Hasmenés a családban – túlélési kalauz szülőknek

Mi okozhat hasmenést?

Ami a gyermekkori hasmenést illeti, általában az ismert mumusra, a rotavírusra gondolunk azonnal, mint „hányós-hasmenős" ügyeletesre. Ez a vírusfertőzés olyan gyakori, hogy az óvodáskor végére minden a legtöbb gyerek átesik rajta, a „szerencsésebbek" többször is. Jellemző, hogy minél kisebb a gyerek, annál súlyosabb a betegség lefolyása. Szóval érdemes úgy készülni, hogy ezt nem ússzuk meg, átsöpör a családon, viharos napokat hozva.

De nem csak a rotavírus következménye a hasmenés, élen jár a szalmonella és a calicivírus is a gyerekek között (közösségben) terjedő kórokozók szempontjából. Ezen kívül számos egyéb, a szervezet más részeit érintő megbetegedés kísérő tünete is lehet a hasmenés. Felső légúti betegségek vagy antibiotikum-kúra vagy akár a hozzátáplálás is okozhat rövidebb ideig tartó hasmenést.

Amennyiben a hasmenés látszólag nem köthető egyéb más betegséghez, illetve elhúzódóan van jelen, 6 hónapnál fiatalabb csecsemőknél okozhatja azt a tejfehérje-allergia, – anyatejes és tápszeres babáknál egyaránt - illetve 6 hónapos kor után az egyéb elfogyasztott ételekre adott allergiás reakcióval is számolnunk kell. Később, a nagyobb gyerekeknél – többnyire 10 -12 éves korban – megjelenhet a laktóz-intolerancia, mely szintén az elhúzódó hasmenés egyik gyakori oka. Utóbbi esetben fontos a lisztérzékenység (coeliakia) kizárására is gondolni, mely a másodlagos laktózérzékenység hátterében állhat. Tartós, néhány hét alatt nem múló hasmenést, gyakorta véres széklet megjelenését, görcsös hasi fájdalmat, fogyást, vérszegénységet okozhat még gyulladásos bélbetegség is, ekkor a széklettenyésztés negatív eredménye esetén részletes kivizsgálás szükséges!

Mit jelent a kiszáradás és honnan lehet tudni, hogy kiszáradt a pici?

A kiszáradásnak három fázisa van: enyhe, középsúlyos és súlyos. Fajtáját tekintve is többféle, hiszen ilyenkor nem pusztán a víz hiányzik, sok esetben a szervezet elektrolitszintje is felborul. Az elektrolitok a vízben oldott sók (nátrium, kálium, kalcium, magnézium), amelyek egyensúlya fontos az egészséges szervezet számára. A kiszáradás során előfordulhat, hogy ezeket a sókat is pótolni, újra kalibrálni szükséges, ezért orvosi segítségre van szükség, a sóháztartás ellenőrzése és újraépítése az orvos feladata, infúzió formájában. Csecsemőknél a kutacsra figyeljünk: a kiszáradó kicsinek besüllyed, a baba aluszékonyabb, a pelenkák szárazak maradnak, a csecsemő könnyek nélkül sír, magyarázza a gyermekorvos.