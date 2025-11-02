Ezt tedd, és a májad szinte újjászületik

A máj egyszerre több feladatot is ellát. Szerepe van abban, hogy a vércukorszint ne ingadozzon, hogy a zsírokat le tudjuk bontani, és hogy a szervezet raktározni tudja a vitaminokat. Emellett fehérjéket is termel, amelyek elengedhetetlenek például a véralvadáshoz. A legismertebb feladata azonban a méregtelenítés. Mindazt, ami káros a test számára, átalakítja és elősegíti a kiürülését. Ha a máj kimerül, azt bizony hamar megérezzük. Fáradékonyabbak leszünk, romlik az emésztésünk és az immunrendszerünk is gyengülhet.
A máj egy egészen különleges szervünk. Ha egy része megsérül, a sejtjei képesek osztódni és újakat létrehozni. Ezek az új sejtek átveszik a feladatokat, és fokozatosan helyreállítják a szerv működését. Ez a regeneráció azonban nem megy egyik napról a másikra, és nem is lehet végtelenül kihasználni. Ha a károsító tényezők folyamatosan jelen vannak, a máj egy idő után kimerül és már nem tudja helyreállítani magát.
A mindennapi szokásaink nagyon sokat számítanak.
A máj egészségét leginkább az életmódoddal tudod támogatni.
Érdemes figyelni arra is, mennyi vegyszerrel érintkezel. A háztartási tisztítószerek, a szmog vagy a munkahelyi vegyi anyagok mind nyomot hagyhatnak a szervezetben.
A máj sokáig képes bírni a terhelést, de eljöhet az a pont, amikor már nem tudja kijavítani a károkat. A májzsugor például már egy ilyen visszafordíthatatlan állapot. Éppen ezért érdemes időben odafigyelni a mindennapi szokásokra. Ha vigyázunk rá, a szervezet többi része is meghálálja.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
