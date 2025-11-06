Ezektől az ételektől és italoktól gyakrabban tör rád a fejfájás

A migrénesek jól ismerik azt a lüktető fájdalmat, amelytől még a fény és a legkisebb zaj is elviselhetetlen lesz. Azt talán kevesebben tudják, hogy bizonyos ételek és italok is elősegíthetik a fejfájás kialakulását. Nem mindenkinél ugyanaz, és nem is minden alkalommal, de vannak tipikus ételek, amelyeket jobb, ha elkerülsz, ha hajlamos vagy a migrénre.

A fejfájásnak számos oka lehet, de az sem mindegy, mit eszünk

Nem csak az időjárás okozhat fejfájást

A fejfájás hátterében sok minden állhat. Például hormonális változások, stressz, kialvatlanság, sőt az időjárás is közrejátszhat. Kevesebben gondolnak azonban arra, hogy bizonyos ételek és italok is belobbanthatják a fájdalmat. Nézzük, melyek azok az élelmiszerek, amelyek gyakrabban hozzájárulnak a migrén megjelenéséhez.

1. Kávé

A kávé sokak számára a reggeli rutin elengedhetetlen része. A koffein önmagában segíthet is a fejfájás enyhítésében, ezért van például koffeintartalmú fájdalomcsillapító is. Ám ha valaki rendszeresen kávézik, és hirtelen kevesebbet iszik a szokásosnál, már az elvonás is beindíthat egy lüktető fejfájást. Ráadásul a koffeintartalom rengeteget változik attól függően, hogy presszót, hosszú kávét vagy mondjuk jegeskávét választasz.

A kávé egy kétélű fegyver, jobb ha óvatosak vagyunk vele

2. Alkohol

Egyes italok, mint a vörösbor vagy a pezsgő, tanninokat és szulfitokat tartalmaznak, amelyek sokaknál okoznak fejfájást, egyéni érzékenységtől függően előhívhatják a migrénes rohamot.

Az alkohol nem csak a másnaposság miatt okozhat fejfájást

3. Sajtok és feldolgozott húsok

Az érlelt sajtok – például parmezán, cheddar vagy kék sajt – tiramin nevű vegyületet tartalmaznak, amely az arra érzékenyeknél fejfájást idézhet elő. Hasonló a helyzet a szalámival, sonkával vagy más feldolgozott húsokkal, amelyekben nitrátok, nitritek is megtalálhatók. Ezek ráadásul sósak, ami könnyen dehidratáltságot eredményez, ez szintén a fejfájás egyik oka lehet.

Az érlelt sajtok is előidézhetnek fejfájást

4. Csokoládé

Sokan tapasztalják, hogy migrén közeledtével megmagyarázhatatlan vágyat éreznek egy kis csokira. Lehetséges, hogy a szervezet így próbál koffeinhez vagy antioxidánsokhoz jutni, hogy enyhítse a tüneteket. Maga a csoki azonban szintén lehet kiváltó ok. Főleg a sötétebb fajták tartalmazhatnak annyi koffeint, hogy épp ellenkező hatást érnek el a fogyasztásukkal. Sokszor nem egyszerű eldönteni, hogy a vágy a migrén előjele, vagy maga a csokoládé indítja el a rohamot.