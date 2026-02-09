Fáj a hátad, görcsöl a nyakad? Lehet, hogy az állkapocs rossz pozíciója állhat a háttérben

Az állkapocs helyzete és a testtartás között szoros, kétirányú kapcsolat van. Ebből fakadóan megeshet, hogy szó szerint minden a fogaidnál kezdődik. Még az is előfordulhat, hogy nem csupán az ülőmunka miatt görnyedsz vagy éppen feszíted meg a derekadat, hanem egyszerűn csak rosszul zárod a fogsorodat.

Az állkapocs összefügg a testtartással, a gerinc helyzetével

Fotó: Sotnikov Misha / Shutterstock

Az állkapocs pozíciója képes előre vagy hátra tolni a testsúlyt, ezzel megváltoztatva a testtartást.

A felső vagy alsó állkapocs előrehelyeződése más-más gerincszakaszon okoz feszülést.

Gyakorlati tippek, amelyekkel javíthatsz a helyzeten, és megszabadulhatsz az állandó panaszoktól.

Az állkapocs pozíciója összefügg a testtartással?

Az emberi test nem különálló alkatrészekből áll, hanem egy finoman összehangolt rendszerből. Létezik egy láthatatlan tengely, amely összeköti az állkapcsodat és a gerincedet: az állkapocs helyzete közvetlen idegrendszeri és izomlánc-kapcsolatban áll a nyakkal, a vállövvel és a gerinccel. Ha a fogsor zárása harmonikus, a fej súlypontja optimálisan helyezkedik el a gerinc felett. Amint ez az egyensúly felborul, a test kompenzálni kezd. A kompenzáció pedig ritkán marad helyi szinten: továbbterjed a nyaki szakaszra, a hátra, a derékra. Ezért van az, hogy egy ártatlannak tűnő harapáshiba akár teljes testtartásváltozást is okozhat. Ugyanakkor a fordított irány is létezik. A kérdés nem az, hogy van-e kapcsolat, hanem az, hogy melyik indítja el a láncreakciót.

Hogy áll az állkapcsod?

Ha a fogsorod jól zár: a fej súlya egyensúlyban van a gerincoszlop felett, a test függőlegesen szerveződik. Ilyenkor a vállak kevésbé esnek előre, a mellkas nyitottabb, a gerinc természetes görbületei harmonikusan működnek.

Amennyiben a felső állkapocs előrébb helyezkedik el: a fej súlypontja előre tolódik. A test erre gyakran előre görnyedéssel reagál: a nyak előre csúszik, a vállak beesnek, a testsúly az elülső láncra terhelődik. Ez hosszú távon nyaki fájdalmat, vállövi feszülést és hátközépi problémákat okozhat.

Ha viszont az alsó állkapocs áll előrébb: a test sokszor hátrafelé tolja a súlypontját, mintegy ellensúlyozásként. Ez a deréktáji szakaszon fokozott terhelést hozhat létre: a medence billen, az ágyéki görbület megváltozik, a gerinc nem egyenesnek, hanem feszesen megtörtnek hat.