Betört Európába a majomhimlő: hazánkat sem fogja kímélni – Ekkor ér ide

Riasztó méreteket öltött Európa-szerte és még lehet, hogy a java csak most jön – legalábbis a szakértők szerint komoly veszélyt jelenthet a futurisztikusan hangzó vírus: az Mpox, azaz a majomhimlő. A fertőzés újra erőre kapott, turbógázzal szeli végig a kontinenst. Vajon van mitől félni? Az ország virológusa, dr. Rusvai Miklós szerint csak idő kérdése, és itthon is nőni fog a fertőzöttek száma.

A majomhimlő miatt Európa-szerte aggódnak, nőtt a betegek száma / Képünk illusztráció: pexels.com

Riadalom a majomhimlő miatt

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a majomhimlő miatt. A fertőzés miatt az országok egészségügyi szakemberei csak kapkodják a fejüket: Kína már szigorítja a határellenőrzést, hogy megfékezze a majomhimlő terjedését, a vírus új variánsai ugyanis elemi erővel törnek be az országokba. Az ázsiai ország mellett már például Svédországban, Nagy-Britanniában és Németországban is ráncolják miatta homlokukat az emberek.

Az EU egészségügyi hatósága szerint is felgyorsult a vírus terjedése, különösen aggasztónak tartják, milyen sok embert megfertőzött már. Csak a németeknél a négyszeresére ugrott a betegek száma!

A majomhimlő tünetei

súlyos láz,

bőr- és intim szervi sérülések

lehetnek, és nagyon ritka esetben halálos lehet.

A majomhimlő nagyobb mértékben tűnhet fel a következő időszakban Európában / Képünk illusztráció: Shutterstock

Hazánkat sem fogja elkerülni

A vírusnak négy új mutánsa kezdett terjedni és főként a 15 és 34 év közötti férfiakat sújtja. Az ország virológusa, dr. Rusvai Miklós szerint nem jó előjel, hogy már Nyugat-Európa több országa is küzd a fertőzéssel, azonban szerinte nem kell aggódni.

- Ez a majomhimlő kettes típusa. Nagyon ritkán okoz halálesetet. Elsősorban szexuális úton terjed vagy nagyon szoros kontaktussal: közös törülköző, ágynemű, közös étkezésekkel mondjuk – szögezte le a Borsnak rögtön Rusvai.

Dr. Rusvai Miklós szerint csak idő kérdése, és a majomhimlősök száma itthon is nőni fog / Fotó: Markovics Gábor / hot magazin

A virológus szerint minden évben regisztrálnak világszerte majomhimlővel fertőzöttet. Itthon ez a szám minimális, idén eddig csak 3 vírusfertőzött volt. Ő úgy látja, mivel Németországban sok magyar fordul meg és fordítva is, ezért Magyarországon csak idő kérdése, és nőni fog a fertőzöttek száma.

Idővel itthon is megugrik az esetek száma, hiszen nagyon sok németnek van magyar partnere. Néhány héten belül Magyarországon is több majomhimlős beteg lehet. Általában kis késéssel követni szokta a magyar járványgörbe a németet.

– húzta alá az ország virológusa, azzal nyugtatva az embereket: bár a számok nőni fognak, magyar és világszinten sem kell emiatt újabb, Covid-féle lezárásokra számítani, a fertőzést sikerül majd kordában tartani.