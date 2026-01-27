Ritka fertőző betegség jelenhetett meg az országban – ezt kell tudni róla

Év elején Békés vármegyében tűnt fel a ritka fertőző betegség, a mumpsz gyanúja - még vizsgálják a helyzetet.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának tájékoztatója az előző év azonos időszakára vonatkozó országos és területi adatokat összegezte. Békés vármegyét is érintheti ez a járványügyi helyzet: ott is volt példa mumpszgyanús esetre.
A gyanús beteg egy 47 éves férfi volt, akinek a diagnózisának megerősítése érdekében a szükséges vizsgálatok jelenleg is folyamatban vannak.
Egy másik gyanús esetre Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében került sor, ahol egy hároméves gyermeknél észlelték a fertőzés jeleit.
A mumpsz egy cseppfertőzéssel terjedő vírusbetegség. Tünetei közé tartozik a fültőmirigyek fájdalmas duzzanata, láz és torokfájás.
Az elsősorban gyermekeket érintő betegség heregyulladást vagy hallásvesztést is okozhat. Az MMR-oltásnak köszönhetően ma Magyarországon a fertőzés már elég ritka.
Friss információk szerint a betegség terjedését most a hatóságok különös figyelemmel követik - írja a BEOL.
