Fejfájással küzdő férfi a fejét fogja

Ezektől az ételektől és italoktól gyakrabban tör rád a fejfájás

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 15:15
ételegészségitalmigrénfejfájás
A stressz és az időjárás is közrejátszhat a fejfájás kialakulásában, de gyakran az is számít, mi kerül a tányérodra. Vannak ételek, amelyek meglepő módon fokozhatják a fejfájást. Mutatjuk, melyek ezek!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A migrénesek jól ismerik azt a lüktető fájdalmat, amelytől még a fény és a legkisebb zaj is elviselhetetlen lesz. Azt talán kevesebben tudják, hogy bizonyos ételek és italok is elősegíthetik a fejfájás kialakulását. Nem mindenkinél ugyanaz, és nem is minden alkalommal, de vannak tipikus ételek, amelyeket jobb, ha elkerülsz, ha hajlamos vagy a migrénre.

Fejfájással küzdő stresszes nő
A fejfájásnak számos oka lehet, de az sem mindegy, mit eszünk
Fotó: PhotoAlto via AFP /  AFP

Nem csak az időjárás okozhat fejfájást

A fejfájás hátterében sok minden állhat. Például hormonális változások, stressz, kialvatlanság, sőt az időjárás is közrejátszhat. Kevesebben gondolnak azonban arra, hogy bizonyos ételek és italok is belobbanthatják a fájdalmat. Nézzük, melyek azok az élelmiszerek, amelyek gyakrabban hozzájárulnak a migrén megjelenéséhez.

1. Kávé

A kávé sokak számára a reggeli rutin elengedhetetlen része. A koffein önmagában segíthet is a fejfájás enyhítésében, ezért van például koffeintartalmú fájdalomcsillapító is. Ám ha valaki rendszeresen kávézik, és hirtelen kevesebbet iszik a szokásosnál, már az elvonás is beindíthat egy lüktető fejfájást. Ráadásul a koffeintartalom rengeteget változik attól függően, hogy presszót, hosszú kávét vagy mondjuk jegeskávét választasz.

Egy nő kockacukrot tesz egy csésze kávéba
A kávé egy kétélű fegyver, jobb ha óvatosak vagyunk vele
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP /  AFP

2. Alkohol

Egyes italok, mint a vörösbor vagy a pezsgő, tanninokat és szulfitokat tartalmaznak, amelyek sokaknál okoznak fejfájást, egyéni érzékenységtől függően előhívhatják a migrénes rohamot.

Színes nyakú borosüvegek
Az alkohol nem csak a másnaposság miatt okozhat fejfájást
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP /  AFP

3. Sajtok és feldolgozott húsok

Az érlelt sajtok – például parmezán, cheddar vagy kék sajt – tiramin nevű vegyületet tartalmaznak, amely az arra érzékenyeknél fejfájást idézhet elő. Hasonló a helyzet a szalámival, sonkával vagy más feldolgozott húsokkal, amelyekben nitrátok, nitritek is megtalálhatók. Ezek ráadásul sósak, ami könnyen dehidratáltságot eredményez, ez szintén a fejfájás egyik oka lehet.

Érlelt sajtokat kockázó nő
Az érlelt sajtok is előidézhetnek fejfájást
Fotó: ANP via AFP /  AFP

4. Csokoládé

Sokan tapasztalják, hogy migrén közeledtével megmagyarázhatatlan vágyat éreznek egy kis csokira. Lehetséges, hogy a szervezet így próbál koffeinhez vagy antioxidánsokhoz jutni, hogy enyhítse a tüneteket. Maga a csoki azonban szintén lehet kiváltó ok. Főleg a sötétebb fajták tartalmazhatnak annyi koffeint, hogy épp ellenkező hatást érnek el a fogyasztásukkal. Sokszor nem egyszerű eldönteni, hogy a vágy a migrén előjele, vagy maga a csokoládé indítja el a rohamot.

Csokoládét fogyasztó nő
Csokoládé iránti vágy előzheti meg a migrént
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP /  AFP

5. Diófélék és aszalt gyümölcsök

Egészséges nassolnivalónak tűnnek, hiszen tele vannak rosttal és tápanyaggal. Csakhogy az aszalt gyümölcsök (például mazsola, füge, datolya) és a diófélék tartalmaznak olyan vegyületeket – például fenilalanint –, amelyek néhány embernél migrént váltanak ki. Ha visszatérően tapasztalsz fejfájást diófélék és aszalt gyümölcsök fogyasztása után, érdemes kihagynod azokat az étrendedből.

Hámozott diók
A diófélék nagy mennyiségben tartalmaznak fenilalanin nevű vegyi anyagot, amely migrént válthat ki
Fotó: NurPhoto via AFP /  AFP

Így derítheted ki, mi okozza a fejfájást

Ha gyanítod, hogy esetedben bizonyos ételek hozzájárulnak a fejfájás kialakulásához, érdemes néhány egyszerű trükköt bevetned.

  • Az egyik leghasznosabb módszer a fejfájás-napló. Írd fel, mikor mit ettél, ittál, és mikor kezdődött a roham. Így idővel kiderülhet, mely ételek lehetnek a fő bűnösök. Ha az étrendedben van olyan étel, amely szinte biztosan előhozza a migrént, a legegyszerűbb megoldás, ha elkerülöd azt. 
  • Érdemes felkeresni dietetikust is. Nem arról van szó, hogy külön migrén-diéta összeállítását kellene kérned tőle, hanem arról, hogy irányt mutasson egy kiegyensúlyozott étrend kialakításához. Ez a testsúlyod rendezésében is támogathat, ami önmagában is csökkentheti a migrének gyakoriságát.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

