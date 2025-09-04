Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Vigyázz, nem csak szépséghiba – Ha ilyen az ajkad, súlyos egészségügyi problémára is utalhat

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 19:45
Csókolózás, csevegés, evés – a szánkat számtalan dologra használjuk, ami még egészségi állapotunkról is árulkodhat. Ugyanis, ha ajkaid repedezettek vagy elszíneződtek, az nem csupán szépséghiba lehet, hanem egy komoly probléma jele is. Ne vedd félvállról!
Az ajkaink sokkal többet elmondanak rólunk, mint gondolnánk és most nem arra a szájfényre gondolunk, amit reggel felkentél. Ha szokatlan színváltozást, tartós szárazságot, repedezést vagy duzzanatot tapasztalsz, az nem csak bosszantó szépséghiba lehet. A szád ugyanis gyakran tükrözi szervezeted belső állapotát, ennek következtében érdemes ügyelni még a legapróbb jelekre is. Cikkünkben ezért összegyűjtöttük, mely elváltozásokra figyelj oda.

szépséghiba, ajkak, fiatal lány
Ha ajkaid  repedezettek, nem csupán szépséghiba lehet! Fotó: SCIENCE PHOTO LIBRARY /  Getty Images

Ne gondold, hogy csak egy kis szépséghiba – Ha ilyen az ajkad, azonnal fordulj orvoshoz!

Dr. Nora Jaafa bőrgyógyász és Nina Prisk, az esztétikai orvoslás szakértője a The Sunnak árulták el, mely vörös zászlós jelekre kell figyelni, ha az ajkainkról van szó. Hiszen a száj az arc egyik legérzékenyebb területe, ahol a bőr sokkal vékonyabb, mint máshol.

Az ajkaidnak nincsenek szőrtüszői vagy faggyúmirigyei, így jobban ki vannak téve a kirepedezésnek

– magyarázta Prisk, aki szerint a repedések, makacs sebek és foltok néha vitaminhiányra, kiszáradásra, allergiára vagy más egészségügyi problémára is utalhatnak. Íme tehát 4 jel, amire érdemes ügyelned!

  • Viszkető sebek

A kellemetlen, viszkető, gennyes hólyagok ajakherpeszt jelezhetnek, amit egy vírus okoz és általában magától meggyógyul. A gyógyszertárakban már kaphatóak rá krémek és tapaszok is, amik enyhíteni tudnak a kellemetlen panaszokon. Azonban, ha a seb nem gyógyul magától, akkor azonnal fordulj orvoshoz, mivel rákra utalhat.

  • Elszíneződött ajkak

Bár az ajkak színe egyénenként eltérő lehet, amit a bőrtónus és a genetikai is befolyásol, mégis eltérhet a normálistól.

A sápadt ajkak vérszegénységre vagy alacsony vérkeringésre utalhatnak

 – vélekedett Prisk, valamint hozzátette, hogy a száj elsötétülését pedig a napsugárzás, a dohányzás vagy a pigmentációs változások okozzák. Emellett a kék ajkszín sok esetben a vér alacsony oxigénszintjére utal, amit olyan probléma okozhat, mint a tüdőbetegség, a szívbetegség vagy akár a nagyon hideg hőmérséklet. Amennyiben a kékes árnyalat tartósan fennáll, sürgős kivizsgálást igényel.

szépséghiba, női ajkak, száj
Ha szokatlan színváltozást, tartós szárazságot, repedezést vagy duzzanatot tapasztalsz, az nem csak bosszantó szépséghiba lehet Fotó: Pawel Michalowski /  Shutterstock 
  • Duzzadt ajkak

A puffadt vagy viszkető ajkak allergiás reakcióra utalhatnak, amelyet bizonyos ételek, gyógyszerek és kozmetikumok válthatnak ki. Ha a kellemetlen tünet egyik pillanatról a másikra alakul ki, érdemes minél gyorsabban orvoshoz fordulni, mivel ritka esetben az állapot súlyosbodhat.

  • Sötét foltok az ajkakon

Bár a tünet igen ijesztőnek tűnhet, szerencsére általában nem utal komolyabb problémára, de vannak kivételek.

Okozhatja őket a napsugárzás, a hormonális változások (például a terhesség), a dohányzás vagy akár bizonyos gyógyszerek is

– sorolta Dr. Jaafa, illetve kiemelte, hogy ennek ellenére érdemes megmutatni egy szakembernek, mivel esetenként bőrrákra is utalhat.

Az alábbi videóban egy orvos tárja fel azt a 15 meglepő dolgot, amit az ajkaid elárulnak az egészségedről:

