Időskorban is megjelenhet az asztma

Az idősebb szervezet alkalmazkodóképessége csökken, ezért a légúti betegségek hatása erőteljesebben jelentkezhet. Az asztma egy krónikus légúti gyulladásos állapot, amelyben a hörgők fokozottan reagálnak különböző ingerekre. Időskorban a betegség felismerése gyakran késik, mivel a légszomjat, a köhögést vagy a terhelésre jelentkező fulladást sokan az öregedés természetes velejárójának tekintik. Ez azonban veszélyes tévedés lehet, mert a kezeletlen asztma jelentősen rontja az életminőséget és növeli a szövődmények kialakulásának kockázatát.

Az asztma időskorban is könnyen kialakulhat, ám a tüneteket a legtöbbször tévesen magának az öregedésnek tulajdonítják

Az asztma megjelenése időskorban

Az asztma időskorban kétféleképpen jelentkezhet. Előfordulhat, hogy a betegség már fiatalabb korban is fennállt, de az évek során súlyosbodott. Más esetekben kifejezetten idősebb korban alakul ki, gyakran légúti fertőzések vagy tartós irritáció hatására.

Az idős szervezetben a tüdő rugalmassága csökken, a légutak érzékenyebbé válnak, és az immunrendszer működése is megváltozik. Ezek a tényezők együtt kedveznek a hörgők gyulladásos reakcióinak. Szakértők szerint az asztma időskori formájában gyakrabban fordul elő állandó köhögés, mellkasi szorítás és terhelésre jelentkező légszomj, míg a klasszikus sípoló légzés nem mindig domináns tünet. Gyakori, hogy az asztma tüneteit szívbetegség, COPD, vagy egyszerű fizikai gyengeség jeleként értelmezik, ami késlelteti a pontos diagnózist.

Milyen tényezők súlyosbíthatják az állapotot?

Az asztma lefolyását időskorban számos tényező befolyásolja. A dohányzás, még passzív formában is, jelentősen rontja a légutak állapotát. A gyakori légúti fertőzések, a hideg levegő és a légszennyezés szintén kiválthatja a panaszok erősödését.

Sok idős beteg többféle gyógyszert szed, amelyek közül némelyek hatással lehetnek a légutak működésére. A szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy a nem megfelelően kezelt refluxbetegség vagy az elhízás is fokozhatja az asztmás tüneteket.

Az életmódbeli tényezők mellett a mozgáshiány is hozzájárulhat az állapot romlásához, mivel gyengíti a légzőizmokat és csökkenti a terhelhetőséget.