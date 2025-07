Alvászavar, stressz, erős fejfájás? Fedezd fel a hársfatea titkos erejét

Nyilvánvalóan a hatalmas hőségben előbb fanyalodsz rá egy jegeskávéra vagy egy hűsítő limonádéra, mintsem egy hársfateára. Pedig a hársfatea amellett, hogy finom, nagyon jó hatással van az egészségedre, hiszen többek között hozzájárul a pihentető alváshoz és megnyugtatja az emésztőrendszert is.

A hársfatea fogyasztása rengeteg egészségügyi előnnyel jár

Fotó: Madeleine Steinbach / Shutterstock

A hársfateát a népi gyógyászatban is előszeretettel használták és már évszázadok óta nagy becsben tartják nyugattó hatása miatt. A gyógynövény azonban ezen kívül is számtalan pozitív tulajdonsággal bír, amikről most lerántjuk a leplet.

Egy korty az egészségedért: a hársfatea meglepő ereje

Nyugtató hatású

A hársfatea köztudottan nyugattó hatással bír. Több korábbi tanulmány is kimutatta, hogy elősegíti a relaxációt, ezzel együtt pedig csökkenti a stresszt.

Csökkenti a gyulladást

A krónikus gyulladás – ami a szervezet hosszútávú, gyulladásos állapota – számos betegség kiváltója lehet, köztük a 2-es típusú cukorbetegségé és a ráké. A hársfában található antioxidánsok azonban csökkentik a gyulladást, ezáltal pedig az említett betegségek kialakulásának kockázatát is.

Vízhajtó hatással bír

A hársfatea vízhajtó hatása miatt felgyorsítja a vizeletkiválasztást, ami csökkenti az ödémát, valamint a vérnyomást, továbbá hozzájárul a megfelelő veseműködéshez, valamint méregteleníti a szervezetet.

A hársfatea csökkenti az enyhe fájdalmat

Fotó: Olenaduygu / Shutterstock

Csökkenti az enyhe fájdalmat

Világszerte emberek milliói küzdenek krónikus fájdalommal, ezen azonban a hársfatea a benne található antioxidánsoknak köszönhetően enyhíteni tud. Egy korábbi kutatás alátámasztotta, amelyben reumás ízületi gyulladással küzdő betegeket vizsgáltak, hogy az alanyok fájdalmát az antioxidáns pótlással redukálni tudták.

Javít az alvás minőségén

Mivel a hársfatea nyugtató hatású, képes befolyásolni az alvás minőségét és mennyiségét. A megfelelő pihenéshez ugyanis elengedhetetlen a relaxált állapot, amihez a gyógynövény nagyban hozzájárul.

Pozitív hatással van a vérnyomásra

A hársfatea rendelkezik néhány olyan összetevővel, amelyek jó hatással vannak a vérnyomásra. A szakértők egy kutatás során kimutatták, hogy a hársfateában felbukkanó antioxidáns, pozitív befolyással bír a szív kalciumcsatornáira.