Autista Barbie: amikor a sokszínűség játék lesz

Volt idő, amikor a Barbie egyet jelentett a hosszú lábakkal, a vékony derékkal, a makulátlan mosollyal és azzal a kissé idegesítő, szupernős érzéssel, hogy „ehhez nekem semmi közöm”. Egy irreális szépségideál, amit lehetett ugyan fésülni és öltöztetni, de valahogy sosem hasonlított senkire a való életből.

Ehhez képest az utóbbi években a Mattel látványos irányváltásba kezdett. Mintha végre rájöttek volna: a gyerekek fejben nem csak hercegnők és szupermodellek, hanem nagyon sokféle karakterek. Nem is kizárólag arra vágynak, hogy ezeket az elérhetetlen ideálokat folyton az orruk alá dörgöljük, hiszen nap, mint nap szembejön velük a világ, kitágultak a csatornák, látnak már nehézséggel küzdő, más színű, fogyatékkal élő embereket hétköznapi szituációkban. És a fő érv: ha már játékbabát adunk a kezükbe, miért ne mutathatná meg az a baba a világ valódi arcát is?

Így jutottunk el oda, hogy ma már léteznek „másmilyen” Barbie-k. És most megérkezett az eddigi talán legfontosabb Barbie-képviselő: az autista Barbie baba.

Hallókészülék, vitiligo, kerekesszék – Barbie már nem is tucat

Mielőtt rátérnénk az újdonságra, érdemes végignézni, mennyi minden változott az elmúlt években Barbie világában. A Mattel ugyanis lépésről lépésre bontotta le azt az egykaptafás képet, amit évtizedekig épített.

Megjelentek a különböző testalkatú Barbie-k: alacsonyabbak, teltebbek, sportosabbak. Jöttek a különböző bőrszínű, hajtípusú babák, amik végre nem csak „variációk” voltak, hanem önálló karakterek.

Aztán mára itt vannak a fogyatékossággal élő Barbie-k:

– kerekesszékes Barbie,

– protézist viselő Barbie,

– hallókészülékes Barbie,

– vakvezető kutyával érkező Barbie,

– és vitiligós Barbie is, akinek a bőrén jól látható pigmentfoltok vannak.

Ezek a babák nem külön sorozatként, nem „speciális polcon” jelentek meg, hanem ugyanannak a világnak a részeként, mint a többi. Ez önmagában fontos üzenet: nem kivételek, hanem a mindennapok részei a baba világban is, ahogy a valós életben.

És most ehhez a sorhoz csatlakozott az autista Barbie baba.