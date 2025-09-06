Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Zakariás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Délutáni fáradtsággal küzdő nő egy laptopon pihenteti a fejét

Vissza a munkába és a suliba – 5 tipp, hogy elkerüld a délutáni bezuhanást

fáradtságérzet
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 08:45
tippkoncentrálásálmosság
Ahogy véget ér a nyár és újra elindul a munka- és iskolaszezon, könnyen azon kaphatod magad, hogy a nap bizonyos szakaszában elviselhetetlen fáradság tör rád. A délutáni bezuhanás gyakori probléma: ez az az állapot, amikor szinte minden energiád elszáll, és úgy érezed, mintha ólomnehezék húzná le a szemhéjadat. Ne aggódj, van megoldás!
Bata Kata
A szerző cikkei

A délutáni bezuhanás alatt a koncentráció gyengül, a teljesítmény visszaesik, és az egyszerű feladatok is megoldhatatlannak tűnnek. Nem véletlen: az energiáid ilyenkor természetes módon hullámoznak, amit a táplálkozás, a mozgás és az alvás is befolyásol. Jó hír, hogy a délutáni álmosság nem törvényszerű, és néhány egyszerű trükkel könnyedén megelőzhető. Akár diák vagy, aki délutáni órákon próbál ébren maradni, akár dolgozó, aki még több meetinget kell túléljen, a megoldás kéznél van; csak egy kis tudatosság és apró változtatás kell a mindennapokban.

délutáni bezuhanás, fáradt férfi, laptop, íróasztal, kávé
Délutáni bezuhanás: 5 tipp, hogy könnyen búcsút ints neki
Fotó: Khosro /  Shutterstock 

1. Délutáni bezuhanás ellen: tervezz tudatos ebédet

A délutáni bezuhanás főként ebéd után egy-két órával jelentkezik. Ez nem véletlen, ugyanis az ebéd összetétele kulcsfontosságú: a túl nehéz, zsíros vagy szénhidrátban gazdag fogások hirtelen vércukor-emelkedést, majd gyors zuhanást okoznak. Ez az ingadozás vezet a délutáni fáradtsághoz. Válassz könnyű, fehérjében gazdag és lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmazó ételeket – például csirkehúst salátával, teljes kiőrlésű wrapet, vagy egy adag quinoát zöldségekkel. Az ilyen menü hosszabb ideig stabilan tartja az energiaszintedet.

délután bezuhanás ellen könnyű ebéd, csicseriborsó, sárgarépa, brokkoli, csirkemell, avokádó, paprika, saláta
A délutáni bezuhanás ellen válassz könnyű ebédet
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

2. Mozogj 10 percet

Ebéd után ne huppanj rögtön vissza a székedbe: egy rövid séta a munkahelyed körül, egy kis lépcsőzés vagy nyújtás csodákra képes. A mozgás serkenti a vérkeringést és oxigénnel látja el az agyat, így a tested újra éber üzemmódba kapcsol. Ha diák vagy, használd ki a szünetet egy gyors sétára a folyosón vagy az udvaron. Ha dolgozol, próbálj egy kis friss levegőt szívni, vagy nyújtózkodj párat az asztal mellett.

Irodai dolgozók nyújtanak az asztal körül
Ha érzed, hogy kezdesz bezuhanni, állj fel és mozogj! Együtt még mókásabb
Fotó: Studio Romantic /  Shutterstock 

3. Igyál okosan – nem csak kávét!

Ebéd után te is azonnal legurítasz egy kávét? Ez nem jó ötlet, ugyanis a koffein visszaüthet és még fáradtabbá tehet. Inkább igyál egy nagy pohár vizet, majd később jöhet a kávé. A hidratálás azért is fontos, mert a folyadékhiány már önmagában is álmosságot okoz. Legyen melletted mindig egy kulacs, és óránként igyál meg néhány korty vizet, amit ízesíthetsz frissítő citrommal.

Egy csinos fiatal nő vizet iszik a laptop előtt ülve egy irodában
A délutáni bezuhanás egyik oka lehet, hogy kevés vizet iszol
Fotó: Dragana Gordic /  Shutterstock 

4. Vigyél fényt az életedbe

A sötét, levegőtlen környezet fokozza a fáradtságot. Nyisd ki az ablakot, engedd be a természetes fényt és a friss levegőt. A fény serkenti az agy éberségét, a friss levegő pedig oxigénnel tölti fel a szervezetedet. Ha nincs lehetőséged kimenni, használj asztali fényterápiás lámpát a borús napokon – ez különösen hatékony a délutáni bezuhanás idején.

Egy nő ablakot nyit, beengedve a természetes fényt és a levegőt
Nyisd ki az ablakot, engedj be természetes fényt és friss levegőt
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

5. A mini-szünetek életmentők lehetnek 

A szervezeted nem bírja, ha órákon át egyetlen dologra koncentrálsz. A 90 perces ultradián ritmus miatt természetes, hogy időnként elfáradsz. Másfél óránként tarts egy-egy 5–10 perces szünetet, amikor teljesen elszakadsz a feladataidtól. Ez lehet egy gyors nyújtózkodás, egy rövid csacsogás a kollégákkal, vagy egyszerűen csak néhány perc csend. A mini pihenők visszaadják a lendületet, és a nap végére kevésbé leszel kimerült.

Kollégák beszélgetnek az irodai folyosón
A délutáni bezuhanás ellen tarts néha szünetet
Fotó: GaudiLab /  Shutterstock 

 

Ez történik a szervezetedben, amikor hirtelen elálmosodsz

Ebéd után a szervezet az emésztésre koncentrál: a vér egy része a gyomorba áramlik, miközben a vércukorszint gyorsan változik. Ez kombinálódik a természetes cirkadián ritmussal, amely délután 1 és 3 óra között mélypontra ér. A melatonin – az alvási hormon – szintje ilyenkor enyhén megemelkedik, amitől bágyadtabbnak érzed magad.

Mit mond az Ájurvéda?

Az Ájurvéda a nap 24 óráját a három dósa (Vata, Pitta, Kapha), azaz testtípus aktivitás váltakozásai szerint osztja fel, és mindegyik szakasznak megvan a maga ajánlott tevékenysége. Ez segít összehangolódnod a tested természetes bioritmusával.

  • Hajnal (2:00–6:00) – Vata időszak
    Kelj napkelte körül (ideális az 5–6 óra).
    Végezz könnyű jógát, meditációt, légzőgyakorlatokat.
    Igyál langyos vizet, segítsd az emésztőrendszer tisztulását.
  • Reggel (6:00–10:00) – Kapha időszak
    Reggelizz könnyű, meleg ételt, például zabkását.
    Ha tudsz, mozogj intenzívebben: sétálj, fuss, végezz erősítő gyakorlatokat.
    Jó idő a munkába, suliba indulásra.
  • Délelőtt (10:00–14:00) – Pitta időszak
    Ez az emésztés csúcsa, ezért ekkor történjen a nap fő étkezése.
    A legjobb időszak a szellemi munkára és a tanulásra.
  • Délután (14:00–18:00) – Vata időszak
    Jó idő a kreatív feladatokra, ötletelésre.
    Szellemi frissesség, kreativitás, mozgékonyság jellemzi ezt az időszakot, ha megfelelően táplálkoztál és jól időzítetted a tevékenységeidet. Ha nem így tettél, akkor szétszórttá válhatsz, és hirtelen leküzdhetetlen álmosság, fáradtság törhet rád. Ez a délutáni bezuhanás.
    Egyél könnyű uzsonnát, például gyümölcsöt, olajos magvakat, semmiképp se édességet.
  • Este (18:00–22:00) – Kapha időszak
    Vacsorázz korán, könnyű ételeket.
    Kapcsolódj a családhoz, olvass, relaxálj.
    22:00-ig bújj az ágyba, ideje aludni.
  • Éjszaka (22:00–2:00) – Pitta időszak
    Aludj, hogy a máj és a szervek regenerálódhassanak.

Ha szeretnél többet megtudni a délutáni bezuhanásról, nézd meg az alábbi videót!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu