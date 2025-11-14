Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
Vedd kezedbe az egészséged a cukorbetegség világnapján

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 13:15
Cukorbetegség Világnapcukorbetegség megelőzésinzulincukorbetegségdiabétesz
A cukorbetegségről sokan csak akkor kezdenek el komolyabban beszélni, amikor már megjelennek az első figyelmeztető jelek. Pedig ez a betegség nem egyik napról a másikra alakul ki. A cukorbetegség világnapja remek alkalom arra, hogy jobban figyeljünk magunkra.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A cukorbetegség világnapját minden évben november 14-én tartják. A világnapot 1991-ben rendezte meg először a Nemzetközi Diabétesz Szövetség az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) együtt. A cukorbetegség ma már népbetegség, mégis sokan nincsenek tisztában vele, hogy mi mindent tehetnek ellene. Magyarországon is egyre több az érintett, és még többen vannak azok, akik még csak a küszöbén állnak, vagyis prediabéteszesek. A legtöbb esetben a cukorbetegség megelőzhető, vagy legalábbis kordában tartható. Ehhez elsősorban tudatosságra, odafigyelésre és néhány életmódbeli változtatásra van szükség.

Vércukormérés cukorbetegség megelőzése céljával
A cukorbetegség gyakran észrevétlenül alakul ki. A rendszeres vércukormérés sokat segíthet a megelőzésben.
Fotó: 123RF

Mi történik a szervezetben cukorbetegség esetén?

A cukorbetegség, vagyis a diabétesz állapotában a szervezet nem tudja megfelelően feldolgozni a táplálékból származó cukrot. Ilyenkor a vércukorszint tartósan megemelkedik, mert a test vagy nem termel elég inzulint – amely a vércukorszint csökkentéséért felelős hormon –, vagy nem képes hatékonyan felhasználni azt. A felesleges cukor pedig idővel károsítja az ereket, a szívet, a vesét, a látást és az idegeket is.

A leggyakoribb forma a 2-es típusú diabétesz, amely szorosan összefügg az életmóddal, például a mozgáshiánnyal, a túlsúllyal és a feldolgozott ételek túlzott fogyasztásával. Az 1-es típusú cukorbetegség ezzel szemben autoimmun eredetű, és inzulinpótlást igényel. A prediabétesz pedig a cukorbetegség előszobája, ekkor a vércukorszint már magas, de még visszafordítható – ha időben lépünk.

Tippek a diabétesz megelőzéséhez

A cukorbetegség kezelése nem egyik napról a másikra történik, de apró lépések is óriási változást jelenthetnek.

  1. Ismerd a kockázatokat
    Ha keveset mozogsz, túlsúllyal küzdesz vagy elmúltál 35 éves, nagyobb az esélyed a diabéteszre. Már egy egyszerű vércukormérés is sokat elárul az állapotodról.
  2. Figyelj a három értékre: vércukor, vérnyomás, koleszterin
    Ez a három tényező a legfontosabb a szív- és érrendszer egészségéhez. Az egészséges táplálkozás és a mozgás segít abban, hogy ezek az értékek rendben legyenek.
  3. Kezdd kicsiben az életmódváltást
    Nem kell azonnal mindent megváltoztatnod. Csökkentsd a cukorbevitelt, válaszd a teljes kiőrlésű gabonákat, sétálj mindennap legalább fél órát, és próbálj eleget aludni. Már ezek is hatalmas előrelépések.
  4. Tartsd kordában a testsúlyod
    A rendszeres mozgás csökkenti a túlsúlyt, valamint abban is segíti a szervezetet, hogy jobban fel tudja használni az inzulint. Mindemellett csökkenti a stresszt és javítja a közérzetet.
  5. Szedd a gyógyszereidet, még ha jól is érzed magad.
    A cukorbetegség alattomosan rombolhatja a szervezetet, ezért fontos a következetes kezelés. A rendszeres ellenőrzés és az orvosi tanácsok betartása sokat számít.

Cukorbetegség esetén nem kell lemondanod mindenről; egy kis odafigyeléssel, mozgással és egészségesebb étkezéssel hosszú távon is teljes életet élhetsz.

