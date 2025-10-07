Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Október 07.

Igazi harcosok: ők a leghíresebb magyar nők, akik legyőzték a mellrákot

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 07. 09:00
A betegség, ami nem válogat, milliók harcolnak ellene. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, Laky Zsuzsi és Szpirulisz Viki is felhívja rá a figyelmet.
A mellrák a nők körében leggyakoribb daganatos megbetegedés. Korai felismerése kulcsfontosságú a sikeres kezelés szempontjából. Rendszeres szűrővizsgálattal szerencsére eredményesen gyógyítható.

A mellrák megelőzésére figyelünk októberben
Október a mellrák elleni küzdelem hónapja (Fotó: Ground Picture / shutterstock)


A mellrák elleni küzdelem hónapja

Laky Zsuzsi Instagramon tette közzé, milyen fontos, hogy odafigyeljünk magunkra a betegség megelőzése érdekében: „Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, és erről nem szabad hallgatni! 
Ne legyen tabu, merjünk beszélni róla, és legfőképp járjunk szűrővizsgálatra, végezzünk önvizsgálatot! Ez az odafigyelés életet menthet” 

Szpirulisz Viki is közösségi oldalán szólt követőihez, hogy ne bagatellizálják el a vizsgálatokat: „Nekem annó a mellműtétem is októberben volt, így én ehhez kötöm az éves szűrést...Szerencsére egyre nagyobb figyelmet kap ez a szűrés, és ebben a hónapban rengeteg helyen feltűnik újra és újra. A megelőzés és az időben felismerés életeket menthet, kérlek ne legyetek lusták, figyelmetlenek, vagy érdektelenek a témában! Évente egy alkalom nem fáj, nem kellemetlen, egy perc az egész!”


Sztárok, akik a mellrák túlélői

Most elhoztunk hat olyan híres nőt, akik legyőzték a mellrákot:

Bangó Margit

A Kossuth-díjas előadóművész kétszer is legyőzte a mellrákot. A betegség gyorsan terjedt, az amputáció lehetősége is felmerült. Szerencsére azonban az énekesnő erősebb, mint bármilyen betegség: „Második harcom volt már az élettel és a második győzelmem” – nyilatkozta korábban.

Tallós Rita

A Jóban-Rosszban című sorozat szereplőjét 2013-ban diagnosztizálták mellrákkal. Mikor megtudta a hírt, éppen egy mellrákban szenvedő nőt alakított az Alt duett című előadásban.

Korábban a Borsnak így nyilatkozott: „Mindent megtettem annak érdekében, hogy csak a pozitív dolgok és energiák jussanak el hozzám. A kezelések után főztem, futottam, nem hagytam, hogy eluralkodjon rajtam a kétségbeesés.”

Moór Marianna

Sok évvel ezelőtt megkapta a hírt, ami minden nő rémálma: csomót találtak a mellében. A színésznőnek gyorsan kellett döntenie, a betegség következtében elveszítette a mellét. Akaratereje és orvosai segítségével azonban kigyógyult a betegségből és azóta is tünetmentes. 

Cynthia Nixon

A Szex és New York Mirandájánál 2006-ban fedeztek fel kóros elváltozást egy rutinszerű mammográfiai vizsgálaton. A színésznő nem félt a betegségtől. Tudta, hogy ha korai szakaszban kapják el, semmi esélye ellene a betegségnek!

Jane Fonda

A színésznőnél 2010-ben vették észre a rosszindulatú daganatot, szerencsére azonban ő is csatlakozott azokhoz a nőkhöz, akik legyőzték a betegséget.

Kylie Minogue 

A popcsillag csupán 36 éves volt, amikor megküzdött a rákkal. A betegség következtében sajnos nem lehet gyereke. Egy korábbi interjúban úgy nyilatkozott, hogy a diagnózis teljesen más emberré formálta.

Hogyan védekezhetünk ellene?

  • Szűrővizsgálatokkal: Mammográfia. Ultrahang, MRI
  • Önvizsgálattal,
  • Egészséges táplálkozással,
  • Rendszeres testmozgással, a dohányzás és túlzott alkoholfogyasztás kerülésével
  • Testsúly optimálisan tartásával.

 

