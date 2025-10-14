A gerincünk egészsége fontos – most szakértő mondja el, mit tegyünk érte

A gerincünk testünk egyik legfontosabb része, mégis rengetegen elkövetünk hibákat az egészségének megőrzése terén. A rossz testtartás, egészségtelen életmód vagy helytelen emelési technika mind károsíthatják ezt a kritikus csontoszlopot.

Szakértő mondja el mit tehetünk gerincünk egészségéért

Fotó: sweet_tomato / Shutterstock

Ezért is fontos, hogy egy szakértő mondja el, mit tehetünk, és mit kerüljünk el, gerincünk egészsége érdekében. Dr. Themistocles Protopsaltis gerincspecialista osztott meg néhány hasznos tippet.

Hogyan őrizhetjük meg a gerinc egészségét?

A szakember szerint az egyik legfontosabb tényező a megfelelő étrend és a rendszeres szív- és érrendszeri edzés. Ezek nemcsak az általános egészséghez járulnak hozzá, hanem segítenek erősíteni az izmokat, amelyek kulcsszerepet játszanak a gerinc megtámasztásában.

Amikor páciensek jönnek hozzám, az első kérdésem mindig az, hogyan és mit mozognak

- mondja Dr. Protopsaltis.

Sokan súlyokat emelnek, vagy nyújtanak, de gyakran megfeledkeznek más mozgásformákról. Az aerobik nemcsak a szívnek és tüdőnek jó, hanem a memóriának és még a gerincnek is.

Ne feledkezz meg a helyes testtartásról!

A testtartás ugyanolyan fontos, mint maga az edzés. Naponta akár többször is tudatosan figyeljünk arra, hogy a vállunkat húzzuk hátra, és a nyakunkat tartsuk egyenesen. Egy kis enyhe nyújtózás, különösen a nyak területén, már nap közben is sokat segíthet.

A legjobb alvási pozíciók

A gerinc számára alvás közben is fontos, hogy természetes, S-alakban helyezkedjen el. Ezért a legjobb, ha háton vagy oldalt alszunk. A hason fekvés a legrosszabb pozíció, mivel az terheli meg leginkább a gerincet.

Tudom, hogy nehéz hosszú távon hozzászokni a háton vagy oldalt alváshoz de már az is segít, ha ébredés után megpróbálsz változtatni a pozíciódon

- tanácsolja a szakértő a New York Post-nak írt cikkében.