Ezeket a betegségeket kockáztatod, ha mindennap sminkelsz

Napjainkban a különböző kozmetikumok elengedhetetlen részét képezik a nők életének és reggeli-esti rutinjának. Naponta használnak különféle krémeket, samponokat, sminkeket és egyéb termékeket, hogy a kinézetük olyan legyen, ahogy azt aznapra megálmodták. Te elgondolkodtál már azon, hogy valójában mit tartalmaznak a termékek, amelyeket a bőrödre kensz? A szépségápolás terén segítenek, de vajon az egészségre is előnyösek?

Egyes sminktermékek pattanásokat okozhatnak.

Fotó: Boyloso / Shutterstock

Bizonyos sminktermékek többet ártanak, mint amennyit nyerünk velük

A különböző tanulmányok, felmérések régóta foglalkoznak a kozmetikumok összetevőinek vizsgálatával, hogy kiderítsék, melyek azok, amelyek egészségkárosító hatást is kiválthatnak. Természetesen a nők körében népszerű sminktermékeket is górcső alá vették már több kutatásban is. A verywellhealth.com többek között ezek alapján összeállított egy listát, amelyen azokat a sminktermékeket rangsorolták, amelyek betegséget okozhatnak.

1. Nehézfémek kerülhetnek a bőrre

Egyes kozmetikumok tartalmaznak krómot, arzént, ólmot, kadmiumot és higanyt. Ezeknek az anyagoknak van egy, a mennyiségükre vonatkozó, hivatalosan biztonságos határértéke, azonban bizonyos sminktermékek gyakran ezen az értéken túl is tartalmaznak a felsorolt anyagokból. Ezek a fémek a bőrön át a véráramba kerülhetnek, ahol kifejtik negatív hatásukat a kognitív képességekre, valamint a reproduktív szervekre. Emellett veseműködési zavart okozhatnak, és a daganatos megbetegedések kockázata is nőhet.

2. Pattanások, akné

A smink okozta pattanások apró komedók, mitesszerek és dudorok formájában jelennek meg ott, ahol a leggyakrabban használunk alapozót, pirosítót vagy korrektort. Ezek a pattanások nem hormonális eredetűek, vagyis a problémás termékek elhagyásával kezelhetők.

3. Allergiás reakciók

A sminkek számos olyan anyagot tartalmaznak, amelyek allergiás reakciót válthatnak ki, de a legtöbb esetben az illatanyagok a probléma okozói, amelyeket számos termék tartalmaz. Ezek sokszor olyan vegyszerek, mint az alkohol és a ftalátok, melyek fejfájást, émelygést és bőrirritációt okozhatnak. Bár sokan úgy vélik, a természetes anyagok nem válthatnak ki ilyen reakciót, ez tévedés.