Ezekre figyelj: Három hétköznapi tünet a szájban, ami komoly betegségre utalhat

Sokan legyintenek a visszatérő aftákra, a duzzadt nyelvre vagy a szájban érzett égő érzésre, pedig ezek a tünetek nemcsak kellemetlenek, hanem akár életveszélyes hiánybetegség előjelei is lehetnek. A szakértők most arra figyelmeztetnek: ha három konkrét elváltozást észlelsz a szádban, az B12-vitamin-hiányra utalhat – egy olyan állapotra, amely kezeletlenül idegrendszeri károsodást, szívproblémákat és akár termékenységi zavarokat is okozhat.

Nagyon sokat elárulnak a tünetek.

Fotó: New Africa / Shutterstock

A B12-vitamin létfontosságú az idegek, az agy és a vérképzés egészséges működéséhez. Legnagyobb mennyiségben állati eredetű ételekben található meg – húsban, halban, tojásban, tejben és sajtban –, így a vegetáriánus vagy vegán étrendet követők különösen veszélyeztetettek. A hiány hosszú ideig észrevétlen maradhat, mert tünetei eleinte enyhék: fáradékonyság, izomgyengeség vagy koncentrációs nehézségek.

A WebMD és a Harvard Health szakértői szerint azonban három, a szájban jelentkező jel különösen árulkodó lehet: Afták és sebek a nyelven vagy az ínyen – ezek a fájdalmas, égő fekélyek gyakran a B12-hiány korai jelei. Bár önmaguktól is elmúlhatnak, a szakemberek szerint érdemes kerülni az irritáló ételeket, például az ecetet, a citrusféléket vagy a csípős fűszereket, mert ezek súlyosbíthatják a tüneteket. Duzzadt, fehér vagy gyulladt nyelv – a Harvard kutatói szerint ez az egyik „elhanyagolt”, ám nagyon jellegzetes tünet. A duzzanat sokszor égő érzéssel jár, és a nyelv tapintása is megváltozik.

Simává váló, fényes nyelv (atrophiás glossitis) – ilyenkor a nyelvet borító apró szemölcsök, az úgynevezett papillák elsorvadnak, így a felszín sima és fénylő lesz. Ez nemcsak esztétikai probléma, hanem komoly hiányállapot jele, amely idegrendszeri tünetekkel is társulhat, például zsibbadással, memóriazavarral vagy hangulatingadozással. A B12-hiány lassan is kialakulhat, évek alatt, de akár néhány hónap alatt is jelentkezhet, ha a szervezet nem képes megfelelően felszívni a vitamint. Sok esetben összetévesztik más betegségekkel – például vashiánnyal, pajzsmirigyproblémákkal vagy akár depresszióval –, ezért a diagnózis gyakran késik.