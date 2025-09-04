Vigyázz, nem csak szépséghiba – Ha ilyen az ajkad, súlyos egészségügyi problémára is utalhat

Az ajkaink sokkal többet elmondanak rólunk, mint gondolnánk és most nem arra a szájfényre gondolunk, amit reggel felkentél. Ha szokatlan színváltozást, tartós szárazságot, repedezést vagy duzzanatot tapasztalsz, az nem csak bosszantó szépséghiba lehet. A szád ugyanis gyakran tükrözi szervezeted belső állapotát, ennek következtében érdemes ügyelni még a legapróbb jelekre is. Cikkünkben ezért összegyűjtöttük, mely elváltozásokra figyelj oda.
Dr. Nora Jaafa bőrgyógyász és Nina Prisk, az esztétikai orvoslás szakértője a The Sunnak árulták el, mely vörös zászlós jelekre kell figyelni, ha az ajkainkról van szó. Hiszen a száj az arc egyik legérzékenyebb területe, ahol a bőr sokkal vékonyabb, mint máshol.
Az ajkaidnak nincsenek szőrtüszői vagy faggyúmirigyei, így jobban ki vannak téve a kirepedezésnek
– magyarázta Prisk, aki szerint a repedések, makacs sebek és foltok néha vitaminhiányra, kiszáradásra, allergiára vagy más egészségügyi problémára is utalhatnak. Íme tehát 4 jel, amire érdemes ügyelned!
A kellemetlen, viszkető, gennyes hólyagok ajakherpeszt jelezhetnek, amit egy vírus okoz és általában magától meggyógyul. A gyógyszertárakban már kaphatóak rá krémek és tapaszok is, amik enyhíteni tudnak a kellemetlen panaszokon. Azonban, ha a seb nem gyógyul magától, akkor azonnal fordulj orvoshoz, mivel rákra utalhat.
Bár az ajkak színe egyénenként eltérő lehet, amit a bőrtónus és a genetikai is befolyásol, mégis eltérhet a normálistól.
A sápadt ajkak vérszegénységre vagy alacsony vérkeringésre utalhatnak
– vélekedett Prisk, valamint hozzátette, hogy a száj elsötétülését pedig a napsugárzás, a dohányzás vagy a pigmentációs változások okozzák. Emellett a kék ajkszín sok esetben a vér alacsony oxigénszintjére utal, amit olyan probléma okozhat, mint a tüdőbetegség, a szívbetegség vagy akár a nagyon hideg hőmérséklet. Amennyiben a kékes árnyalat tartósan fennáll, sürgős kivizsgálást igényel.
A puffadt vagy viszkető ajkak allergiás reakcióra utalhatnak, amelyet bizonyos ételek, gyógyszerek és kozmetikumok válthatnak ki. Ha a kellemetlen tünet egyik pillanatról a másikra alakul ki, érdemes minél gyorsabban orvoshoz fordulni, mivel ritka esetben az állapot súlyosbodhat.
Bár a tünet igen ijesztőnek tűnhet, szerencsére általában nem utal komolyabb problémára, de vannak kivételek.
Okozhatja őket a napsugárzás, a hormonális változások (például a terhesség), a dohányzás vagy akár bizonyos gyógyszerek is
– sorolta Dr. Jaafa, illetve kiemelte, hogy ennek ellenére érdemes megmutatni egy szakembernek, mivel esetenként bőrrákra is utalhat.
Az alábbi videóban egy orvos tárja fel azt a 15 meglepő dolgot, amit az ajkaid elárulnak az egészségedről:
