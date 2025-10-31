Ezeket a betegségeket kockáztatod, ha mindennap sminkelsz

Napjainkban a különböző kozmetikumok elengedhetetlen részét képezik a nők életének és reggeli-esti rutinjának. Naponta használnak különféle krémeket, samponokat, sminkeket és egyéb termékeket, hogy a kinézetük olyan legyen, ahogy azt aznapra megálmodták. Te elgondolkodtál már azon, hogy valójában mit tartalmaznak a termékek, amelyeket a bőrödre kensz? A szépségápolás terén segítenek, de vajon az egészségre is előnyösek?
A különböző tanulmányok, felmérések régóta foglalkoznak a kozmetikumok összetevőinek vizsgálatával, hogy kiderítsék, melyek azok, amelyek egészségkárosító hatást is kiválthatnak. Természetesen a nők körében népszerű sminktermékeket is górcső alá vették már több kutatásban is. A verywellhealth.com többek között ezek alapján összeállított egy listát, amelyen azokat a sminktermékeket rangsorolták, amelyek betegséget okozhatnak.
Egyes kozmetikumok tartalmaznak krómot, arzént, ólmot, kadmiumot és higanyt. Ezeknek az anyagoknak van egy, a mennyiségükre vonatkozó, hivatalosan biztonságos határértéke, azonban bizonyos sminktermékek gyakran ezen az értéken túl is tartalmaznak a felsorolt anyagokból. Ezek a fémek a bőrön át a véráramba kerülhetnek, ahol kifejtik negatív hatásukat a kognitív képességekre, valamint a reproduktív szervekre. Emellett veseműködési zavart okozhatnak, és a daganatos megbetegedések kockázata is nőhet.
A smink okozta pattanások apró komedók, mitesszerek és dudorok formájában jelennek meg ott, ahol a leggyakrabban használunk alapozót, pirosítót vagy korrektort. Ezek a pattanások nem hormonális eredetűek, vagyis a problémás termékek elhagyásával kezelhetők.
A sminkek számos olyan anyagot tartalmaznak, amelyek allergiás reakciót válthatnak ki, de a legtöbb esetben az illatanyagok a probléma okozói, amelyeket számos termék tartalmaz. Ezek sokszor olyan vegyszerek, mint az alkohol és a ftalátok, melyek fejfájást, émelygést és bőrirritációt okozhatnak. Bár sokan úgy vélik, a természetes anyagok nem válthatnak ki ilyen reakciót, ez tévedés.
A smink felvitelére használt eszközökön különböző baktériumok, gombák és más kórokozók szaporodhatnak el. Ezek pattanásokat, bőrirritációt, tályogokat, súlyosabb esetben komolyabb fertőzéseket okozhatnak. A szem különösen veszélyeztetett terület: árpa, kötőhártya-gyulladás vagy szaruhártya-sérülés is kialakulhat, ha nem vigyázunk. Rendszeresen tisztítsuk meg a sminkeszközöket!
Elsősorban a különböző színezékek kapcsán merült már fel, hogy rákkeltő hatásúak lehetnek, de számos anyag jelenleg is vizsgálat alatt áll. Ilyen például a zsírkő (tallum), amely alapanyaga lehet a púdereknek, pirosítóknak és szemfestékeknek is – annak ellenére, hogy rákkeltő hatása miatt jelenleg is folynak perek kozmetikai óriáscégek ellen.
