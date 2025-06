/Indokolatlan fáradtság, álmatlanság: a szívroham jele, már hetekkel korábban figyelmeztet - Ne vedd félvállról!

A szívroham jelei sokszor megtévesztőek lehetnek. Hétköznapi panaszok, mint például a fáradtság, alvászavar vagy enyhe gyomorrontás is utalhatnak arra, hogy a szív nem működik megfelelően. Éppen ezért fontos, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül azokat a testi jelzéseket, amelyekről elsőre talán nem is gondolnánk, hogy bajt jeleznek. Ebben a cikkben összegyűjtöttük, mely tünetekre érdemes odafigyelni, különösen akkor, ha gyakran visszatérnek vagy szokatlanul erősek.

A szívroham jelei nem mindig látványosak

Fotó: Image Point Fr / Shutterstock

A szívroham jelei: fontos, hogy mielőbb felismerd őket

Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek vezető haláloknak számítanak. A szívinfarktus látszólag előjelek nélkül tűnik fel. A szívroham jele ugyanis sokszor hetekkel a konkrét esemény előtt már megmutatkozik. A gond az, hogy ezek a tünetek nem mindig egyértelműek, és könnyen összetéveszthetők más, ártalmatlan állapotokkal.

Ezek lehetnek a szívroham első jelei:

Ha tudod, mire kell figyelni, időben orvoshoz fordulhatsz és akár meg is előzheted a tragédiát. Ezekre figyelj fel!

1. Szokatlan fáradtság

Folyton kimerültnek érzed magad, még akkor is, ha nem volt különösebben megterhelő napod? A krónikus, indokolatlan fáradtság különösen nőknél lehet a szívroham jele. Ez az állapot arra utalhat, hogy a szív nem tud elegendő oxigént juttatni a szervekhez és ez az energiaszintedben is megmutatkozik.

2. Alvászavarok

A szívproblémák gyakran befolyásolják az alvás minőségét is. Gyakori éjszakai felébredés, nehézlégzés alvás közben, vagy megmagyarázhatatlan álmatlanság is árulkodó jel lehet.

3. Légszomj és nehézlégzés

Ha már kisebb fizikai terhelés, például a lépcsőzésre vagy a séta is nehezen megy és könnyen kifulladsz, annak a csökkenő szívkapacitás lehet az oka. A szívroham jele gyakran a tüdőn keresztül is érezhető, hiszen a vérkeringés zavara hatással van a légzésre is.

4. Emésztési zavar, gyomorpanaszok

Bár elsőre nem kapcsolnánk össze a szívet a gyomorral, az orvosok szerint az émelygés, hányinger, puffadás vagy a gyomorégés is lehetnek szívrohamra figyelmeztető jelek – különösen, ha eddig nem volt ilyen problémád és a szokásos kezelések nem segítenek.