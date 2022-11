Betámadták a várandós Kulcsár Edinát: Mi lesz, ha szétmentek? Egyedül maradsz 3 gyerekkel?

Kulcsár Edina és szerelme, G.w.M, azaz Varga Márk az utóbbi napokban több örömhírrel is szolgált. Először azt jelentette be a szépségkirálynő, hogy házassága hivatalosan is véget ért Csutival, kicsivel később pedig születendő gyermeke nemét tudatta a nyilvánossággal. Nemrég pedig a rapper mutatta meg nemes gesztusát kedvese felé: miszerint magára tetováltatta Edina fotóját.

A páros a tetoválás apropóján egy pocakos fotót is posztolt, amivel remélhetőleg a rosszindulatú pletykák mennyisége is megfogyatkozik majd. Ám ez egyelőre egyáltalán nem így fest, Edina ugyanis a minap kérdezz feleleket rendezett Instagram-oldalán, aminek már az elején feltűnt egy komoly beszólás.

Kulcsár Edina és G.w.M

Fotó: TV2

Mi lesz, ha Márkkal is szétmentek? Egyedül maradsz 3 gyerekkel? Sosem tudni, mit hoz a sors...

– tette fel lényegre törő kérdését a várandós szépségkirálynő egyik követője. Edina erre így felelt:

– Ha mindig az aggodalmaink árnyékában élnénk, nem létezne boldog élet. Csak az örök kétely, ami megbetegítene.

Én nem agyalok ilyeneken. Csak akkor foglalkozom a problémákkal, ha szemtől szemben találkozom velük, de nagyon kevés esélyt látok arra, hogy ilyen bekövetkezne

– világosította fel a kérdezőt az édesanya.

Kulcsár Edina a harmadik gyermek születése után is kitartóan dolgozna

Edina egyébként egy másik kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy most sem unatkozik, és mivel komoly tervei vannak a jövőben, a harmadik gyermeke születése után sem lesz megállás. Egy azonban biztos: családja számára a legfontosabb.

– Vannak vállalkozásaim, azokkal szoktam foglalkozni, és vannak jövőbeli tervek is, amiknek az útját kell előkészíteni. Mindig van mit csinálni. Nem unatkozom. Egyébként vagy a szerelmemmel vagyok, vagy a gyerekekkel, vagy (ami a legjellemzőbb, hogy) együtt vagyunk a családdal.

Itthon leszek a babával! Ha dolgozom, azt is leginkább itthonról fogom tenni. Mostanában próbálok visszaállni a social media használatára, így a sok felkérésből pár együttműködésre is igent mondtam. Korábban távolabb éreztem jól magam ettől a világtól, most pedig ismét jól érzem magam benne, de azt nem tudom még, hogy ha megszületik a baba, akkor mit fogok érezni.

– Vállalok-e/lesznek-e olyan partnerek, akikkel azt érzem, hogy szeretnék együttműködni. Ez még a jüvő zenéje, de egy biztos! Soha nem szeretnék annyit dolgozni, hogy a családommal töltött minőségi időből elvegyen! – írta a gyönyörű édesanya egy másik kérdésre.