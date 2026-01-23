Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Rajmund, Zelma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Okostelefon 12 éves kor előtt? Ezt a 3 sokkoló egészségügyi kockázatot jobb, ha ismered!

gyereknevelés
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 23. 14:40
mobiltelefonokostelefon
Minden osztálytársának van már, a gyereked pedig hónapok óta könyörög érte. A nyomás óriási, és szülőként nehéz nemet mondani, amikor azt látod, hogy a gyereked „kimarad” valamiből. De mielőtt beadnád a derekad, és megvennéd az első saját készüléket, érdemes megállni egy pillanatra. Egy friss, átfogó kutatás ugyanis ijesztő összefüggést talált a korai mobilhasználat és a kiskamaszok testi-lelki egészsége között.

A Pediatrics folyóiratban publikált új tanulmány – amelyet a neves Children's Hospital of Philadelphia (CHOP) készített – több ezer gyermek adatait vizsgálta meg, és az eredmények sokkolóak. A kutatók arra voltak kíváncsiak, mi történik azokkal a gyerekekkel, akik már 12 éves koruk előtt saját okostelefont kapnak, szemben azokkal, akik még várnak rá.

A bűvös 12-es szám: Miért pont most?

A kiskamaszkor (a „tween” időszak, azaz a 9-12 év) a fejlődés egyik legkritikusabb szakasza. Az agy hihetetlen sebességgel huzalozza újra magát, a hormonok tombolni kezdenek, és a szociális kapcsolatok válnak a legfontosabbá. Ha ebbe a robbanékony elegybe túl korán dobjuk be az okostelefont, az nemcsak figyelemzavart okoz, hanem konkrét egészségügyi károkat is.

A három fő veszélyforrás (a számok nem hazudnak)

A kutatás szerint azoknál a gyerekeknél, akiknek 12 éves korukban már volt saját okostelefonjuk, drasztikusan megnőtt három komoly probléma kockázata azokhoz képest, akiknek nem volt:

  1. 60%-kal nagyobb esély az alváshiányra: Ez a legdurvább adat. A kék fény gátolja a melatonin termelődését, a pittyegő értesítések pedig nem hagyják pihenni az agyat. A kialvatlan gyerek pedig nyűgös, dekoncentrált és impulzív.
  2. 40%-kal magasabb kockázat az elhízásra: A képlet egyszerű. Ha a gyerek a kanapén fekve görgeti a TikTokot vagy játszik, addig sem mozog, nem biciklizik és nem focizik a téren. A mozgásszegény életmód már ebben a korban elhízáshoz vezethet.
  3. 30%-kal nagyobb esély a depresszióra: A közösségi média tökéletesre filterezett világa, a cyberbullying (online zaklatás) és a megfelelési kényszer szorongóvá teszi a gyerekeket. A kutatás szerint minél fiatalabb korban kapják meg a telefont, annál nagyobb a mentális sérülés veszélye.

„De hát mindenkinek van!” – Mit tehet a szülő?

Tudjuk, hogy a „tiltsd el 18 éves koráig” tanács a mai világban nem életszerű. De a kutatók szerint minden egyes év, amivel késlelteted az okostelefon beszerzését, számít.

Ha mégis úgy döntesz, hogy eljött az idő (vagy már megkapta), íme a kármentő stratégia:

  • Hálószoba = Tiltott zóna: Ez a legfontosabb szabály. Éjszakára a telefon maradjon a nappaliban töltőn. Ezzel az alvásproblémák nagy részét azonnal orvosolhatod.
  • Szabj határokat: Használj szülői felügyeleti appokat (pl. Family Link), és állíts be időkorlátot. A „kütyüzés” ne menjen a mozgás és az alvás rovására.
  • Beszélgessetek: Ne csak tiltsd, magyarázd el neki, mit lát. A mentális egészségét az védi meg leginkább, ha tudja: az Instagram nem a valóság.

Nem kell „gonosz szülőnek” érezned magad, ha nemet mondasz a telefonra, vagy szigorú szabályokat hozol. Épp ellenkezőleg: a kutatások szerint ezzel adod a legtöbbet a gyereked jövőbeli egészségéért.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu