Igazi harcosok: ők a leghíresebb magyar nők, akik legyőzték a mellrákot

A mellrák a nők körében leggyakoribb daganatos megbetegedés. Korai felismerése kulcsfontosságú a sikeres kezelés szempontjából. Rendszeres szűrővizsgálattal szerencsére eredményesen gyógyítható.
Laky Zsuzsi Instagramon tette közzé, milyen fontos, hogy odafigyeljünk magunkra a betegség megelőzése érdekében: „Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, és erről nem szabad hallgatni!
Ne legyen tabu, merjünk beszélni róla, és legfőképp járjunk szűrővizsgálatra, végezzünk önvizsgálatot! Ez az odafigyelés életet menthet”
Szpirulisz Viki is közösségi oldalán szólt követőihez, hogy ne bagatellizálják el a vizsgálatokat: „Nekem annó a mellműtétem is októberben volt, így én ehhez kötöm az éves szűrést...Szerencsére egyre nagyobb figyelmet kap ez a szűrés, és ebben a hónapban rengeteg helyen feltűnik újra és újra. A megelőzés és az időben felismerés életeket menthet, kérlek ne legyetek lusták, figyelmetlenek, vagy érdektelenek a témában! Évente egy alkalom nem fáj, nem kellemetlen, egy perc az egész!”
Most elhoztunk hat olyan híres nőt, akik legyőzték a mellrákot:
A Kossuth-díjas előadóművész kétszer is legyőzte a mellrákot. A betegség gyorsan terjedt, az amputáció lehetősége is felmerült. Szerencsére azonban az énekesnő erősebb, mint bármilyen betegség: „Második harcom volt már az élettel és a második győzelmem” – nyilatkozta korábban.
A Jóban-Rosszban című sorozat szereplőjét 2013-ban diagnosztizálták mellrákkal. Mikor megtudta a hírt, éppen egy mellrákban szenvedő nőt alakított az Alt duett című előadásban.
Korábban a Borsnak így nyilatkozott: „Mindent megtettem annak érdekében, hogy csak a pozitív dolgok és energiák jussanak el hozzám. A kezelések után főztem, futottam, nem hagytam, hogy eluralkodjon rajtam a kétségbeesés.”
Sok évvel ezelőtt megkapta a hírt, ami minden nő rémálma: csomót találtak a mellében. A színésznőnek gyorsan kellett döntenie, a betegség következtében elveszítette a mellét. Akaratereje és orvosai segítségével azonban kigyógyult a betegségből és azóta is tünetmentes.
A Szex és New York Mirandájánál 2006-ban fedeztek fel kóros elváltozást egy rutinszerű mammográfiai vizsgálaton. A színésznő nem félt a betegségtől. Tudta, hogy ha korai szakaszban kapják el, semmi esélye ellene a betegségnek!
A színésznőnél 2010-ben vették észre a rosszindulatú daganatot, szerencsére azonban ő is csatlakozott azokhoz a nőkhöz, akik legyőzték a betegséget.
A popcsillag csupán 36 éves volt, amikor megküzdött a rákkal. A betegség következtében sajnos nem lehet gyereke. Egy korábbi interjúban úgy nyilatkozott, hogy a diagnózis teljesen más emberré formálta.
Hogyan védekezhetünk ellene?
