Az orvos elárulja, hogyan állapíthatod meg, hogy a fejfájásod csak megfázás vagy agydaganat jele

A fejfájás általában nem kell hogy aggodalomra adjon okot, ám a villámcsapás-fejfájás, amely az időjárási jelenségről kapta a nevét, olyan kínzó fájdalom, mintha fejbe vágták volna az embert. Számos jele is van, így érdemes résen lenni és látni, hogy mi a különbség, ha a megfázás vagy az agydaganat okozza a fejfájást.

A fejfájások típusai attól is függhetnek, hogy mennyi alszunk Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A fejfájás, ami jobb, ha elkerül téged

A villámcsapás-fejfájás olyan fájdalmat eredményez, amilyet korábban még nem tapasztaltunk. Ez orvosi vészhelyzetnek számít, és az egészségügyi szolgálat azt tanácsolja az érintetteknek, hogy keressék fel orvosukat. Dr. Chen, aki az Egyesült Államokban él, elmondta az Instagram-követőinek, hogy a hirtelen, villámcsapásszerű fejfájás az agyban elrepedt ér jele lehet, ami élethosszig tartó fogyatékosságot, kómát, sőt halált is okozhat. De hogyan tudjuk megállapítani, hogy mikor van igazán nagy baj? Például érdemes elővigyázatosnak lenni a csontkovácsokkal. A nyakmanipuláció, amelyet egyes csontkovácsok végeznek, veszélyeztetheti a pácienseket az életveszélyes betegség kialakulásában, főleg a nyaki artériák környékén. A fejfájás agydaganathoz vezető jele lehet az, amikor a fejfájásunk szokatlanná vagy gyakoribbá válik. Ilyen esetekben előfordulhat vérzés vagy ütőértágulat is. Az a legfőbb különbség a fejfájások közt, hogy az általános megfázás során nem annyira intenzív és hosszan tartó a fejfájás, mint a másik esetben. Ha egyre jobban hasogat a fejünkben a fájdalom, majd hirtelen elmúlik és visszatér, akkor érdemes lépéseket tenni ez ügyben. Az orvos szerint a rendszeres alvás segít az általános egészség megőrzésében, beleértve a fejfájás megelőzését is - írja a The Mirror.