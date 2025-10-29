Szívbetegséget okozhat a gyerekek kedvenc hétköznapi szokása

A Koppenhágai Egyetem kutatói több mint ezer tinédzser mindennapjait követték nyomon, és olyan összefüggést találtak a képernyő előtt eltöltött idő és a szívbetegségek kialakulása között, amely minden szülőt komolyan elgondolkodtathat.

A túl sok képernyőidő már gyerekkorban növelheti a szívbetegségek kialakulásának kockázatát/ Fotó: Dejan Dundjerski / Shutterstock

Gyerekek és a képernyőidő

A Journal of the American Heart Association friss tanulmánya egyértelmű kapcsolatot mutatott ki a képernyőidő és a kardiometabolikus kockázatok között a 10–18 éves korosztályban. Ez a kifejezés elsőre bonyolultnak tűnhet, de valójában olyan betegségek előszobájáról van szó, mint a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, vagy az inzulinrezisztencia. A kutatók szerint azok a fiatalok, akik napi több órát töltenek a kütyük előtt, nagyobb eséllyel számíthatnak valamilyen szív- és érrendszeri betegség, esetleg cukorbetegség kialakulására a későbbiekben.

A szívbetegség kockázata minden órával nő

Az elemzésből kiderült, hogy minden egyes extra óra a képernyő előtt növeli a szívbetegségek rizikóját. Egy gyerek, aki napi három órával többet használja a telefonját vagy számítógépét, már érezhetően nagyobb veszélynek van kitéve, mint a kortársai. Ha a mai fiatal korosztályt vesszük alapul, a jövő ijesztő képet fest: a teljes népesség kardiometabolikus kockázata nőhet, vagyis évek múltán a felnőtt lakosság nagy része szenvedhet valamilyen kardiovaszkuláris betegségtől.

Nem minden szakértő látja ugyanúgy a helyzetet

A képernyőidő káros hatásai körül még mindig zajlik a vita. Vannak kutatók, akik óvatosabban fogalmaznak, és nem tartják ennyire veszélyesnek a gyerekek kütyühasználatát. A többség azonban egyetért abban, hogy a fiatalabb szervezet érzékenyebb, így szenzitívebben reagál az ilyen típusú terhelésekre, mint a felnőtt. A kutatók abban is megegyeznek, hogy a mozgásszegény életmód, a rendszertelen alvás és a sok képernyőidő együtt egy olyan kombináció, amely egyáltalán nem kedvez a szívnek.

Mit tehetünk szülőként?

Az egyik legfontosabb lépés, hogy tudatosabban figyeljünk a gyerekek napi rutinjára. Nem arról van szó, hogy teljesen ki kellene zárni a képernyőhasználatot, hanem arról, hogy egyensúlyt teremtsünk az életükben. Ha egy tinédzser órákat tölt a gép előtt, érdemes mellette rendszeres mozgást, szabadidős tevékenységet vagy szabadtéri játékot is végeznie. Egy-egy közös séta vagy sportprogram sokszor többet segít, mint a szigorú tiltások, a fizikai fáradtság pedig az esti képernyőhasználatnak is gátat szabhat. Ellenkező esetben az éjszakába nyúló telefonozás különösen problémás lehet, mert az alvást is megzavarja, így duplán terheli a szervezetet.

