Szőke nő teszteli a szemét a tükörben a vérszegénység kiderítésére

Egy apró jel a szemeden komoly betegségről árulkodhat – ez a teszt mindent elárul

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 17:30
vérszegénységbetegségszemteszt
Gyakran vagy fáradt, sápadt, és sokszor szédülsz? Ezek mögött a tünetek mögött gyakran komoly probléma, például vérszegénység húzódhat meg. Létezik egy egyszerű otthoni teszt, amellyel könnyen kiderítheted, kell-e aggódnod.
Porosz Viktória
A vérszegénység az egyik leggyakoribb hiányállapot világszerte, mégis sokan csak akkor ismerik fel, amikor már súlyosabb tüneteket okoz. A fáradékonyság, a szédülés, a nehézlégzés, a sápadtság gyakran összemosódik más panaszokkal. Az egyik legegyszerűbb figyelmeztető jel azonban ott van a tükörben, a felismeréséhez pedig csak egy egyszerű tesztet kell elvégezned.

Szőke hajú, kék szemű nő a belső szemhéját teszteli
Teszt: árulkodó az alsó szemhéj belső felének szokatlanul világos, fakó színe
Fotó: Domareva.Tanya /  Shutterstock 

Így végezd el a tesztet

Ha tükör elé állsz és lehúzod az alsó szemhéjad, rögtön láthatóvá válik a belső nyálkahártya. Ez a terület egészséges esetben élénk rózsaszín, mivel sűrűn átszőtt erekkel van tele. Ha viszont halvány vagy sápadt, az vérszegénység jele lehet. Ez nem új vizsgálati módszer, az orvosok a belső szemhéj színét régóta figyelik. Vérszegénység esetén a testünk kevesebb oxigént juttat a szövetekhez, a vér kevesebb hemoglobint tartalmaz, ennek következtében elhalványulhat a belső szemhéj, a körömágy, az ajkak, sőt az arcbőr színe is.

Erre figyelj, ha halvány a szemhéjad

A sápadt belső szemhéj csak egy lehetséges jel, és nem minden esetben utal kóros állapotra. A pontos diagnózist kizárólag laborvizsgálat tudja megerősíteni. A vérszegénység hátterében állhat vashiány, B12-hiány, felszívódási zavar vagy rejtett vérzés is. Ha gyakran vagy fáradt, szédülsz, nehezebben lélegzel vagy sápadtnak látod magad, érdemes kivizsgálásra menned.

A mesterséges intelligencia már a vérképet is képes elemezni

A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap az orvosi diagnosztikában, és mostanra a vérszegénység felismerésében is hasznos eszközzé vált. Olyan algoritmusokat fejlesztettek, amelyek képesek elemezni a betegek klinikai adatait – például vérvizsgálati eredményeket vagy vérkeneteket –, és azok alapján előre jelezni a vérszegénység fennállását. Egyes rendszerek azt is felismerik, hogy milyen típusú vérszegénységről lehet szó.

Kutatások szerint az MI-modellek a hemoglobinszint becslésére is alkalmasak, sőt fizikai jellemzők – például a kötőhártya, a tenyér vagy a nyelv színe – alapján is képesek összefüggéseket felismerni. Ez lehetővé teszi, hogy az orvosok már a kezdeti tünetek alapján, gyorsabban hozzanak döntést, különösen olyan helyzetekben, amikor kevés idő vagy korlátozott diagnosztikai háttér áll rendelkezésre.

Bár ezek a tesztek még fejlesztés alatt állnak, az eddigi eredmények biztatók. A mesterséges intelligencia nem váltja ki az orvosi vizsgálatot, de fontos kiegészítője lehet a jövő diagnosztikai eszköztárának – különösen a vérszegénység korai felismerésében és kezelésében.

Mire figyelj, ha gyanakszol?

A belső szemhéj színe számos tényezőtől függ: a fényviszonyoktól, a bőrtónustól, az egyéni eltérésektől. Ezért a fentebb említett otthoni teszt nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, csak előszűrésként használható. Ha a belső nyálkahártya sápadt, és mellette fáradékony vagy, gyakran szédülsz, nehezen koncentrálsz, érdemes vérképet csináltatnod. A vérszegénység időben felismerve jól kezelhető.

Így vizsgáld a szemed:

@bettervision Can an eye doctor detect anemia? #anemia #eyehealth #eyedoctor #overallhealth #areyounewhere ♬ In Your Eyes - The Weeknd

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

