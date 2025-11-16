Váratlan vendég tűnt fel a Sztárban Sztár nézői között: a Házasság első látásra versenyzője jövőre fellépne?

A Sztárban Sztár All Stars nézői között ma egy váratlan vendég foglalt helyet: a Házasság első látásra egyik szereplőjét, Szandavári Gergőt kapták el egy rövid interjúra.
Gergő rajongóként érkezett, és elmondta, hogy ez volt az első adás, amelyet élőben látott.
Én is fel fogok lépni, jövőre beöltözök!
- mondta tréfásan, amire Szabó Zsófi rögtön rákérdezett, hogy ezt tényleg komolyan gondolja-e. Gergő nevetve hozzátette, hogy bármennyire is szeretné, sajnos egyáltalán nem tud énekelni.
Kedvenc versenyzőjeként Nótár Maryt említette, de kiemelte, hogy minden versenyző szimpatikus számára.
Kíváncsi voltam, milyen élőben hallani
- tette hozzá Gergő, aki a Nagy Duettre már ellátogatott korábban, és most úgy döntött, a Sztárban Sztárt is megnézi, hogy testközelből élhesse át az élményt.
