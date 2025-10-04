Férgek fejlődtek ki egy férfi agyában, miután évekig így főzött

Van valami ellenállhatatlan abban, ahogy a szalonna serceg a serpenyőben. Van, aki szinte szenesre süti, más inkább csak meg-megforgatja, mert neki a félig nyers az igazi. Egy 52 éves férfi sokáig nem gondolta, hogy ez utóbbi kedvtelése egyszer majd kórházba juttatja, és emiatt találnak férgeket az agyában.

Férgek fejlődtek ki egy 52 éves férfi agyában

Fotó: DC Studio / Shutterstock

Rejtélyes fejfájások

A szóban forgó férfi hetekig küzdött extrém fejfájással, amelyhez képest egy migrénes roham szinte smafu. Orvoshoz fordult, aki azonnal alapos vizsgálatokat rendelt el. A férfi agyáról felvételeket készítettek, amelyek sokkoló eredményt mutattak: a szervet apró ciszták borították, amelyek belsejében férgek lapultak. Az orvosi diagnózis ciszticerkózis volt, amelyet sertésekben élő galandférgek lárvái okoznak.

Nyers szalonna állt a háttérben

Miután sikerült stabilizálni a férfi állapotát, az orvosok a betegség forrásának nyomába eredtek. A beteg maga vallotta be, hogy egész életében kerülte a ropogósra sült bacont. Ő a puha, alig átsült változatra esküdött. Ez a szokás viszont majdnem végzetesnek bizonyult, mert az alig átsült húsdarabokban ott lapultak a paraziták, amelyek aztán az agyáig jutottak. Az eset azért különleges, mert az Egyesült Államokban ritka, hogy fertőzött sertéshússal találkozzanak. Az orvosok szerint ugyanakkor pont ez az eset bizonyítja, miért nem érdemes kísérletezni a közel nyers disznóhús fogyasztásával.

Hogyan kerülnek férgek az emberi szervezetbe?

A galandféreg lárvái általában a sertés húsában találhatók meg. Ha a húst nem sütik át rendesen, a paraziták életben maradhatnak, és bekerülhetnek az ember szervezetébe. Ott aztán szépen beágyazódhatnak különböző szövetekbe: bőr alá, izmokba, vagy akár az agyba is.

Hogyan kerülheted el a bajt?

A szakértők javaslata szerint a sertéshúst – így a szalonnát is – jól át kell sütni, hogy biztosan elpusztuljon minden kórokozó. A konyhai praktikák közé tartozik, hogy a szalonnát érdemes pár percig szobahőmérsékleten pihentetni sütés előtt. Így gyorsabban, egyenletesebben átsül, és elkerülhetjük a kívül égett, belül nyers végeredményt.