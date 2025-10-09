Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Meglepő dolog derült ki a kávéról: ezt neked is tudnod kell, ha rajongsz a forró feketéért

2025. október 09.
Manapság rengetegen küzdenek fejfájással, ami az egész napra képes rányomni a bélyegét. Sokan azonban amennyire lehet, próbálják kerülni a gyógyszereket, ezért ilyenkor gyakran merül fel a kávé, mint természetes alternatíva. De vajon tényleg olyan hatásos, mint mondják? Nem érhetünk el vele ellenkező hatást? Lássuk!
Napjainkban az egyik legnagyobb egészségügyi probléma a fejfájás, ami korosztálytól és nemtő függetlenül milliókat érint. Mivel a tünet nemcsak rendkívül kellemetlen, hanem számtalan negatív következménnyel is jár, – például befolyásolja a hangulatunkat és a koncentrációnkat – rengetegen a fájdalomcsillapítókban látják az egyetlen megoldást, ami persze egyáltalán nem csoda. Viszont vannak olyanok is, akik inkább a természetes módszerek mellett döntenek, ilyenkor merül fel a kávé, mint a tabletták alternatívája. Nézzük tehát, mennyire hatásos!

Mi állhat a fejfájás hátterében? Valóban a kávé a kulcs a kellemetlen tünet enyhítésére?

A fejfájás mögött rengeteg ott állhat, azonban rohanó világunkba, amelyben folyamatosan a gép előtt görnyedünk és a maximalizmus a legnagyobb erény, az esetek többségében a problémát a nyakmerevség és a feszültség idézi elő. Ellenben, ha valaki migrénben szenved, az agyban áramló vér váltja ki a fájdalmat. Emellett persze más tényezők is okozhatják a kínzó tünetet, mint az alváshiány vagy éppen a hormonális ingadozás. Tehát egy dolgot tarts szem előtt: a fejfájások nem egyformák, így eltérő lehet, hogy éppen mi használ ellenük.

A koffein enyhíthet a fejfájáson? Íme a válasz az örök kérdésre

Mint említettük, a fejfájás gyakran keletkezhet az erek falában, melynek során fokozódik az agy véráramlása, ennek következtében pedig nő a nyomás és a fájdalom. Mivel azonban a kávéban is található koffein érszűkítő tulajdonságokkal van megáldva, képes enyhíteni a kellemetlen tüneten. Továbbá, ha az ital gyógyszerekkel kombinálod, segít az orvosság felszívódásában és növeli annak erősségét.

A kávé nem várt hatása – Akár fejfájást is okozhat a kedvelt ital

Amennyiben te is a kávéimádók táborát erősíted, tisztában vagy vele, hogy könnyű a megszállottjává válni. A koffein negatívan hat az agyat körülvevő erekre, mivel szűkíti őket, amint azonban le akarnál róla mondani, ezek az erek kitágulnak, ami koffein elvonási tünethez, azaz fejfájáshoz vezethet. Ez a kellemetlenség pedig akár hetekig is eltarthat, mire a szervezet hozzászokik a koffein hiányához.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan hat a koffein a testedre és az agyadra:

