„Bárcsak felhívhatnálak...” – Anyának lenni anya nélkül

Amikor a terhességi teszten megjelenik a két csík, az első zsigeri reakció az öröm. A második pedig egy reflexszerű mozdulat a telefon felé. „Anya, képzeld...!” Aztán a kezed megáll a levegőben. A csend, ami ilyenkor a fürdőszobában körülvesz, hangosabb minden későbbi babasírásnál. Ez a csend később sem tűnik el, csak átalakul. Ott van a szülőszoba folyosóján, ott van az első átvirrasztott éjszaka hajnalán, és ott van minden karácsonykor. Anyának lenni anya nélkül olyan, mintha térkép és iránytű nélkül indulnál el a világ legnehezebb, legismeretlenebb túrájára. Persze, ott vannak a szakkönyvek, a Google, a védőnő és a barátnők, de ők csak az elméletet tudják. Az az egyetlen, megnyugtató mondat hiányzik, amit csak ő tudna hitelesen, a múltatok súlyával mondani: „Nyugi kicsim, jól csinálod. Minden rendben lesz.”

A mérföldkövek keserédes íze

Senki nem készít fel arra, hogy a gyermekágyas időszakban nemcsak a kisbabádat ismered meg, hanem újraéled a saját gyerekkorodat is. Minden egyes „első” pillanatnál ott a kettősség. Amikor először mosolyog rád a babád, a szíved majd kiugrik a boldogságtól, de a gyomrodban ott a torokszorító gombóc: ezt neki is látnia kellene. Amikor a kicsi megteszi az első bizonytalan lépéseit, te tapsolsz, de közben arra gondolsz: bárcsak ő is itt állna mellettem, és büszkén nézné az unokáját – és engem. Mert nemcsak a babának van szüksége közönségre, hanem neked, az anyának is. Szükséged lenne valakire, aki nem csak a gyereket látja, hanem téged, a küzdelmedet, a fáradtságodat és a fejlődésedet.

A csendes irigység a játszótéren

Ezt kevesen vallják be, mert szégyelljük, de az anya nélküli anyaság egyik legnehezebb része a mások iránt érzett irigység. Látod a játszótéren a többi nagymamát. Látod, ahogy tolják a hintát, ahogy hozzák a dobozban a hámozott almát, ahogy átveszik a síró gyereket az anyukájától, hogy az ihasson egy kávét. Látod a „háttérországot”. És bár nem vagy rossz ember, és örülsz mások boldogságának, ilyenkor mégis beléd hasít a kérdés: Miért nekik adta meg az élet ezt a biztonsági hálót, és nekem miért kell egyedül tartanom a frontot? Látni azt a magától értetődő segítséget, ami neked sosem adatik meg, néha fizikai fájdalmat okoz.