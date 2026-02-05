Megkeserítheti a kedvencekkel töltött időt – Legyőzhető a kutyaszőr allergia?

Talán mindenki ismeri azt az érzés, amikor valami „megpiszkálja” az orrát, amit aztán heves dörzsölés, tüsszögés és orrfolyás követ. Ezek jellemzően a klasszikus allergiára, illetve valamilyen allergénre adott válaszreakciók, melyek megkeseríthetik a mindennapokat, főleg akkor, ha éppen a saját kutyánk váltja ki. A kutyaszőr allergia és a vele foglalkozás egyebek mellett ezért is különösen fontos.

A kutyaszőr allergia a legkisebbeket is érintheti.

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Mi okozza a kutyaszőr allergia miatt fellépő panaszokat?

Az állati szőr az emberek többségénél nem jelent problémát, akik viszont érzékenyek rá, komolyan szenvedhetnek a házőrzők társaságában. A tünetek változatosak lehetnek az enyhétől egészen a súlyosabb, asztmához hasonlító panaszokig. De vajon mi áll a háttérben? Habár általában a szőrt okoljuk, valójában a kutyák hámsejtjeiben, nyálában, verejtékében és vizeletében található, allergiát kiváltó fehérjék generálják a bajt az erre túlérzékeny szervezetben, méghozzá az állatokkal való érintkezés során. Az allergének tehát a fehérjék, melyek a szőr közé, majd a levegőbe jutva idéznek elő ki nem kívánatos tüneteket. Ez a folyamat az immunrendszer védekező mechanizmusa. Befolyásoló tényező a genetikai hajlam, így ha a családban már előfordult bármilyen allergia, asztma vagy szénanátha, az növelheti a kutyaszőr allergia megjelenését. Jellemző, hogy azoknál is kialakul, akiket pollen vagy poratka okozta panaszok is gyötörnek.

A kutyaszőr allergia tünetei Jellemző szemtünetek a kivörösödés, könnyezés, viszketés, duzzanat, akár fényérzékenység.

Légzőszervi panaszok lehetnek az orrfolyás, orrdugulás, orrviszketés, tüsszögés, száraz vagy hurutos köhögés és asztmaszerű panaszok.

A bőrtünetek közé főként a viszkető bőrkiütés, vörös foltok, ekcéma, hámló bőr és gyulladás tartozik.

Melyek a kezelési lehetőségek?

A kutyaszőr allergiát sok más típushoz hasonlóan a panaszok súlyosságától függően antihisztamin és kortikolszteroid tartalmú készítményekkel lehet kezelni, például orrspray-vel vagy szemcseppel, melyek enyhíthetik a kellemetlenségeket. Ám ha a tünetek súlyosak, akár injekcióra is szükség lehet. Az állatszőr allergia nem gyógyítható, de jól kezelhető, ezért, ha arra gyanakszunk, ilyen problémával van dolgunk, mihamarabb forduljunk allergológus szakorvoshoz és vizsgáltassuk ki magunkat. A diagnosztika tesztekkel történik, általában vérvizsgálattal és bőrpróbával. Kifejezetten hosszú távú megoldásnak számít az immunterápia, mellyel csökkenthetők az allergiás reakciók.