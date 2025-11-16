Őrült pillanatok, könnyek és hatalmas hangok: ilyen volt a Sztárban Sztár All Stars 11. adása – galéria

Lezajlott a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadának 11. élő adása. Egyre közelebb kerülünk a fináléhoz, és ez bizony a műsoron is érződik: már csak hat énekes van versenyben, aki – ha ez egyáltalán lehetséges – még a korábbiaknál is több energiát fektet a produkciókba. Ráadásul a szóló dalok mellett ezúttal duetteket is láthatott a közönség. Volt itt minden: könnyezve nevetős és könnyeket morzsolgatós pillanatok, valamint nagy megőrülések és állva tapsolások.

Bizony most is voltak emlékezetes pillanatok a Sztárban Sztár színpadán

Noha nehéz lenne egy-egy pillanatot külön kiemelni, kétségtelen, hogy az est egyetlen 40 pontos szólóprodukciója, Dér Heni Pataky Attilája olyan erővel csapott le, hogy felszántotta a színpadot. Lékai-Kiss Ramóna olyan lelkes volt, hogy még az értékelésre sem ült le. Horváth Tomi Panjabi MC-ként pörgette fel a zsűrit, még az értékelés alatt is repkedtek a poénok. Komolyan persze nem lehetett venni a produkciót, de nem is kellett: mindenki nevetett. Persze voltak érzelmesebb pillanatok is: Freddie Balázs Fecó emlékét idézte meg. Kisfilmjében elárulta: sokat jelent neki az, kinek a bőrébe bújt. Nótár Mary pedig könnyeket csalt a szemekbe, dalát hallva bizony sokan elérzékenyültek.

Ő lett a Sztárban Sztár kiesője

Ahogy az előző adásokban, ezúttal is lett egy adásgyőztes, akit a zsűri és a közönség közösen a legjobbnak tartott - azonban sajnos valakinek távozni is kellett. A Sztárban Sztár versenyében ezúttal a legjobb Vavra Bence lett. Ez volt a harmadik adásgyőzelme egyébként.

A versenyből végül a közönség döntése értelmében Horváth Tomi esett ki.

Az alábbi képre kattintva lehet végignézni galériánkat a Sztárban Sztár All Stars 11. adásáról: