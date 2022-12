Kiderült a teljes igazság Kulcsár Edina és G.w.M anyagi helyzetéről

Súlyos dolgokkal vádolták meg Kulcsár Edinát. Előbb az a hír kezdett el terjedni az interneten, hogy a szépségkirálynő és párja, G.w.M a Józsefvárosi piacon vásárolja a márkás ruháikat, amik nem is eredetiek.

Kulcsár Edinának korábban is voltak drágább ruhadarabok a szekrényében Fotó: Bánkúti Sándor

Hogy eloszlassam ezt a kételyt, miszerint kamuk a cuccaink, blokkokat kellene mutatnom? Imádom, hogy emberek képesek ilyenekkel foglalkozni

– fogalmazott Instagram-oldalán Kulcsár Edina, aki bizonyítékként egy videót osztott meg egy Gucci üzletből.

A hely, amit sokan piacként képzelnek el

– írta a felvételhez.

Kulcsár Edina a közösségi oldalán azt is leírta, korábban is voltak drágább darabok a gardróbjában, de próbálta nem mutatni ezeket. Sokáig úgy élte az életét, hogy folyamatosan rettegett, nehogy valakiben rossz érzést keltsen, ha véletlenül látják, hogy nekem milyen cipője, ruhája, táskája vagy mondjuk autója van, ami másoknak elérhetetlennek tűnhet.

„Tele voltam megfelelési kényszerrel és kényelmetlen volt így élni. El kellett engednem… mert úgysem tudtam mindenkiben jó érzéseket kelteni. Most úgy élek, ahogy nekem kényelmes. Befelé figyelek és csak a közvetlen környezetemre. Nem figyelek oda, hogy mibe öltözök reggel, hogy ha abba kikerülne egy kép a közösségi médiába, akkor ahhoz mit szólnak majd. Sem most, sem a jövőben nem kívánok kérkedni azzal, amim van. Nagyon távol áll tőlem. Ugyanaz az ember vagyok, aki voltam, egy még erősebb kiadásban, aki értéket próbál képviselni. De nem csak a ruha teszi az embert, hanem leginkább az, hogy ő maga milyen. Egy turkálós szettben, egy Zara ruhában és egy Gucci ruhában is lehet értéket képviselni! Nem ez számít. Csak a szeretet és az elfogadás. Végezetül annyit, hogy én mindig imádtam nézni azokat az embereket, akik megtehették, hogy menő ruhába öltöztek és utálat helyett, mindig is arra késztettek, hogy én is ilyenekről álmodozzak. Mondjuk akkoriban sosem hittem volna, hogy összejöhet, de mégis jó volt elképzelni, már pedig valóság lett” – fogalmazott a korábbi szépségkirálynő, aki azért is támadtak, hogy többet mutat annál, mint amije van, ugyanis egy albérletben laknak.

Igen, albérletben lakunk. Ez olyannyira köztudott, hogy amikor összeköltöztünk, akkor le is nyilatkoztuk. Ha az embernek vannak szép ruhái, szép kocsija és egy jobb életszínvonalat próbál élni, az nem egyenlő azzal, hogy egy új kapcsolatban a kezdeti fázisban több száz milliós lakást tud vásárolni. De ha tudna is, butaság lenne

Most ezt nem indokolnám, mert hosszú lenne. Attól, mert egyelőre nem tudom elmondani magamról, hogy van egy akkora ingatlanom is, amiben ennyi gyerekkel kényelmesen elférünk, én még büszkeséggel szeretném megosztani, ha kapok egy olyan ajándékot, amit kaptam. Amit erről mutatok, az semennyivel nem több annál, mint ami az igazság” – tette hozzá Kulcsár Edina.