„Bárcsak felhívhatnálak...” – Anyának lenni anya nélkül

Amikor a terhességi teszten megjelenik a két csík, az első zsigeri reakció az öröm. A második pedig egy reflexszerű mozdulat a telefon felé. „Anya, képzeld...!” Aztán a kezed megáll a levegőben. A csend, ami ilyenkor a fürdőszobában körülvesz, hangosabb minden későbbi babasírásnál. Ez a csend később sem tűnik el, csak átalakul. Ott van a szülőszoba folyosóján, ott van az első átvirrasztott éjszaka hajnalán, és ott van minden karácsonykor. Anyának lenni anya nélkül olyan, mintha térkép és iránytű nélkül indulnál el a világ legnehezebb, legismeretlenebb túrájára. Persze, ott vannak a szakkönyvek, a Google, a védőnő és a barátnők, de ők csak az elméletet tudják. Az az egyetlen, megnyugtató mondat hiányzik, amit csak ő tudna hitelesen, a múltatok súlyával mondani: „Nyugi kicsim, jól csinálod. Minden rendben lesz.”
Senki nem készít fel arra, hogy a gyermekágyas időszakban nemcsak a kisbabádat ismered meg, hanem újraéled a saját gyerekkorodat is. Minden egyes „első” pillanatnál ott a kettősség. Amikor először mosolyog rád a babád, a szíved majd kiugrik a boldogságtól, de a gyomrodban ott a torokszorító gombóc: ezt neki is látnia kellene. Amikor a kicsi megteszi az első bizonytalan lépéseit, te tapsolsz, de közben arra gondolsz: bárcsak ő is itt állna mellettem, és büszkén nézné az unokáját – és engem. Mert nemcsak a babának van szüksége közönségre, hanem neked, az anyának is. Szükséged lenne valakire, aki nem csak a gyereket látja, hanem téged, a küzdelmedet, a fáradtságodat és a fejlődésedet.
Ezt kevesen vallják be, mert szégyelljük, de az anya nélküli anyaság egyik legnehezebb része a mások iránt érzett irigység. Látod a játszótéren a többi nagymamát. Látod, ahogy tolják a hintát, ahogy hozzák a dobozban a hámozott almát, ahogy átveszik a síró gyereket az anyukájától, hogy az ihasson egy kávét. Látod a „háttérországot”. És bár nem vagy rossz ember, és örülsz mások boldogságának, ilyenkor mégis beléd hasít a kérdés: Miért nekik adta meg az élet ezt a biztonsági hálót, és nekem miért kell egyedül tartanom a frontot? Látni azt a magától értetődő segítséget, ami neked sosem adatik meg, néha fizikai fájdalmat okoz.
Vannak éjszakák – azok a sötét, végeláthatatlan éjszakák –, amikor a kimerültségtől zokogva ülsz az ágy szélén. Amikor a baba lázas, te is beteg vagy, a mosogatnivaló tornyokban áll, és úgy érzed, összecsapnak a fejed felett a hullámok. Ilyenkor nem a felnőtt, felelősségteljes éned vágyik segítségre. Ilyenkor a benned élő kislány vágyik az anyukájára. Arra, hogy valaki csak egy órára átvegye a terhet. Hogy valaki teát főzzön neked, megsimogassa a lázas homlokodat, és azt mondja: „Aludj egyet, én vigyázok rá.” De nincs ott senki. Neked kell felállni, neked kell a teát megfőzni, neked kell a lázat csillapítani, és neked kell az erősnek lenni. Ez az anyaság legkeményebb leckéje: megtanulni anyáskodni önmagad felett is, amikor a legkevésbé vagy rá képes.
Van azonban egy másik oldala is ennek az éremnek. Ahogy ringatod a saját gyermekedet, ahogy aggódsz érte, ahogy a testedet-lelkedet adod neki, hirtelen megérted az édesanyádat. Olyan dolgokat értesz meg, amiket gyerekként sosem fogtál fel. Rájössz, mennyire féltett, mennyire fáradt lehetett, és mennyire végtelenül szeretett. A hiányérzet mellé bekúszik egy mély, utólagos hála. A kapcsolatotok, bár fizikailag megszakadt, spirituálisan új szintre lép. Már nem gyerek és anya vagytok, hanem két anya, akik értik egymást – téren és időn keresztül is.
És egyszer csak megtörténik a csoda. Az egyik délután azon kapod magad, hogy ugyanazt a mondókát dúdolod a babádnak, amit ő énekelt neked harminc éve. Hogy ugyanazzal a mozdulattal simítod el a haját a homlokából. Hogy amikor a gyerekednek mesélsz, a saját hangodban meghallod az ő hanglejtését. Rájössz, hogy bár nincs jelen a vasárnapi ebédeknél, mégis ott van. Ott van a receptjeidben, a nevelési elveidben (vagy épp abban, ahogy tudatosan máshogy csinálod), a vigasztaló szavakban, amiket most te mondasz ki. Te vagy a híd. Te vagy az, aki átmenti őt a következő generációnak.
Ha anya nélkül neveled a gyermekedet, légy nagyon büszke magadra. Elképesztő erőről teszel tanúbizonyságot minden egyes nap. Te építed fel a hagyományokat a semmiből. Te vagy a biztos pont, a kőszikla, miközben neked talán nincs kibe kapaszkodnod. És bár a „bárcsak felhívhatnálak” érzés talán sosem múlik el teljesen, tudd: azzal, hogy szereted a gyermekedet, az édesanyád szeretete él tovább. Benned. Általad.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.