Vajon milyen panaszai lehetnek a Mikulásnak? – A Mikulás orvosi kartonja

Abban az esetben, ha a Mikulásnak valódi orvosi kartonja lenne, a kezelőorvos valószínűleg már régen összevonta volna a szemöldökét, és azt mondaná: „Ajaj, ebből baj lesz!”. Hiszen hosszú ideje hordozza magán az összes olyan tünetet, amit egy túlhajszolt, túlsúlyos, hidegben dolgozó, nehéz csomagokat cipelő, stressznek kitett férfinél látni lehetne. Nézzük meg, milyen panaszok húzódhatnak meg a piros kabát, a bozontos szakáll és a mindig derűs mosoly mögött. És ami a legfontosabb: mit tehetne a Mikulás – vagy bárki, aki magára ismer – egészsége hosszú távú megőrzéséért.
A Mikulásnak szinte védjegye a kipirult, gyakran foltos arc – csakhogy ez a látványos tünet nem csupán a téli hidegnek köszönhető. A tartós arcpír, a tágult hajszálerek és az időnként jelentkező gyulladt csomók klasszikus rosaceára utalhatnak. A betegség gyakran romlik hideg időben, alkoholfogyasztás után vagy fűszeres ételektől.
Első lépés a bőrirritáló tényezők kerülése, a hidegtől való védelem és a megfelelő, gyulladáscsökkentő dermokozmetikumok használata. Komolyabb esetben az orvos metronidazol-, ivermektin- vagy azelainsav-tartalmú krémeket javasolhat, illetve lézeres érkezelés is segíthet a tartós bőrpír csökkentésében. A Mikulásnak tehát nem ártana néha felkeresnie egy bőrgyógyászt.
Jellegzetes sziluettje nem mondható éppen egy egészséges testalkatnak. A jelentős túlsúly, különösen a hasi elhízás, nem csupán esztétikai kérdés: növeli a vérnyomást, a koleszterinszintet, a vércukorszintet, és egyenes út lehet a metabolikus szindróma felé. A sok sütemény, kakaó és ünnepi nassolnivaló pedig csak tovább nehezíti a hasnyálmirigy feladatát.
A rendszeres, mérsékelt testmozgás – nem csak az év vége felé –, a kalóriacsökkentett étrend és a hozzáadott cukrok visszaszorítása már néhány hónap alatt érezhető javulást hozhat. Érdemes lenne felkeresnie a háziorvosát, egy alapos kivizsgálás céljából, ugyanis előfordulhat, hogy korszerű vércukorszint-csökkentő gyógyszer szedésére is szükség lehet. A jelentős életmódváltás sokat javíthatna a Mikulás egészségi állapotán és közérzetén.
Cukorbeteg Télapó? Ha valaki évente több millió csokoládét oszt szét – és néha bele-bele kóstolgat vagy ahogy egyes országokban szokás, még sütit is tesznek ki neki a gyerekek, hogy munka közben nassolhasson kedvére, abból előbb-utóbb óhatatlanul baj lesz. A túlzott cukorfogyasztás, a túlsúly és az alacsony fizikai aktivitás együttesen megalapozzák a 2-es típusú diabéteszt. Ennek korai jelei közé tartozhat a fokozott szomjúság, a gyakori vizelés, a fáradékonyság és az éhségrohamok.
Elsősorban vissza kellene venni a rengeteg édesség behabzsolásából, emellett a legfontosabb a vércukorszint rendszeres ellenőrzése lenne, az életmódváltás, megfelelő étrend átalakítása, a többszöri, kisebb étkezések bevezetése és a finomított szénhidrátok csökkentése. Gyógyszeres terápiára is szükség lehet, ha a kezelőorvos úgy látná helyesnek. Ha Mikulás ezeket megtenné, akkor nem csak ő érezné sokkal jobban magát a bőrében, de a rénszarvasok is megköszönnék, hogy kisebb terhet kell húzniuk, ráadásul így gyorsabban repülhetnének.
A nehéz puttony régóta húzza, terheli a Mikulás gerincét. A gyakori deréktáji fájdalom, a kisugárzó zsibbadás és gyengeség a lábban akár lumbágóra vagy porckorongsérvre is utalhat. Az egyenlőtlen terhelés, a hirtelen mozdulatok – például a kéménybe való leereszkedés, a puttony felkapása és lerakása – mind növelik a kockázatot. Nem csoda, hogy a bevásárlóközpontokban vagy Mikulás házakban ülve várja a gyerekeket, biztosan nehéz lenne már neki egy helyben ácsorogni.
A gerinctornák, a rendszeres nyújtás, a has- és hátizomzat erősítése kiemelten fontos. Akut fájdalomnál gyulladáscsökkentő gyógyszerek, fizioterápia, és szükség esetén ideggyógyászati vizsgálat is indokolt. A Mikulás számára egy ergonomikus puttony lenne a leghasznosabb ajándék, amit kaphatna – párnázott pántokkal és megfelelő súlyelosztással. Ha a súlyából is leadna egy „keveset”, a gerince is könnyebben viselné a terhelést.
Ugye nem gyakran látjuk a Mikulást feltett lábakkal ücsörögni? A sok téblábolás, fotelben ülés lógó lábakkal, a hideg-meleg váltakozása, ahogy egyik házból a másikba megy, nem igazán tesznek jót a keringésének. A Mikulás munkaköre tökéletes recept a visszerek kialakulásához. A lábak nehéz érzése, az esti dagadás, a látható kanyargós erek és a viszkető, elszíneződött bőr mind krónikus vénás elégtelenségre utalhatnak.
A kompressziós harisnya viselése, a lábak felpolcolása pihenéskor, a rendszeres séta, az ecetes pakolás és a testsúlycsökkentés jelentősen javíthatna a visszerek állapotán. Súlyosabb esetekben ultrahangos vizsgálatra, majd lézeres vagy rádiófrekvenciás visszérkezelésre is szükség lehet.
Bizony a piros ruhás, jókedvű, pocakos Mikulás vagy Télapó alakja nem volt mindig ilyen. A 19. század elején még gyakran vékony, magas, papos vagy épp komoran tekintő férfiként ábrázolták. A nagy változás akkor érkezett, amikor a ma is divatos karácsonyi üdvözlőlapok készítői – marketingcéllal – elkezdték egyre barátságosabbnak, ölelhetőbbnek mutatni a Mikulást. A gömbölyű has, a piros orca és a vidám küllem lassan állandóvá vált, és így született meg a mai ikon. Vagyis a Mikulás nem volt mindig túlsúlyos – csak a történelem és a reklámipar hizlalta fel szegényt.
Ha szeretnél többet megtudni a Mikulás története kapcsán, nézd meg a videót!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.