Egyre többeket dönt le a lábáról: így veheted fel a harcot a rotavírus okozta hányásos-hasmenéses betegséggel

A rotavírus-fertőzés világszerte a csecsemők és kisgyerekek egyik leggyakoribb kórházi kezelést igénylő betegsége. A vírus a bélrendszert támadja meg, és súlyos hányással, vizes hasmenéssel, lázzal jár. Bár a legtöbb eset magától gyógyul, a kiszáradás veszélye miatt különösen fontos a gyors beavatkozás. A fertőzés nemcsak gyermekeket érinthet – felnőttek is elkaphatják, főként családi vagy közösségi környezetben, ahol a vírus könnyen terjed.
A rotavírus rendkívül ellenálló kórokozó, amely a széklettel távozik a szervezetből, majd kéz, tárgyak, ételek vagy víz útján kerül át másokra. A fertőzéshez elég, ha valaki egy fertőzött személy után megérint egy közös tárgyat, például kilincset vagy játékot, majd a szájához nyúl. A szakértők szerint a vírus akár napokig életképes marad a környezetben, ezért a járványok gyorsan kialakulnak bölcsődékben, óvodákban és családokban.
A lappangási idő általában két-három nap, ezután hirtelen jelentkeznek a tünetek: hányás, vizes, gyakori hasmenés, magas láz és erős hasi görcsök. A betegség különösen veszélyes lehet csecsemőknél, mert náluk a kiszáradás sokkal gyorsabban következik be, mint felnőtteknél. A folyadékvesztés jelei közé tartozik a száraz nyelv, a ritka vizelet, a bágyadtság és a beesett szem. Ezek észlelésekor azonnali orvosi ellátás szükséges.
A rotavírus-fertőzés általában öt–hét napig tart. Az első két nap a legnehezebb, amikor a hányás és a hasmenés intenzív. Ilyenkor a legfontosabb a folyadékpótlás, hiszen a szervezet rengeteg vizet és ásványi anyagot veszít. Enyhébb esetben elegendő a szobahőmérsékletű víz, gyógytea vagy patikában kapható rehidráló oldat fogyasztása, amely elektrolitokat is tartalmaz. Súlyosabb kiszáradás esetén viszont infúziós kezelésre lehet szükség.
A vírusellenes gyógyszerek nem hatékonyak a rotavírus ellen, így a kezelés tüneti: láz- és fájdalomcsillapítás, valamint a hányinger enyhítése segíthet. Antibiotikumra nincs szükség, mert a fertőzést nem baktérium okozza. Fontos, hogy a beteg pihenjen, és kerüljön minden nehéz, zsíros ételt – a könnyű, folyékony étrend segíti a bél regenerálódását.
A fertőzés ideje alatt különös figyelmet kell fordítani a higiénére, mert a vírus a tünetek elmúlása után is néhány napig ürülhet a szervezetből. A gyakori kézmosás, a WC és a játékok fertőtlenítése megakadályozza a továbbfertőzést.
A szakértők szerint a rotavírus-fertőzés legbiztosabb megelőzése a védőoltás, amelyet csecsemőkorban, szájon át adnak be. Az oltás biztonságos, és jelentősen csökkenti a súlyos, kórházi kezelést igénylő esetek számát. Bár a fertőzés enyhébb formában oltott gyermekeknél is előfordulhat, a betegség lefolyása lényegesen könnyebb.
A megelőzés másik kulcsa a higiénia: a rendszeres és alapos kézmosás, különösen pelenkacsere, ételkészítés vagy étkezés előtt, hatékonyan csökkenti a fertőzés kockázatát. A közösségekben a játékok, felületek és edények fertőtlenítése szintén elengedhetetlen.
A rotavírus-fertőzés tehát nem csupán „gyerekkori hasmenés”, hanem komoly betegség, amely gyors beavatkozást igényel. A tudatosság, az oltás és a higiénés szabályok betartása segíthet elkerülni a súlyos szövődményeket – és megóvni a legkisebbeket attól, hogy egy egyszerű vírus legyengítse a szervezetüket.
