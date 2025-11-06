Ezektől az ételektől és italoktól gyakrabban tör rád a fejfájás

A migrénesek jól ismerik azt a lüktető fájdalmat, amelytől még a fény és a legkisebb zaj is elviselhetetlen lesz. Azt talán kevesebben tudják, hogy bizonyos ételek és italok is elősegíthetik a fejfájás kialakulását. Nem mindenkinél ugyanaz, és nem is minden alkalommal, de vannak tipikus ételek, amelyeket jobb, ha elkerülsz, ha hajlamos vagy a migrénre.
A fejfájás hátterében sok minden állhat. Például hormonális változások, stressz, kialvatlanság, sőt az időjárás is közrejátszhat. Kevesebben gondolnak azonban arra, hogy bizonyos ételek és italok is belobbanthatják a fájdalmat. Nézzük, melyek azok az élelmiszerek, amelyek gyakrabban hozzájárulnak a migrén megjelenéséhez.
A kávé sokak számára a reggeli rutin elengedhetetlen része. A koffein önmagában segíthet is a fejfájás enyhítésében, ezért van például koffeintartalmú fájdalomcsillapító is. Ám ha valaki rendszeresen kávézik, és hirtelen kevesebbet iszik a szokásosnál, már az elvonás is beindíthat egy lüktető fejfájást. Ráadásul a koffeintartalom rengeteget változik attól függően, hogy presszót, hosszú kávét vagy mondjuk jegeskávét választasz.
Egyes italok, mint a vörösbor vagy a pezsgő, tanninokat és szulfitokat tartalmaznak, amelyek sokaknál okoznak fejfájást, egyéni érzékenységtől függően előhívhatják a migrénes rohamot.
Az érlelt sajtok – például parmezán, cheddar vagy kék sajt – tiramin nevű vegyületet tartalmaznak, amely az arra érzékenyeknél fejfájást idézhet elő. Hasonló a helyzet a szalámival, sonkával vagy más feldolgozott húsokkal, amelyekben nitrátok, nitritek is megtalálhatók. Ezek ráadásul sósak, ami könnyen dehidratáltságot eredményez, ez szintén a fejfájás egyik oka lehet.
Sokan tapasztalják, hogy migrén közeledtével megmagyarázhatatlan vágyat éreznek egy kis csokira. Lehetséges, hogy a szervezet így próbál koffeinhez vagy antioxidánsokhoz jutni, hogy enyhítse a tüneteket. Maga a csoki azonban szintén lehet kiváltó ok. Főleg a sötétebb fajták tartalmazhatnak annyi koffeint, hogy épp ellenkező hatást érnek el a fogyasztásukkal. Sokszor nem egyszerű eldönteni, hogy a vágy a migrén előjele, vagy maga a csokoládé indítja el a rohamot.
Egészséges nassolnivalónak tűnnek, hiszen tele vannak rosttal és tápanyaggal. Csakhogy az aszalt gyümölcsök (például mazsola, füge, datolya) és a diófélék tartalmaznak olyan vegyületeket – például fenilalanint –, amelyek néhány embernél migrént váltanak ki. Ha visszatérően tapasztalsz fejfájást diófélék és aszalt gyümölcsök fogyasztása után, érdemes kihagynod azokat az étrendedből.
Ha gyanítod, hogy esetedben bizonyos ételek hozzájárulnak a fejfájás kialakulásához, érdemes néhány egyszerű trükköt bevetned.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
