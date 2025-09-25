Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Órákig lógsz a telefonon? Ha igen, ez a telefonos kvíz neked szól

telefon
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 08:45
múltidézésévfordulómemóriatörténelemkvíz
Ha azt gondolod, sok mindent tudsz a telefonokról, talán ideje próbára tenned a tudásodat! Ez a telefontörténeti kvíz csak azokon nem fog ki, akiknek szivacsból van az agya.
Bors
A szerző cikkei

Képes vagy órákig lógni a telefonon a barátaiddal vagy a családtagjaiddal cseverészve? Annak idején a vonalast cipelted magaddal, amíg elért a zsinór, ma pedig fülessel a fejeden az egész lakást bejárod a szóváltások közepette? Ha igen, ezt a kvízt neked és a technikatörténet rajongóinak találtuk ki. Tedd próbára tudásodat a telefontörténetről most!

Telefontörténeti kvízkérdések vezetékes telefonon
Kvíz: teszteld a tudásodat a telefon történelméről!
Fotó: Tim Robberts

1956. szeptember 25-én valami olyan történt, amit ma már teljesen természetesnek veszünk: üzembe lépett az első transzatlanti telefonkábel, és lebonyolították az első telefonhívást a tengerentúlról. Az Egyesült Államok és Európa először létesített egymással telefonos kapcsolatot, méghozzá egy, az Atlanti-óceánban lefektetett kábelen keresztül. Ez alkalomból készültünk most egy kvízzel, amelyben felmérheted, mennyire vagy otthon a telefonos történelemben.

Telefontörténeti kvíz

Ma már az a furcsa, ha nincs a zsebedben, de pár évtizede még elképzelhetetlen volt, hogy mindenféle kábel nélkül rohangálunk majd egy kütyüvel a zsebünkben, amivel bármikor, bárkit elérhetünk. Tudod, hogyan jutottunk el idáig?

Készülj egy kis memóriatornára és néhány olyan infóra, amit eddig valószínűleg még nem hallottál! Ha szereted az érdekességeket, és nem riadsz vissza egy kis kihívástól; irány a kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Ki találta fel a telefont?

A telefon története:

Tölts ki még több kvízt!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
