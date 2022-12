Szappanoperákat megszégyenítő éven van túl Kulcsár Edina

Kulcsár Edina biztosan nem tartozik azok közé, akik unalmasnak titulálnák a 2022-es évet. Az egykori szépségkirálynővel gyakorlatilag minden megtörtént, ami egy emberrel megtörténhet, akár úgy is érezheti magát, mint aki egy telenovellába csöppent. Arra vállalkoztunk, összeszedjük Edina életének legfontosabb idei fordulópontjait.

Kulcsár Edina mozgalmas évet tudhat maga mögött Fotó: TV2

Nos, már a január elég viharosan indult a kétgyermekes anyuka számára. Az év első hónapjának közepén egy hivatalos közleményben tudatta a nagyvilággal, hogy elválik gyermekei apjától, Csutitól.

– Egy évig küzdöttünk, de mivel mindenkettőnknek más a szeretetnyelve, így elengedtük egymás kezét. Annyira szerettem volna, hogy működjön, ahogyan Csuti is, hiszen mindent megtett, hogy rendbehozza a házasságunkat, ahogyan én is, de sajnos nem ment – írta akkor, hozzátéve: továbbra is segítik egymást, a gyermekeiket együtt nevelik, és az a céljuk, hogy a gyermekeik azt lássák: ők ketten összetartoznak még akkor is, ha nincsenek együtt.

Új szerelem, új gyerek

Néhány héttel a válás bejelentése után Edina az Instagramon rukkolt elő azzal, hogy újra szerelmes. Szívét nem más rabolta el, mint az ismert magyar rapper, Varga Márk, alias G.w.M. Rögtön össze is hozott neki egy dalt, amiben a volt szépségkirálynő kiénekelhette szakításának fájdalmát. Mint később kiderült: a dal egy ideje már készült, sőt, Csuti együtt gyakorolta (akkor még párjaként) Edinával. Mint elárulta: nem is sejtette, hogy a szerzemény róla szól. (A dal ezidáig 2,3 millió megtekintést ért el, ami igencsak szép teljesítmény. Üröm az örömben: a YouTube-on a klip alatt 19 ezer like mellett 45 ezer nemtetszést kifejező, lefele mutató ujjacska sorakozik...)

Edina és Márk boldogsága azóta is töretlen, olyannyira, hogy Edina még Márk öltözködési stílusát is átvette, sőt, a TV2-n látható Párharcban is együtt szerepeltek. Ám ez még nem minden! Azóta az is kiderült, hogy a kétgyermekes anyuka babát vár élete szerelmétől, a kicsi néhány hónap múlva érkezik, kislány lesz, és már a nevét is kitalálták – igaz, ezt még nem szeretnék felfedni. Igaz, a születendő gyermek vezetékneve körül volt némi aggodalom, hiszen Edina még (papíron) férjes asszonyként esett teherbe új párjától. Persze azóta kimondta a bíróság a válást, így ez a probléma szerencsésen megoldódott.

A történetnek azonban még itt sincs vége, ugyanis karácsony előtt G.w.M megkérte Edina kezét, aki természetesen azonnal igent mondott. Az időzítés mondhatni tökéletes, mivel a szépségkirálynő így december 23-án immár friss menyasszonyként ünnepelhette a 32. születésnapját – ennek apropójából korábban egyébként egy Porschét kapott kedvesétől.