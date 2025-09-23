Halálos vérszívó szedi áldozatait Európában – mi sem vagyunk biztonságban

Egyre nagyobb fenyegetést jelent az angliai juhállományokra a Haemonchus contortus nevű vérszívó fonálféreg. A szakértők arra figyelmeztetik a gazdákat, hogy különösen figyeljenek az állatok egészségére, mivel a parazita már nem elszórtan, hanem egyre gyakrabban fordul elő a térségben.
A féreg az állatok oltógyomrában élősködik, ahol vérszívással súlyos vérszegénységet idéz elő. A fertőzött juhok letargikussá válnak, fejlődésük visszamarad, és teljesítményük is jelentősen romlik. A legsúlyosabb esetekben akár elhullás is bekövetkezhet.
A fertőzés egyik legnagyobb veszélye, hogy alattomosan terjed: nem kíséri hasmenés, amely más bélférgeknél gyakran jelzi a problémát. Emiatt a gazdák sokszor csak késve ismerik fel a bajt, amikor már az egész állomány veszélyben lehet.
A parazita alacsony szinten régóta jelen van az Egyesült Királyságban, ám az utóbbi évek enyhe telei és nedves, meleg nyarai kedveztek a szaporodásának. Egyetlen nőstény akár napi 5000 petét is rakhat, így a fertőzés gyorsan elterjedhet a legelőkön. A juhok legelés közben veszik fel a fertőző lárvákat, amelyek a trágyából kerülnek a fűre. Még a száraz időszak sem jelent védelmet, mert a lárvák a száraz ürülékben is képesek átvészelni a kedvezőtlen időt.
A szakemberek rendszeres ellenőrzést javasolnak: a székletvizsgálattal mérhető a féregpeték száma, különösen a bárányok esetében. A diagnózis boncolással is megerősíthető, ahol a paraziták jól láthatóak az oltógyomorban.
Egyelőre kevés esetben számoltak be gyógyszerrezisztenciáról, így jelenleg mindhárom féreghajtó csoport hatékonynak számít. A májmétely ellen is alkalmazott klozantel a Haemonchus ellen is bevethető, így komplex védekezési program része lehet. Az érintett gazdaságokban hasznos lehet a FAMACHA nevű rendszer, amely a juhok alsó szemhéjának színét vizsgálva méri a vérszegénység mértékét.
Bár létezik vakcina a Haemonchus ellen, az Egyesült Királyságban egyelőre nem engedélyezett. A parazita azonban már nem távoli fenyegetés, hanem valós probléma, amelyre minden juhásznak fel kell készülnie a tavaszi legeltetési szezontól egészen a késő őszig, írja az Agroinform.hu.
