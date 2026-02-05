Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Ágota, Ingrid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Megkeserítheti a kedvencekkel töltött időt – Legyőzhető a kutyaszőr allergia?

Megkeserítheti a kedvencekkel töltött időt – Legyőzhető a kutyaszőr allergia?

kutyaszőr
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 14:15
Fanny Magazinallergia
Viszonylag gyakori betegségnek számít, ami nemcsak a négylábúakkal közös időtöltést, de magát az állattartás kérdését, és ami a legfontosabb, az egészségünket és a közérzetünket is komolyan befolyásolhatja. A Fanny magazin ezúttal a kutyaszőr allergia kérdéseit vette górcső alá.
László Juli
A szerző cikkei

Talán mindenki ismeri azt az érzés, amikor valami „megpiszkálja” az orrát, amit aztán heves dörzsölés, tüsszögés és orrfolyás követ. Ezek jellemzően a klasszikus allergiára, illetve valamilyen allergénre adott válaszreakciók, melyek megkeseríthetik a mindennapokat, főleg akkor, ha éppen a saját kutyánk váltja ki. A kutyaszőr allergia és a vele foglalkozás egyebek mellett ezért is különösen fontos.

Kutyaszőr allergia, amivel egy gyermek küzd.
A kutyaszőr allergia a legkisebbeket is érintheti.
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 

Mi okozza a kutyaszőr allergia miatt fellépő panaszokat?

Az állati szőr az emberek többségénél nem jelent problémát, akik viszont érzékenyek rá, komolyan szenvedhetnek a házőrzők társaságában. A tünetek változatosak lehetnek az enyhétől egészen a súlyosabb, asztmához hasonlító panaszokig. De vajon mi áll a háttérben? Habár általában a szőrt okoljuk, valójában a kutyák hámsejtjeiben, nyálában, verejtékében és vizeletében található, allergiát kiváltó fehérjék generálják a bajt az erre túlérzékeny szervezetben, méghozzá az állatokkal való érintkezés során. Az allergének tehát a fehérjék, melyek a szőr közé, majd a levegőbe jutva idéznek elő ki nem kívánatos tüneteket. Ez a folyamat az immunrendszer védekező mechanizmusa. Befolyásoló tényező a genetikai hajlam, így ha a családban már előfordult bármilyen allergia, asztma vagy szénanátha, az növelheti a kutyaszőr allergia megjelenését. Jellemző, hogy azoknál is kialakul, akiket pollen vagy poratka okozta panaszok is gyötörnek.

A kutyaszőr allergia tünetei

  • Jellemző szemtünetek a kivörösödés, könnyezés, viszketés, duzzanat, akár fényérzékenység.
  • Légzőszervi panaszok lehetnek az orrfolyás, orrdugulás, orrviszketés, tüsszögés, száraz vagy hurutos köhögés és asztmaszerű panaszok.
  • A bőrtünetek közé főként a viszkető bőrkiütés, vörös foltok, ekcéma, hámló bőr és gyulladás tartozik.

Melyek a kezelési lehetőségek?

A kutyaszőr allergiát sok más típushoz hasonlóan a panaszok súlyosságától függően antihisztamin és kortikolszteroid tartalmú készítményekkel lehet kezelni, például orrspray-vel vagy szemcseppel, melyek enyhíthetik a kellemetlenségeket. Ám ha a tünetek súlyosak, akár injekcióra is szükség lehet. Az állatszőr allergia nem gyógyítható, de jól kezelhető, ezért, ha arra gyanakszunk, ilyen problémával van dolgunk, mihamarabb forduljunk allergológus szakorvoshoz és vizsgáltassuk ki magunkat. A diagnosztika tesztekkel történik, általában vérvizsgálattal és bőrpróbával. Kifejezetten hosszú távú megoldásnak számít az immunterápia, mellyel csökkenthetők az allergiás reakciók.

Kutyaszőr allergiával a kis kedvenccel.
Kutyaszőr allergia megléte esetén fontos új szabályokat hozni az otthonunkban.
Fotó: Pereslavtseva Katerina /  Shutterstock 

Van, akiket jobban érint?

Fontos tisztában lenni azzal, hogy egy nem kezelt kutyaszőr allergia hosszú távon allergiás asztmához vezethet. Ennek elkerülése érdekében tanácsos komolyan venni a jeleket, hiszen minél gyakrabban teszi ki magát valaki az allergénnek, annál súlyosabbá válhat az állapota. Extrán érintheti a betegség azokat, akik a munkájukból kifolyólag sok állattal találkoznak a mindennapokban, illetve akik több jószággal élnek egy háztartásban. Ha nincsen kutyánk, a tágabb családban vagy baráti körben viszont gyakran találkozunk ebekkel, világosítsuk fel a környezetünket a panaszainkról. 

Tegyük biztonságossá a lakóterünket!

A megelőzési stratégiák nagymértékben javíthatják a közérzetünket, ezzel az életminőségünket, ezért kutyatartóként érdemes eszközölni néhány változást. 

  • A legfontosabb, hogy leredukáljuk az állatszőrrel való érintkezést. Jó trükk, ha létrehozunk „kutyamentes” övezeteket az otthonunkban, például száműzzük a jószágot a hálószobából.
  • Ügyeljünk a lakóterünk higiéniájára is: takarítsunk, szellőztessünk gyakran, és mossuk ki rendszeresen azokat a textíliákat, melyekkel kapcsolatba kerül a négylábú.
  • Célszerű lehet beszerezni egy HEPA-szűrős levegőtisztító berendezést is, ami por- és szőrmentesebbé teszi a tereket, illetve ha sok szőnyeg van elhelyezve a padlón, ezeket számát mérsékelni.
  • Váltsunk antiallergén ágynemű- és bútorhuzatokra, illetve kerüljük a kutyussal való egy ágyban alvást, a túlzott ölelgetést.
  • Simogatás után rögtön mossunk kezet, ha pedig tehetjük, inkább tartsuk kinn az állatot.
  • Lényeges az is, hogy sűrűn fürdessük az ebet, ezzel ugyanis csökkenthetjük a bőrén található allergének mennyiségét. A szőr átfésülését inkább a lakáson kívül végezzük. 

Szeretnél többet megtudni az állatszőr allergiáról általánosságban? Nézz bele ebbe a videóba is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu