Vissza a munkába és a suliba – 5 tipp, hogy elkerüld a délutáni bezuhanást

A délutáni bezuhanás alatt a koncentráció gyengül, a teljesítmény visszaesik, és az egyszerű feladatok is megoldhatatlannak tűnnek. Nem véletlen: az energiáid ilyenkor természetes módon hullámoznak, amit a táplálkozás, a mozgás és az alvás is befolyásol. Jó hír, hogy a délutáni álmosság nem törvényszerű, és néhány egyszerű trükkel könnyedén megelőzhető. Akár diák vagy, aki délutáni órákon próbál ébren maradni, akár dolgozó, aki még több meetinget kell túléljen, a megoldás kéznél van; csak egy kis tudatosság és apró változtatás kell a mindennapokban.

Délutáni bezuhanás: 5 tipp, hogy könnyen búcsút ints neki

Fotó: Khosro / Shutterstock

1. Délutáni bezuhanás ellen: tervezz tudatos ebédet

A délutáni bezuhanás főként ebéd után egy-két órával jelentkezik. Ez nem véletlen, ugyanis az ebéd összetétele kulcsfontosságú: a túl nehéz, zsíros vagy szénhidrátban gazdag fogások hirtelen vércukor-emelkedést, majd gyors zuhanást okoznak. Ez az ingadozás vezet a délutáni fáradtsághoz. Válassz könnyű, fehérjében gazdag és lassan felszívódó szénhidrátokat tartalmazó ételeket – például csirkehúst salátával, teljes kiőrlésű wrapet, vagy egy adag quinoát zöldségekkel. Az ilyen menü hosszabb ideig stabilan tartja az energiaszintedet.

A délutáni bezuhanás ellen válassz könnyű ebédet

Fotó: New Africa / Shutterstock

2. Mozogj 10 percet

Ebéd után ne huppanj rögtön vissza a székedbe: egy rövid séta a munkahelyed körül, egy kis lépcsőzés vagy nyújtás csodákra képes. A mozgás serkenti a vérkeringést és oxigénnel látja el az agyat, így a tested újra éber üzemmódba kapcsol. Ha diák vagy, használd ki a szünetet egy gyors sétára a folyosón vagy az udvaron. Ha dolgozol, próbálj egy kis friss levegőt szívni, vagy nyújtózkodj párat az asztal mellett.

Ha érzed, hogy kezdesz bezuhanni, állj fel és mozogj! Együtt még mókásabb

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

3. Igyál okosan – nem csak kávét!

Ebéd után te is azonnal legurítasz egy kávét? Ez nem jó ötlet, ugyanis a koffein visszaüthet és még fáradtabbá tehet. Inkább igyál egy nagy pohár vizet, majd később jöhet a kávé. A hidratálás azért is fontos, mert a folyadékhiány már önmagában is álmosságot okoz. Legyen melletted mindig egy kulacs, és óránként igyál meg néhány korty vizet, amit ízesíthetsz frissítő citrommal.

A délutáni bezuhanás egyik oka lehet, hogy kevés vizet iszol

Fotó: Dragana Gordic / Shutterstock

4. Vigyél fényt az életedbe

A sötét, levegőtlen környezet fokozza a fáradtságot. Nyisd ki az ablakot, engedd be a természetes fényt és a friss levegőt. A fény serkenti az agy éberségét, a friss levegő pedig oxigénnel tölti fel a szervezetedet. Ha nincs lehetőséged kimenni, használj asztali fényterápiás lámpát a borús napokon – ez különösen hatékony a délutáni bezuhanás idején.