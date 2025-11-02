Ezt tedd, és a májad szinte újjászületik

A máj egyszerre több feladatot is ellát. Szerepe van abban, hogy a vércukorszint ne ingadozzon, hogy a zsírokat le tudjuk bontani, és hogy a szervezet raktározni tudja a vitaminokat. Emellett fehérjéket is termel, amelyek elengedhetetlenek például a véralvadáshoz. A legismertebb feladata azonban a méregtelenítés. Mindazt, ami káros a test számára, átalakítja és elősegíti a kiürülését. Ha a máj kimerül, azt bizony hamar megérezzük. Fáradékonyabbak leszünk, romlik az emésztésünk és az immunrendszerünk is gyengülhet.

A máj fontos szervünk, ezért fontos, hogy vigyázzunk rá és támogassuk a működését

Fotó: Antonio Marca / Shutterstock

Képes újranöveszteni magát

A máj egy egészen különleges szervünk. Ha egy része megsérül, a sejtjei képesek osztódni és újakat létrehozni. Ezek az új sejtek átveszik a feladatokat, és fokozatosan helyreállítják a szerv működését. Ez a regeneráció azonban nem megy egyik napról a másikra, és nem is lehet végtelenül kihasználni. Ha a károsító tényezők folyamatosan jelen vannak, a máj egy idő után kimerül és már nem tudja helyreállítani magát.

Mi terheli meg a májat leginkább?

A mindennapi szokásaink nagyon sokat számítanak.

Az alkohol a máj egyik legnagyobb ellensége. Nemcsak nagy mennyiségben, hanem rendszeres fogyasztás mellett is ártalmas.

Bizonyos gyógyszerek túlzott szedése – például a gyakran használt fájdalom- és lázcsillapítók – szintén megterheli a májat.

A túlsúly és a 2-es típusú cukorbetegség zsírmájat okozhat, ami hosszú távon komoly gond.

A környezeti ártalmak, vegyszerek, szmog és ipari anyagok szintén lassítják a máj regenerációját.

A vírusfertőzések, például a hepatitis B vagy C, súlyosan károsíthatják a szervet.

Mit tehetsz a regenerációért?

A máj egészségét leginkább az életmódoddal tudod támogatni.

Az étrended alapja legyen sok zöldség, gyümölcs, hal és sovány hús. Ezek könnyen emészthetők, és ellátják a májat a szükséges tápanyagokkal. A túl zsíros, cukros, feldolgozott ételek viszont hátráltatják a működését.

Az alkohol elhagyása kiemelten fontos. A rendszeres alkoholfogyasztás, még kis mennyiségben is, károsítja a májat és gátolja a regenerációját.

A mozgás nemcsak a testsúlyra van jó hatással, hanem a keringésre és az anyagcserére is. Már napi fél óra séta is könnyebbséget jelent a májnak.

A gyógyszereket mindig felelősen szedd. Ha túl sokat vagy túl gyakran veszel be belőlük, az komoly terhet ró a májadra.

Érdemes figyelni arra is, mennyi vegyszerrel érintkezel. A háztartási tisztítószerek, a szmog vagy a munkahelyi vegyi anyagok mind nyomot hagyhatnak a szervezetben.