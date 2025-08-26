Hasmenés a családban – túlélési kalauz szülőknek

Ami a gyermekkori hasmenést illeti, általában az ismert mumusra, a rotavírusra gondolunk azonnal, mint „hányós-hasmenős" ügyeletesre. Ez a vírusfertőzés olyan gyakori, hogy az óvodáskor végére minden a legtöbb gyerek átesik rajta, a „szerencsésebbek" többször is. Jellemző, hogy minél kisebb a gyerek, annál súlyosabb a betegség lefolyása. Szóval érdemes úgy készülni, hogy ezt nem ússzuk meg, átsöpör a családon, viharos napokat hozva.
De nem csak a rotavírus következménye a hasmenés, élen jár a szalmonella és a calicivírus is a gyerekek között (közösségben) terjedő kórokozók szempontjából. Ezen kívül számos egyéb, a szervezet más részeit érintő megbetegedés kísérő tünete is lehet a hasmenés. Felső légúti betegségek vagy antibiotikum-kúra vagy akár a hozzátáplálás is okozhat rövidebb ideig tartó hasmenést.
Amennyiben a hasmenés látszólag nem köthető egyéb más betegséghez, illetve elhúzódóan van jelen, 6 hónapnál fiatalabb csecsemőknél okozhatja azt a tejfehérje-allergia, – anyatejes és tápszeres babáknál egyaránt - illetve 6 hónapos kor után az egyéb elfogyasztott ételekre adott allergiás reakcióval is számolnunk kell. Később, a nagyobb gyerekeknél – többnyire 10 -12 éves korban – megjelenhet a laktóz-intolerancia, mely szintén az elhúzódó hasmenés egyik gyakori oka. Utóbbi esetben fontos a lisztérzékenység (coeliakia) kizárására is gondolni, mely a másodlagos laktózérzékenység hátterében állhat. Tartós, néhány hét alatt nem múló hasmenést, gyakorta véres széklet megjelenését, görcsös hasi fájdalmat, fogyást, vérszegénységet okozhat még gyulladásos bélbetegség is, ekkor a széklettenyésztés negatív eredménye esetén részletes kivizsgálás szükséges!
A kiszáradásnak három fázisa van: enyhe, középsúlyos és súlyos. Fajtáját tekintve is többféle, hiszen ilyenkor nem pusztán a víz hiányzik, sok esetben a szervezet elektrolitszintje is felborul. Az elektrolitok a vízben oldott sók (nátrium, kálium, kalcium, magnézium), amelyek egyensúlya fontos az egészséges szervezet számára. A kiszáradás során előfordulhat, hogy ezeket a sókat is pótolni, újra kalibrálni szükséges, ezért orvosi segítségre van szükség, a sóháztartás ellenőrzése és újraépítése az orvos feladata, infúzió formájában. Csecsemőknél a kutacsra figyeljünk: a kiszáradó kicsinek besüllyed, a baba aluszékonyabb, a pelenkák szárazak maradnak, a csecsemő könnyek nélkül sír, magyarázza a gyermekorvos.
Csecsemők esetében próbáljuk a picit többször kínálni anyatejjel vagy tápszerrel, sokszor, de keveset kortyoljon. Kerüljük a sima víz adását, hogy ne borítsuk fel a pici különösen érzékeny ásványianyag-szintjét. Ha úgy látjuk, hogy otthon nem boldogulunk a helyzettel, irány az orvos, minél előbb, annál jobb!
Nagyobb gyerekeknél könnyebb dolgunk van, meg tudjuk beszélni vele, hogy muszáj innia, de az sem mindegy, hogy ezt hogyan csináljuk: a folyadékot folyamatosan pótolni kell, viszont nem érdemes egyszerre nagyobb mennyiséget adni, az könnyen hányásba torkollhat. Sokszor, keveset, amíg a hasmenés fennáll.
Orvosi javaslatra vagy nagyobb gyerkőcnél önhatalmúlag is próbálkozhatunk a patikákban kapható italok (ORS jelöléssel, mint orális rehidráló oldat), granulátumok adásával. Ezek általában visszaköpés áldozatai lesznek, mert bizony ezek nem finomak: sót, cukrot, nátrium-bikarbonátot és kálium-kloridot tartalmazó, olykor nyákos koktélok. Próbáljuk meg hűtve adni, ha a csemete torka engedi, sokkal inkább fogyasztható lesz. Illetve több fajtát érdemes végig kóstoltatni a gyerkőccel „békeidőben” és amelyik a leginkább elfogadható számára, abból bespájzolni egy esetleges hasmenős időszakra.
Megoszlanak az orvosi vélemények is arról, hogy ilyen esetben szükség van-e diéta tartására. Vannak olyan javaslatok, amik a hagyományos, nagyanyói módszert hozzák: teljes diéta, háztartási keksz, tea, pirítós, stb., illetve találkozhatunk olyan orvosi véleménnyel is, miszerint azt eheti a gyerek, amit egyébként is szeret. Kérjük ki saját háziorvosunk véleményét, hiszen egyébként is bízunk benne.
Általános tanács, hogy a tejtermékeket azért illik visszavenni ilyenkor, illetve kerülendő a laktóz. Szoptatott babáknál anyatej igény szerint, tápszereseknél a megszokott tápszer a kiindulási pont. A gyerekorvos átmenetileg laktózmentes tápszer vagy laktáz enzim adását javasolhatja.
Végül kitartást mindenkinek, aki ezzel a problémával küzd épp. A hasmenés általában szövődménymentesen 3-7 nap alatt gyógyul.
