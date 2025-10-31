Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ezeket a betegségeket kockáztatod, ha mindennap sminkelsz

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 16:15
A sminkelés a nők mindennapos tevékenységei közé tartozik. Bizonyos kozmetikumok, sminktermékek azonban veszélyes adalékanyagokat tartalmaznak, amelyek súlyos betegségekhez vezethetnek.
Napjainkban a különböző kozmetikumok elengedhetetlen részét képezik a nők életének és reggeli-esti rutinjának. Naponta használnak különféle krémeket, samponokat, sminkeket és egyéb termékeket, hogy a kinézetük olyan legyen, ahogy azt aznapra megálmodták. Te elgondolkodtál már azon, hogy valójában mit tartalmaznak a termékek, amelyeket a bőrödre kensz? A szépségápolás terén segítenek, de vajon az egészségre is előnyösek?

A smink akár pattanásokat is okozhat a nők bőrén.
Egyes sminktermékek pattanásokat okozhatnak. 
Fotó: Boyloso /  Shutterstock 

Bizonyos sminktermékek többet ártanak, mint amennyit nyerünk velük

A különböző tanulmányok, felmérések régóta foglalkoznak a kozmetikumok összetevőinek vizsgálatával, hogy kiderítsék, melyek azok, amelyek egészségkárosító hatást is kiválthatnak. Természetesen a nők körében népszerű sminktermékeket is górcső alá vették már több kutatásban is. A verywellhealth.com többek között ezek alapján összeállított egy listát, amelyen azokat a sminktermékeket rangsorolták, amelyek betegséget okozhatnak. 

1. Nehézfémek kerülhetnek a bőrre

Egyes kozmetikumok tartalmaznak krómot, arzént, ólmot, kadmiumot és higanyt. Ezeknek az anyagoknak van egy, a mennyiségükre vonatkozó, hivatalosan biztonságos határértéke, azonban bizonyos sminktermékek gyakran ezen az értéken túl is tartalmaznak a felsorolt anyagokból. Ezek a fémek a bőrön át a véráramba kerülhetnek, ahol kifejtik negatív hatásukat a kognitív képességekre, valamint a reproduktív szervekre. Emellett veseműködési zavart okozhatnak, és a daganatos megbetegedések kockázata is nőhet.

2. Pattanások, akné

A smink okozta pattanások apró komedók, mitesszerek és dudorok formájában jelennek meg ott, ahol a leggyakrabban használunk alapozót, pirosítót vagy korrektort. Ezek a pattanások nem hormonális eredetűek, vagyis a problémás termékek elhagyásával kezelhetők. 

3. Allergiás reakciók

A sminkek számos olyan anyagot tartalmaznak, amelyek allergiás reakciót válthatnak ki, de a legtöbb esetben az illatanyagok a probléma okozói, amelyeket számos termék tartalmaz. Ezek sokszor olyan vegyszerek, mint az alkohol és a ftalátok, melyek fejfájást, émelygést és bőrirritációt okozhatnak. Bár sokan úgy vélik, a természetes anyagok nem válthatnak ki ilyen reakciót, ez tévedés. 

4. Mikrobás szennyeződés és fertőzések

A smink felvitelére használt eszközökön különböző baktériumok, gombák és más kórokozók szaporodhatnak el. Ezek pattanásokat, bőrirritációt, tályogokat, súlyosabb esetben komolyabb fertőzéseket okozhatnak. A szem különösen veszélyeztetett terület: árpa, kötőhártya-gyulladás vagy szaruhártya-sérülés is kialakulhat, ha nem vigyázunk. Rendszeresen tisztítsuk meg a sminkeszközöket!

5. Rákos megbetegedések

Elsősorban a különböző színezékek kapcsán merült már fel, hogy rákkeltő hatásúak lehetnek, de számos anyag jelenleg is vizsgálat alatt áll. Ilyen például a zsírkő (tallum), amely alapanyaga lehet a púdereknek, pirosítóknak és szemfestékeknek is – annak ellenére, hogy rákkeltő hatása miatt jelenleg is folynak perek kozmetikai óriáscégek ellen.

Itt egy videó arról, miért ne sminkeld a gyerekedet: 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
