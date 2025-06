/Egy professzor figyelmeztet: ez a mindennapi rutin akár halálos szívrohamot is okozhat

Egy brit professzor szerint a vécé lehet az egyik legveszélyesebb hely – legalábbis szívroham szempontjából. Michelle Spear, a Bristoli Egyetem anatómiaprofesszora figyelmeztetett: az illemhely nemcsak a legkisebb, de olykor a legkockázatosabb helyiség is.

Fotó: Pixabay

A probléma középpontjában a Valsalva-manőver áll – ez az a folyamat, amikor valaki nagy erővel próbál székletet üríteni, miközben visszatartja a lélegzetét. Ez nyomást gyakorol a mellkasra, csökkentve a szívbe áramló vér mennyiségét. Egészséges embereknél ez általában ártalmatlan, de szívproblémákkal küzdőknél akár végzetes is lehet. A professzor szerint a vagus ideg túlzott ingerlése szívritmuszavart, vérnyomásesést és ájulást okozhat, sőt akár halálos kimenetelű szívrohamhoz is vezethet.

Történelmi példákat is említ: Elvis Presley – akinek halálát sokan túladagolással hozták összefüggésbe – valójában a vécén halt meg, miután erőlködés közben szívritmuszavar lépett fel nála. A Király krónikus székrekedéssel, megvastagodott bélrendszerrel és egy sor egészségügyi problémával küzdött. De nem ő volt az egyetlen híresség, aki így végezte: II. György brit király 1760-ban halt meg hasonló körülmények között. Az orvosi jelentés szerint az uralkodó halálát egy főverőér-repedés okozta, amely valószínűleg akkor következett be, amikor a király felállt a vécéről – a hirtelen testhelyzetváltás is végzetes lehetett a beteg szívének, írja a The Mirror.