eljegyzését ünneplő Kulcsár Edinának

Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolatát az első pillanattól kezdve sokan kritikus szemmel nézték. Volt, akik azt tették szóvá, hogy gyakorlatilag mindketten épp csak szakítottak, és máris egymás karjaiban kötöttek ki, és bizony a volt szépségkirálynő babavárásában is többen láttak negatívumokat. Emellett sokaknak az szúrta a szemét, hogynem rejtik véka alá: van pénzük, így megengedhetnek bizonyos luxuscikkeket, legyen szó Gucci-ruhákról vagy épp egy Porshcéról.

Edina és Márk mozgalmas évet tudhat maga mögött: egymásba szerettek, közös babájuk lesz, még az olyan megterhelő műsorok, mint a Párharc is csak közelebb hozták őket egymáshoz. Kétségtelen: egész évük megkoronázása az eljegyzés Fotó: TV2

Ilyen előzmények után sajnos az is sejthető volt, hogy a lánykérés hírére sem csak szívecskék és gratulációk fognak érkezni. Pedig maga a tény, hogy G.w.M megkérte születendő gyermeke édesanyjának kezét, nem oly váratlan. A rapper többször kifejtette, hogy a klasszikus, tradicionális családi értékek híve, így aligha érhette meglepetésként a pár követőit az eljegyzés, mint ahogy az sem, hogy Kulcsár Edina egy rendkívül szép, és valószínűleg nem épp kétfilléres gyűrűt kapott.

Sokan kiakadtak: "Rongyrázásban ötös!"

A legjellemzőbb vád, ami G.w.M és Kulcsár Edina kapcsolatát éri az, hogy egyes követőik szerint túlságosan is a nagyközönség előtt élik az életüket, és túlságosan is megmutatják, milyen jól állnak anyagilag. Persze visszás a helyzet, mert ha elmaradnának a posztok, akkor garantáltan azt tennék szóvá a követők... Sajnos egy olyan örömteli pillanatot, mint az eljegyzés is elrontott pár kommentelő, akik kifejtették nemtetszésüket.

Volt, aki gratulált, más figyelmeztette Edinát: ez lassan túl sok! Fotó: Instagram

– Tényleg imádtalak eddig, nagy példakép voltál, és vagy örülök, ha boldog vagy. De miért kell minden rongyrázásról posztolni és dicsekedni? Az autót, a wellnesshétvégét, gucci ruha, nagybevásárlás kismamaruhákkal. Lassan azt érezteted, hogy ez a normális minden nőnek, és hogy sz**t se érünk már. Nagyon bántó – jegyezte meg valaki.

Annyira jó, hogy minden pillanatot megéltek, és nem a posztolásról szól az életetek!!!

– tette hozzá egy másik követő cinikusan. Olyan is akadt, aki röviden csak annyit írt:

– Rongyrázásban 5!

Valaki szerint nem lesz hosszúéletű a boldogságuk. Reméljük, nem a kommentelőnek lesz igaza! Fotó: Instagram

Más is akadt, aki arról írt: korábban nagyon szimpatikusnak tartotta Edinát, manapság azonban már nem olyan képet mutat magáról a modell, mint amit rajongója megszeretett:

– Nagyon szimpatikus voltál, de ez a töménytelen rongyrázás és állandóan bizonygatás, hogy mennyire boldogok vagytok, már az ellenkezőjét váltja ki belőlem. (...)

Miért akarod ennyire bizonygatni a boldogságod?

Természetesen fontos megjegyezni: minden negatív kommentre akadt legalább három-négy jókívánság, ha nem több, így a mérleg nyelve azért még mindig bőven a gratulációk felé billen.