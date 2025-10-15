Ezekre figyelj: Három hétköznapi tünet a szájban, ami komoly betegségre utalhat

Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 11:00
Ezekre a tünetekre mindenképpen oda kell figyelnünk.

Sokan legyintenek a visszatérő aftákra, a duzzadt nyelvre vagy a szájban érzett égő érzésre, pedig ezek a tünetek nemcsak kellemetlenek, hanem akár életveszélyes hiánybetegség előjelei is lehetnek. A szakértők most arra figyelmeztetnek: ha három konkrét elváltozást észlelsz a szádban, az B12-vitamin-hiányra utalhat – egy olyan állapotra, amely kezeletlenül idegrendszeri károsodást, szívproblémákat és akár termékenységi zavarokat is okozhat.

tünet
Nagyon sokat elárulnak a tünetek.
Fotó: New Africa / Shutterstock 

A B12-vitamin létfontosságú az idegek, az agy és a vérképzés egészséges működéséhez. Legnagyobb mennyiségben állati eredetű ételekben található meg – húsban, halban, tojásban, tejben és sajtban –, így a vegetáriánus vagy vegán étrendet követők különösen veszélyeztetettek. A hiány hosszú ideig észrevétlen maradhat, mert tünetei eleinte enyhék: fáradékonyság, izomgyengeség vagy koncentrációs nehézségek.

A WebMD és a Harvard Health szakértői szerint azonban három, a szájban jelentkező jel különösen árulkodó lehet: Afták és sebek a nyelven vagy az ínyen – ezek a fájdalmas, égő fekélyek gyakran a B12-hiány korai jelei. Bár önmaguktól is elmúlhatnak, a szakemberek szerint érdemes kerülni az irritáló ételeket, például az ecetet, a citrusféléket vagy a csípős fűszereket, mert ezek súlyosbíthatják a tüneteket. Duzzadt, fehér vagy gyulladt nyelv – a Harvard kutatói szerint ez az egyik „elhanyagolt”, ám nagyon jellegzetes tünet. A duzzanat sokszor égő érzéssel jár, és a nyelv tapintása is megváltozik. 

Simává váló, fényes nyelv (atrophiás glossitis) – ilyenkor a nyelvet borító apró szemölcsök, az úgynevezett papillák elsorvadnak, így a felszín sima és fénylő lesz. Ez nemcsak esztétikai probléma, hanem komoly hiányállapot jele, amely idegrendszeri tünetekkel is társulhat, például zsibbadással, memóriazavarral vagy hangulatingadozással. A B12-hiány lassan is kialakulhat, évek alatt, de akár néhány hónap alatt is jelentkezhet, ha a szervezet nem képes megfelelően felszívni a vitamint. Sok esetben összetévesztik más betegségekkel – például vashiánnyal, pajzsmirigyproblémákkal vagy akár depresszióval –, ezért a diagnózis gyakran késik. 

A további tünetek között szerepelhet:

  • állandó fáradtság és energiahiány
  • izomgyengeség
  • bizsergés a végtagokban (ún. tűszúrásérzés)
  • látászavar
  • memória- és koncentrációs problémák
  • lehangoltság, depresszió

Az NHS ajánlása szerint a felnőtteknek naponta 1,5 mikrogramm B12-vitaminra van szükségük. Természetes forrásai a hús, hal, tojás, tej, sajt és néhány dúsított gabonapehely. Azok számára, akik nem fogyasztanak állati eredetű termékeket, elérhetők vitaminpótló készítmények vagy orvos által felírt B12-injekciók is, amelyek gyorsan helyreállíthatják a szervezet egyensúlyát, írja a Mirror.

 

