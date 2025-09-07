Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Fejfájás, puffadás, hangulatingadozás? Ez állhat a kellemetlen tünetek háttérben

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 12:45
ösztrogénszintösztrogénfejfájás
Vannak olyan panaszok, amik egyik pillanatról a másikra keletkeznek, majd gyorsan el is múlnak. Ellenben, ha folyamatos fejfájással, puffadással vagy hangulatingadozással küzdesz, akkor eláruljuk, mi állhat ezeknek a hátterében.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Természetesen előfordulhat, hogy a kimerültség miatt kezd el fejfájás gyötörni, amit egy pihentető alvással meg is szüntethetsz anélkül, hogy bármiféle gyógyszerre vagy kezelésre lenne szükséged. Ám, ha a kellemetlen tünet sokáig fennáll, akkor valószínűleg komolyabb probléma áll a háttérben.

fejfájás, puffadás, fájó has
Ha fáj a fejed vagy puffadsz, lehetséges, hogy magas az ösztrogénszinted. Fotó: LaylaBird /   GettyImages

A magas ösztrogénszint, ami rengeteg negatív tünettel járhat, köztük fejfájással

Az ösztrogén egy, a szervezetünk számára nélkülözhetetlen hormon, ami hatalmas szerepet játszik az egészségünkben.

Szabályozza a menstruációs ciklust, segít fenntartani a csontsűrűséget, támogatja a reproduktív egészséget és befolyásolja a hangulatot 

– magyarázta Dr. Tamara Guichard szülész-nőgyógyász a Women’s Health -nek, valamint kiemelte, hogy ez az esszenciális hormon nagyban hozzájárul a szív, az anyagcsere, valamint a fajfenntartásért felelős szervek egészségéhez.

Ennek ellenére nem meglepő, hogy az ösztrogénszint időről időre változik, míg pubertás korunkban megugrik, a menopauza után lecsökken, ráadásul még a menstruációs ciklus alatt is ingadozik. A magas ösztrogénszint azonban egy egészségügyi állapothoz vagy egy életmódbeli komponenshez köthető, melynek során a hormon szintje a normál tartomány fölé emelkedik és kellemetlen tüneteket okoz.

Milyen jelei lehetnek a magas ösztrogénszintnek? – Ezekre figyelj

A magas ösztrogénszintnek számos tünete lehet, mint a puffadás, hangulatingadozás, hízás (csípő és combok), fejfájás, levertség, csökkent nemi vágy, hajhullás, koncentrációs probléma, érzékeny mell vagy a menstruációs ciklus felborulása.

fejfájás, alkohol, pezsgő
A túlzott alkoholfogyasztás is vezethet magas ösztrogénszinthez és az ehhez kapcsolódó kellemetlen tünetekhez, például fejfájáshoz. Fotó: Olga Pankova /   GettyImages

Ezek állhatnak a magas ösztrogénszint hátterében

A magas ösztrogénszint hátterében számtalan ok állhat, amire még a genetika is hatással lehet, viszont a legtöbb esetben a következő életmódbeli tényezőkhöz kapcsolódik.

  • Terhesség: az ösztrogénszint emelkedése ilyenkor egy teljesen természetes folyamat, ami segít a magzat fejlődésében és felkészíti a testet a szülésre.  
  • PCOS (policisztás ovárium szindróma): ez a hormonredszert érintő betegség is okzhat magas ösztrogénszintet.
  • Gyógyszerek: egyes gyógyszerek negatív hatást gyakorolhatnak az ösztrogénszintre, főként a kezdeti fázisban.
  • Testúly: a magasabb a testzsírszázalékkal rendelkező egyének esetében szintén fennállhat a probléma, ami fordított esetben is igaz. Ez annyit jelent, hogy a magas ösztrogénszint hatással lehet arra, hogy hova rakódik a legtöbb zsír.
  • Alkohol: a túlzásba vitt szeszfogyasztás negatívan hat a máj működésére, ami hatással van az ösztrogénszintre.
  • Stressz: a krónikus stressz felboríthatja a hormonális egyensúlyt, ami akár a szabálytalan menstruációs ciklushoz is vezethet.
  • Környezeti tényezők: az ösztrogénszerű vegyi anyagok, amelyeket a növényvédő szerek vagy egyes szépségápolási termékek tartalmaznak is előidézhetik a problémát.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a magas és az alacsony ösztrogénszint tüneteiről:

