Fejfájás, puffadás, hangulatingadozás? Ez állhat a kellemetlen tünetek háttérben

Természetesen előfordulhat, hogy a kimerültség miatt kezd el fejfájás gyötörni, amit egy pihentető alvással meg is szüntethetsz anélkül, hogy bármiféle gyógyszerre vagy kezelésre lenne szükséged. Ám, ha a kellemetlen tünet sokáig fennáll, akkor valószínűleg komolyabb probléma áll a háttérben.
Az ösztrogén egy, a szervezetünk számára nélkülözhetetlen hormon, ami hatalmas szerepet játszik az egészségünkben.
Szabályozza a menstruációs ciklust, segít fenntartani a csontsűrűséget, támogatja a reproduktív egészséget és befolyásolja a hangulatot
– magyarázta Dr. Tamara Guichard szülész-nőgyógyász a Women’s Health -nek, valamint kiemelte, hogy ez az esszenciális hormon nagyban hozzájárul a szív, az anyagcsere, valamint a fajfenntartásért felelős szervek egészségéhez.
Ennek ellenére nem meglepő, hogy az ösztrogénszint időről időre változik, míg pubertás korunkban megugrik, a menopauza után lecsökken, ráadásul még a menstruációs ciklus alatt is ingadozik. A magas ösztrogénszint azonban egy egészségügyi állapothoz vagy egy életmódbeli komponenshez köthető, melynek során a hormon szintje a normál tartomány fölé emelkedik és kellemetlen tüneteket okoz.
A magas ösztrogénszintnek számos tünete lehet, mint a puffadás, hangulatingadozás, hízás (csípő és combok), fejfájás, levertség, csökkent nemi vágy, hajhullás, koncentrációs probléma, érzékeny mell vagy a menstruációs ciklus felborulása.
A magas ösztrogénszint hátterében számtalan ok állhat, amire még a genetika is hatással lehet, viszont a legtöbb esetben a következő életmódbeli tényezőkhöz kapcsolódik.
