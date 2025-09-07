Fejfájás, puffadás, hangulatingadozás? Ez állhat a kellemetlen tünetek háttérben

Természetesen előfordulhat, hogy a kimerültség miatt kezd el fejfájás gyötörni, amit egy pihentető alvással meg is szüntethetsz anélkül, hogy bármiféle gyógyszerre vagy kezelésre lenne szükséged. Ám, ha a kellemetlen tünet sokáig fennáll, akkor valószínűleg komolyabb probléma áll a háttérben.

Ha fáj a fejed vagy puffadsz, lehetséges, hogy magas az ösztrogénszinted. Fotó: LaylaBird / GettyImages

A magas ösztrogénszint, ami rengeteg negatív tünettel járhat, köztük fejfájással

Az ösztrogén egy, a szervezetünk számára nélkülözhetetlen hormon, ami hatalmas szerepet játszik az egészségünkben.

Szabályozza a menstruációs ciklust, segít fenntartani a csontsűrűséget, támogatja a reproduktív egészséget és befolyásolja a hangulatot

– magyarázta Dr. Tamara Guichard szülész-nőgyógyász a Women’s Health -nek, valamint kiemelte, hogy ez az esszenciális hormon nagyban hozzájárul a szív, az anyagcsere, valamint a fajfenntartásért felelős szervek egészségéhez.

Ennek ellenére nem meglepő, hogy az ösztrogénszint időről időre változik, míg pubertás korunkban megugrik, a menopauza után lecsökken, ráadásul még a menstruációs ciklus alatt is ingadozik. A magas ösztrogénszint azonban egy egészségügyi állapothoz vagy egy életmódbeli komponenshez köthető, melynek során a hormon szintje a normál tartomány fölé emelkedik és kellemetlen tüneteket okoz.

Milyen jelei lehetnek a magas ösztrogénszintnek? – Ezekre figyelj

A magas ösztrogénszintnek számos tünete lehet, mint a puffadás, hangulatingadozás, hízás (csípő és combok), fejfájás, levertség, csökkent nemi vágy, hajhullás, koncentrációs probléma, érzékeny mell vagy a menstruációs ciklus felborulása.

A túlzott alkoholfogyasztás is vezethet magas ösztrogénszinthez és az ehhez kapcsolódó kellemetlen tünetekhez, például fejfájáshoz. Fotó: Olga Pankova / GettyImages

Ezek állhatnak a magas ösztrogénszint hátterében

A magas ösztrogénszint hátterében számtalan ok állhat, amire még a genetika is hatással lehet, viszont a legtöbb esetben a következő életmódbeli tényezőkhöz kapcsolódik.

Terhesség : az ösztrogénszint emelkedése ilyenkor egy teljesen természetes folyamat, ami segít a magzat fejlődésében és felkészíti a testet a szülésre.

: az ösztrogénszint emelkedése ilyenkor egy teljesen természetes folyamat, ami segít a magzat fejlődésében és felkészíti a testet a szülésre. PCOS (policisztás ovárium szindróma): ez a hormonredszert érintő betegség is okzhat magas ösztrogénszintet.

(policisztás ovárium szindróma): ez a hormonredszert érintő betegség is okzhat magas ösztrogénszintet. Gyógyszerek : egyes gyógyszerek negatív hatást gyakorolhatnak az ösztrogénszintre, főként a kezdeti fázisban.

: egyes gyógyszerek negatív hatást gyakorolhatnak az ösztrogénszintre, főként a kezdeti fázisban. Testúly : a magasabb a testzsírszázalékkal rendelkező egyének esetében szintén fennállhat a probléma, ami fordított esetben is igaz. Ez annyit jelent, hogy a magas ösztrogénszint hatással lehet arra, hogy hova rakódik a legtöbb zsír.

: a magasabb a testzsírszázalékkal rendelkező egyének esetében szintén fennállhat a probléma, ami fordított esetben is igaz. Ez annyit jelent, hogy a magas ösztrogénszint hatással lehet arra, hogy hova rakódik a legtöbb zsír. Alkohol : a túlzásba vitt szeszfogyasztás negatívan hat a máj működésére, ami hatással van az ösztrogénszintre.

: a túlzásba vitt szeszfogyasztás negatívan hat a máj működésére, ami hatással van az ösztrogénszintre. Stressz : a krónikus stressz felboríthatja a hormonális egyensúlyt, ami akár a szabálytalan menstruációs ciklushoz is vezethet.

: a krónikus stressz felboríthatja a hormonális egyensúlyt, ami akár a szabálytalan menstruációs ciklushoz is vezethet. Környezeti tényezők: az ösztrogénszerű vegyi anyagok, amelyeket a növényvédő szerek vagy egyes szépségápolási termékek tartalmaznak is előidézhetik a problémát.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a magas és az alacsony ösztrogénszint tüneteiről:

