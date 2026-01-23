Okostelefon 12 éves kor előtt? Ezt a 3 sokkoló egészségügyi kockázatot jobb, ha ismered!

A Pediatrics folyóiratban publikált új tanulmány – amelyet a neves Children's Hospital of Philadelphia (CHOP) készített – több ezer gyermek adatait vizsgálta meg, és az eredmények sokkolóak. A kutatók arra voltak kíváncsiak, mi történik azokkal a gyerekekkel, akik már 12 éves koruk előtt saját okostelefont kapnak, szemben azokkal, akik még várnak rá.
A kiskamaszkor (a „tween” időszak, azaz a 9-12 év) a fejlődés egyik legkritikusabb szakasza. Az agy hihetetlen sebességgel huzalozza újra magát, a hormonok tombolni kezdenek, és a szociális kapcsolatok válnak a legfontosabbá. Ha ebbe a robbanékony elegybe túl korán dobjuk be az okostelefont, az nemcsak figyelemzavart okoz, hanem konkrét egészségügyi károkat is.
A kutatás szerint azoknál a gyerekeknél, akiknek 12 éves korukban már volt saját okostelefonjuk, drasztikusan megnőtt három komoly probléma kockázata azokhoz képest, akiknek nem volt:
Tudjuk, hogy a „tiltsd el 18 éves koráig” tanács a mai világban nem életszerű. De a kutatók szerint minden egyes év, amivel késlelteted az okostelefon beszerzését, számít.
Ha mégis úgy döntesz, hogy eljött az idő (vagy már megkapta), íme a kármentő stratégia:
Nem kell „gonosz szülőnek” érezned magad, ha nemet mondasz a telefonra, vagy szigorú szabályokat hozol. Épp ellenkezőleg: a kutatások szerint ezzel adod a legtöbbet a gyereked jövőbeli egészségéért.
