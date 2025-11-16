Parkolóban gázoltak halálra egy terhes nőt: a családja végignézte a tragédiát

Gyászol egy ausztrál közösség, miután elgázoltak egy terhes nőt két autó ütközésekor. A 19 éves gyanúsítottat már őrizet alatt tartják és gondatlan vezetéssel vádolják.

Parkolóban gázolták halálra a terhes nőt

A helyi hírportálok beszámoltak róla, hogy a rendőrség szerint november 14-én egy 33 éves terhes nő este nyolc óra körül a férjével és három gyermekével Sydney külvárosában, Hornsby-ban sétált egy parkolón át. Egy Kia lelassított, hogy a család át tudjon menni előtte, ekkor azonban egy fekete BMW hátulról belecsapódott a másik járműbe, ami ezáltal elgázolta az édesanyát - adta hírül a People.

A baleset következtében nem csak a terhessége nyolcadik hónapjában járó nő, hanem születendő gyermeke is életét vesztette. A BMW-t egy 19 éves fiatal, a Kia-t pedig egy 48 éve férfi vezette. Egyik autóban sem utazott más utas.

Elővigyázatosságból mindkét sofőrt kórházba szállították, de egyikük sem sérült meg. A 19 éves férfit november 15-én letartóztatták, halál okozó veszélyeztetéssel: mind a terhes nő, mint a meg nem született gyermek halála miatt kell majd felelnie a bíróság előtt. Kilétét nem hozták nyilvánosságra, azonban az bizonyos: megtagadták az óvadék ellenében való szabadlábra helyezését.

A helyi közösség az esetet követően tisztelettel adózott a nőnek és családjának, és virágokat helyeztek el a helyszínen. Egy emlékkártya, amit a helyszínen helyeztek el, szívszorító üzenetet tartalmazott a nőről és a családjáról:

„Szavakkal nem tudom leírni, mennyire sajnálom, hogy ez történt veled. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy veled lehettem ezekben a pillanatokban. Imádkozom érted és a kicsidért, hogy szeretettel vegyenek körül, amikor elhagyod ezt a világot.”

Az Új-Dél-Wales-i Rendőrség baleseti nyomozóegysége nyomozást indított.