Váratlan vendég tűnt fel a Sztárban Sztár nézői között: a Házasság első látásra versenyzője jövőre fellépne?

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 22:10
Szandavári GeriHázasság első látásra
Szabó Zsófi érdekes vendégre bukkant a reklámok alatti gyorsinterjúk során.
A Sztárban Sztár All Stars nézői között ma egy váratlan vendég foglalt helyet: a Házasság első látásra egyik szereplőjét, Szandavári Gergőt kapták el egy rövid interjúra.

Váratlan vendég bukkant fel a Sztárban Sztár All Stars nézői között
Fotó:  TV2

Kellemes meglepetés a Sztárban Sztár forgatásán

Gergő rajongóként érkezett, és elmondta, hogy ez volt az első adás, amelyet élőben látott.

Én is fel fogok lépni, jövőre beöltözök!

- mondta tréfásan, amire Szabó Zsófi rögtön rákérdezett, hogy ezt tényleg komolyan gondolja-e. Gergő nevetve hozzátette, hogy bármennyire is szeretné, sajnos egyáltalán nem tud énekelni.

Kedvenc versenyzőjeként Nótár Maryt említette, de kiemelte, hogy minden versenyző szimpatikus számára.

Kíváncsi voltam, milyen élőben hallani

- tette hozzá Gergő, aki a Nagy Duettre már ellátogatott korábban, és most úgy döntött, a Sztárban Sztárt is megnézi, hogy testközelből élhesse át az élményt.

 

 

