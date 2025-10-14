Két év alvás nélkül? Az orvosok sem értik, hogyan élhető túl

Oliver Alvis, egy 32 éves brit vonatvezető 2023 decemberében egyik este nem tudott elaludni. Először csak azt gondolta, túl stresszes, de másnap sem aludt el és azóta sem tudott álomba szenderülni. Azt állítja, hogy 2 éve egyáltalán nem alszik, ám ez biológiailag lehetetlen. Az állatok alvás nélkül néhány hét alatt elpusztulnak, embereknél pedig már pár nap után súlyos idegrendszeri károsodás lép fel.

Alvás nélkül a szervezetünk nem képes működni.

Fotó: thebigland / Shutterstock

Alvás nélkül

Oliver korábban aktív, sikeres életet élt. Mozdonyvezetőként dolgozott, ingatlanokat újított fel, sportolt, még kis repülőt is vezetett. Mindez a múlté. Felmondott a munkahelyén, mert felelőtlenség lett volna utasokat szállítania ebben az állapotban. Eladta a házát, hogy fedezni tudja a kezeléseit, és visszaköltözött az édesanyjához. A párja elhagyta, mert belátta, hogy így képtelen lenne a férfival családot alapítani. Közben Oliver teste is egyre rosszabb állapotba került. Állandó fájdalmak, izomgyengeség kínozza és folyamatosan romlik a látása. Mintha a szervezete egyre jobban szétesne, hiszen az az alvás során regenerálódik.

Orvosi rejtély

A brit férfi több tucat orvosnál járt. Altatók, nyugtatók, sőt még műtéti altatásra használt gyógyszerek sem hatnak rá. Egy törökországi klinikán például annyi propofolt kapott, amennyitől bárki más olyan mély álomba merült volna, hogy műtétet is végrehajthattak volna rajta. Ő ellenben végig ébren maradt, beszélgetett az orvosokkal, majd röviddel később már ebédelt is velük.

Egyes szakértők úgynevezett paradox inszomniát sejtenek a háttérben. Az álmatlanságnak ez egy sajátos típusa, amikor valaki meg van győződve arról, hogy egész éjjel ébren volt, pedig valójában aludt.

Az alvásvizsgálatok ilyenkor kimutatják az alvás fázisait, csak éppen az érintett ezt egyáltalán nem érzékeli. Olyan érzés számára, mintha az egész éjszaka ébren telne el.

Kétségbeesett próbálkozások

A férfi azóta bejárta a világot, hátha valahol segítséget kap. Próbálta a meditációt, akupunktúrát, hipnózist, sámánszertartást, gyógyszereket – semmi sem működött. Csupán egyetlen dologra vágyik: hogy egyszer újra átélje az alvás megnyugtató állapotát. A barátai és a családja jelenleg tehetetlenül nézik, ahogy a férfi lassan elveszíti az erejét és az életkedvét.