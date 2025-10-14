Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A gerincünk egészsége fontos – most szakértő mondja el, mit tegyünk érte

nyak
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 07:15
egészséggerinc
Sportolás és alvási pozíciók: ezek komoly károkat okozhatnak a gerincednek, ha nem megfelelően csinálod.
Bors
A szerző cikkei

A gerincünk testünk egyik legfontosabb része, mégis rengetegen elkövetünk hibákat az egészségének megőrzése terén.  A rossz testtartás, egészségtelen életmód vagy helytelen emelési technika mind károsíthatják ezt a kritikus csontoszlopot.

Szakértő mondja el mit tehetünk gerincünk egészségéért
Szakértő mondja el mit tehetünk gerincünk egészségéért
Fotó: sweet_tomato /  Shutterstock 

Ezért is fontos, hogy egy szakértő mondja el, mit tehetünk, és mit kerüljünk el, gerincünk egészsége érdekében. Dr. Themistocles Protopsaltis gerincspecialista osztott meg néhány hasznos tippet.

Hogyan őrizhetjük meg a gerinc egészségét?

A szakember szerint az egyik legfontosabb tényező a megfelelő étrend és a rendszeres szív- és érrendszeri edzés. Ezek nemcsak az általános egészséghez járulnak hozzá, hanem segítenek erősíteni az izmokat, amelyek kulcsszerepet játszanak a gerinc megtámasztásában.

Amikor páciensek jönnek hozzám, az első kérdésem mindig az, hogyan és mit mozognak

- mondja Dr. Protopsaltis.

Sokan súlyokat emelnek, vagy nyújtanak, de gyakran megfeledkeznek más mozgásformákról. Az aerobik nemcsak a szívnek és tüdőnek jó, hanem a memóriának és még a gerincnek is.

Ne feledkezz meg a helyes testtartásról!

A testtartás ugyanolyan fontos, mint maga az edzés. Naponta akár többször is tudatosan figyeljünk arra, hogy a vállunkat húzzuk hátra, és a nyakunkat tartsuk egyenesen. Egy kis enyhe nyújtózás, különösen a nyak területén, már nap közben is sokat segíthet.

A legjobb alvási pozíciók

A gerinc számára alvás közben is fontos, hogy természetes, S-alakban helyezkedjen el. Ezért a legjobb, ha háton vagy oldalt alszunk. A hason fekvés a legrosszabb pozíció, mivel az terheli meg leginkább a gerincet.

Tudom, hogy nehéz hosszú távon hozzászokni a háton vagy oldalt alváshoz de már az is segít, ha ébredés után megpróbálsz változtatni a pozíciódon

- tanácsolja a szakértő a New York Post-nak írt cikkében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu