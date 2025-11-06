Egyre többeket dönt le a lábáról: így veheted fel a harcot a rotavírus okozta hányásos-hasmenéses betegséggel

A rotavírus-fertőzés világszerte a csecsemők és kisgyerekek egyik leggyakoribb kórházi kezelést igénylő betegsége. A vírus a bélrendszert támadja meg, és súlyos hányással, vizes hasmenéssel, lázzal jár. Bár a legtöbb eset magától gyógyul, a kiszáradás veszélye miatt különösen fontos a gyors beavatkozás. A fertőzés nemcsak gyermekeket érinthet – felnőttek is elkaphatják, főként családi vagy közösségi környezetben, ahol a vírus könnyen terjed.

A rotavírus okozta fertőzés a leggyakoribb kiváltó oka a gyerekek hányásos-hasmenéses betegségének

Fotó: Kitsawet Saethao / Shutterstock

Hogyan terjed a rotavírus, és miért ilyen fertőző?

A rotavírus rendkívül ellenálló kórokozó, amely a széklettel távozik a szervezetből, majd kéz, tárgyak, ételek vagy víz útján kerül át másokra. A fertőzéshez elég, ha valaki egy fertőzött személy után megérint egy közös tárgyat, például kilincset vagy játékot, majd a szájához nyúl. A szakértők szerint a vírus akár napokig életképes marad a környezetben, ezért a járványok gyorsan kialakulnak bölcsődékben, óvodákban és családokban.

A lappangási idő általában két-három nap, ezután hirtelen jelentkeznek a tünetek: hányás, vizes, gyakori hasmenés, magas láz és erős hasi görcsök. A betegség különösen veszélyes lehet csecsemőknél, mert náluk a kiszáradás sokkal gyorsabban következik be, mint felnőtteknél. A folyadékvesztés jelei közé tartozik a száraz nyelv, a ritka vizelet, a bágyadtság és a beesett szem. Ezek észlelésekor azonnali orvosi ellátás szükséges.

Milyen lefolyású a betegség, és hogyan kezelhető?

A rotavírus-fertőzés általában öt–hét napig tart. Az első két nap a legnehezebb, amikor a hányás és a hasmenés intenzív. Ilyenkor a legfontosabb a folyadékpótlás, hiszen a szervezet rengeteg vizet és ásványi anyagot veszít. Enyhébb esetben elegendő a szobahőmérsékletű víz, gyógytea vagy patikában kapható rehidráló oldat fogyasztása, amely elektrolitokat is tartalmaz. Súlyosabb kiszáradás esetén viszont infúziós kezelésre lehet szükség.

A vírusellenes gyógyszerek nem hatékonyak a rotavírus ellen, így a kezelés tüneti: láz- és fájdalomcsillapítás, valamint a hányinger enyhítése segíthet. Antibiotikumra nincs szükség, mert a fertőzést nem baktérium okozza. Fontos, hogy a beteg pihenjen, és kerüljön minden nehéz, zsíros ételt – a könnyű, folyékony étrend segíti a bél regenerálódását.