Ezt tedd, és a májad szinte újjászületik

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 11:15
regenerációbetegségmáj
A máj az egyik legfontosabb szervünk, és az egyetlen, amely képes bizonyos mértékig újranőni, saját magát helyreállítani. Ahhoz azonban, hogy jól működjön, a májnak is szüksége van támogatásra.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A máj egyszerre több feladatot is ellát. Szerepe van abban, hogy a vércukorszint ne ingadozzon, hogy a zsírokat le tudjuk bontani, és hogy a szervezet raktározni tudja a vitaminokat. Emellett fehérjéket is termel, amelyek elengedhetetlenek például a véralvadáshoz. A legismertebb feladata azonban a méregtelenítés. Mindazt, ami káros a test számára, átalakítja és elősegíti a kiürülését. Ha a máj kimerül, azt bizony hamar megérezzük. Fáradékonyabbak leszünk, romlik az emésztésünk és az immunrendszerünk is gyengülhet.

máj, orvos
A máj fontos szervünk, ezért fontos, hogy vigyázzunk rá és támogassuk a működését
Fotó: Antonio Marca / Shutterstock

Képes újranöveszteni magát

A máj egy egészen különleges szervünk. Ha egy része megsérül, a sejtjei képesek osztódni és újakat létrehozni. Ezek az új sejtek átveszik a feladatokat, és fokozatosan helyreállítják a szerv működését. Ez a regeneráció azonban nem megy egyik napról a másikra, és nem is lehet végtelenül kihasználni. Ha a károsító tényezők folyamatosan jelen vannak, a máj egy idő után kimerül és már nem tudja helyreállítani magát.

Mi terheli meg a májat leginkább?

A mindennapi szokásaink nagyon sokat számítanak.

  • Az alkohol a máj egyik legnagyobb ellensége. Nemcsak nagy mennyiségben, hanem rendszeres fogyasztás mellett is ártalmas.
  • Bizonyos gyógyszerek túlzott szedése – például a gyakran használt fájdalom- és lázcsillapítók – szintén megterheli a májat.
  • A túlsúly és a 2-es típusú cukorbetegség zsírmájat okozhat, ami hosszú távon komoly gond.
  • A környezeti ártalmak, vegyszerek, szmog és ipari anyagok szintén lassítják a máj regenerációját.
  • A vírusfertőzések, például a hepatitis B vagy C, súlyosan károsíthatják a szervet.

Mit tehetsz a regenerációért?

A máj egészségét leginkább az életmódoddal tudod támogatni.

  • Az étrended alapja legyen sok zöldség, gyümölcs, hal és sovány hús. Ezek könnyen emészthetők, és ellátják a májat a szükséges tápanyagokkal. A túl zsíros, cukros, feldolgozott ételek viszont hátráltatják a működését.
  • Az alkohol elhagyása kiemelten fontos. A rendszeres alkoholfogyasztás, még kis mennyiségben is, károsítja a májat és gátolja a regenerációját.
  • A mozgás nemcsak a testsúlyra van jó hatással, hanem a keringésre és az anyagcserére is. Már napi fél óra séta is könnyebbséget jelent a májnak.
  • A gyógyszereket mindig felelősen szedd. Ha túl sokat vagy túl gyakran veszel be belőlük, az komoly terhet ró a májadra.

Érdemes figyelni arra is, mennyi vegyszerrel érintkezel. A háztartási tisztítószerek, a szmog vagy a munkahelyi vegyi anyagok mind nyomot hagyhatnak a szervezetben.

A máj sokáig képes bírni a terhelést, de eljöhet az a pont, amikor már nem tudja kijavítani a károkat. A májzsugor például már egy ilyen visszafordíthatatlan állapot. Éppen ezért érdemes időben odafigyelni a mindennapi szokásokra. Ha vigyázunk rá, a szervezet többi része is meghálálja.

Méregtelenítés egy kutatóorvos szemszögéből

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

