Vigyázz, nem csak szépséghiba – Ha ilyen az ajkad, súlyos egészségügyi problémára is utalhat

Az ajkaink sokkal többet elmondanak rólunk, mint gondolnánk és most nem arra a szájfényre gondolunk, amit reggel felkentél. Ha szokatlan színváltozást, tartós szárazságot, repedezést vagy duzzanatot tapasztalsz, az nem csak bosszantó szépséghiba lehet. A szád ugyanis gyakran tükrözi szervezeted belső állapotát, ennek következtében érdemes ügyelni még a legapróbb jelekre is. Cikkünkben ezért összegyűjtöttük, mely elváltozásokra figyelj oda.

Ha ajkaid repedezettek, nem csupán szépséghiba lehet! Fotó: SCIENCE PHOTO LIBRARY / Getty Images

Ne gondold, hogy csak egy kis szépséghiba – Ha ilyen az ajkad, azonnal fordulj orvoshoz!

Dr. Nora Jaafa bőrgyógyász és Nina Prisk, az esztétikai orvoslás szakértője a The Sunnak árulták el, mely vörös zászlós jelekre kell figyelni, ha az ajkainkról van szó. Hiszen a száj az arc egyik legérzékenyebb területe, ahol a bőr sokkal vékonyabb, mint máshol.

Az ajkaidnak nincsenek szőrtüszői vagy faggyúmirigyei, így jobban ki vannak téve a kirepedezésnek

– magyarázta Prisk, aki szerint a repedések, makacs sebek és foltok néha vitaminhiányra, kiszáradásra, allergiára vagy más egészségügyi problémára is utalhatnak. Íme tehát 4 jel, amire érdemes ügyelned!

Viszkető sebek

A kellemetlen, viszkető, gennyes hólyagok ajakherpeszt jelezhetnek, amit egy vírus okoz és általában magától meggyógyul. A gyógyszertárakban már kaphatóak rá krémek és tapaszok is, amik enyhíteni tudnak a kellemetlen panaszokon. Azonban, ha a seb nem gyógyul magától, akkor azonnal fordulj orvoshoz, mivel rákra utalhat.

Elszíneződött ajkak

Bár az ajkak színe egyénenként eltérő lehet, amit a bőrtónus és a genetikai is befolyásol, mégis eltérhet a normálistól.

A sápadt ajkak vérszegénységre vagy alacsony vérkeringésre utalhatnak

– vélekedett Prisk, valamint hozzátette, hogy a száj elsötétülését pedig a napsugárzás, a dohányzás vagy a pigmentációs változások okozzák. Emellett a kék ajkszín sok esetben a vér alacsony oxigénszintjére utal, amit olyan probléma okozhat, mint a tüdőbetegség, a szívbetegség vagy akár a nagyon hideg hőmérséklet. Amennyiben a kékes árnyalat tartósan fennáll, sürgős kivizsgálást igényel.