Egy apró jel a szemeden komoly betegségről árulkodhat – ez a teszt mindent elárul

A vérszegénység az egyik leggyakoribb hiányállapot világszerte, mégis sokan csak akkor ismerik fel, amikor már súlyosabb tüneteket okoz. A fáradékonyság, a szédülés, a nehézlégzés, a sápadtság gyakran összemosódik más panaszokkal. Az egyik legegyszerűbb figyelmeztető jel azonban ott van a tükörben, a felismeréséhez pedig csak egy egyszerű tesztet kell elvégezned.

Teszt: árulkodó az alsó szemhéj belső felének szokatlanul világos, fakó színe

Fotó: Domareva.Tanya / Shutterstock

Így végezd el a tesztet

Ha tükör elé állsz és lehúzod az alsó szemhéjad, rögtön láthatóvá válik a belső nyálkahártya. Ez a terület egészséges esetben élénk rózsaszín, mivel sűrűn átszőtt erekkel van tele. Ha viszont halvány vagy sápadt, az vérszegénység jele lehet. Ez nem új vizsgálati módszer, az orvosok a belső szemhéj színét régóta figyelik. Vérszegénység esetén a testünk kevesebb oxigént juttat a szövetekhez, a vér kevesebb hemoglobint tartalmaz, ennek következtében elhalványulhat a belső szemhéj, a körömágy, az ajkak, sőt az arcbőr színe is.

Erre figyelj, ha halvány a szemhéjad

A sápadt belső szemhéj csak egy lehetséges jel, és nem minden esetben utal kóros állapotra. A pontos diagnózist kizárólag laborvizsgálat tudja megerősíteni. A vérszegénység hátterében állhat vashiány, B12-hiány, felszívódási zavar vagy rejtett vérzés is. Ha gyakran vagy fáradt, szédülsz, nehezebben lélegzel vagy sápadtnak látod magad, érdemes kivizsgálásra menned.

A mesterséges intelligencia már a vérképet is képes elemezni

A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap az orvosi diagnosztikában, és mostanra a vérszegénység felismerésében is hasznos eszközzé vált. Olyan algoritmusokat fejlesztettek, amelyek képesek elemezni a betegek klinikai adatait – például vérvizsgálati eredményeket vagy vérkeneteket –, és azok alapján előre jelezni a vérszegénység fennállását. Egyes rendszerek azt is felismerik, hogy milyen típusú vérszegénységről lehet szó.

Kutatások szerint az MI-modellek a hemoglobinszint becslésére is alkalmasak, sőt fizikai jellemzők – például a kötőhártya, a tenyér vagy a nyelv színe – alapján is képesek összefüggéseket felismerni. Ez lehetővé teszi, hogy az orvosok már a kezdeti tünetek alapján, gyorsabban hozzanak döntést, különösen olyan helyzetekben, amikor kevés idő vagy korlátozott diagnosztikai háttér áll rendelkezésre.